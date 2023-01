In 3 Phasen mit Swiss-Qube einfach zum Wunschgewicht

Mit neuem Ernährungsprodukt aus der Schweiz abnehmen ohne Heißhunger und Jojo-Effekt

Sie hat sichtbar Spuren hinterlassen. Die Weihnachts-Völlerei mit genussvollen Leckereien und üppigen Weihnachtsessen. Bei so viel Genuss ließen auch die Speckröllchen nicht lange auf sich warten. Und das angezeigte Gewicht auf der Waage kannte nur eine Richtung: nach oben.

Spätestens zum Jahreswechsel wurde wieder der Vorsatz geschmiedet, im neuen Jahr abzunehmen. Doch welcher Weg führt zum Ziel?

Ein Schweizer Familienunternehmen hat nun ein Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht, das weg von der Diät hin zu einer gesunden Ernährungsumstellung führt. Zusammen mit Ärzten und Wissenschaftlern hat das Unternehmen Swiss Elan Devices den Swiss-Qube entwickelt. Wie der Name schon verrät, ist der Swiss-Qube an die Form eines Kubus angelehnt und ähnelt optisch einem kleinen Schoko- oder Müsliriegel.

In drei Phasen gesund zum Wunschgewicht

In drei Phasen führt Swiss-Qube zu einem nachhaltigen Abnehmerfolg. In der ersten Phase wird durch ein intensives „Quben“ der Stoffwechsel normalisiert. In dieser Einstiegsphase steigt der Bewegungsdrang und die Schlafqualität verbessert sich merklich. Diese Einstiegsphase dauert ein bis drei Wochen und es werden je Woche gesunde 1,5 bis 3,5 Kilogramm Gewicht abgebaut.

Die Phase zwei dient dann der Festigung der persönlichen Ziele und kann solange durchgeführt werden, bis das Wunschgewicht erreicht ist. Wer will, kann hier zwischen den Möglichkeiten eines Vollzeit- und Teilzeit-Qubens wählen und die Ernährung durch Obst, Getreide, Gemüse und Salate ergänzen. Das Ziel in dieser Phase ist, die Ernährungsgewohnheiten umzustellen, sodass sie langfristig beibehalten werden können.

Sobald das Wunschgewicht erreicht ist, geht es in der dritten Phase um die Nachhaltigkeit, damit im Unterschied zu Diäten kein Jojo-Effekt einsetzt. Die Anzahl der Qube wird weniger. Bei der Vollzeitvariante stehen nur zwei Tage voller Qube auf dem Plan. An den anderen fünf Tagen kommt der inzwischen erlernte und verinnerlichte Speiseplan zum Tragen.

Was ist Swiss-QUBE?

Swiss-QUBE sind speziell konzipierte Nährstoffwürfel, die dem Körper dank ihrer Rezeptur alle wichtigen Vitamine und Mineralien bieten, die er für eine gesunde und leistungsfähige Funktionsweise benötigt.

Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches/veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert.

Die Rezeptur sorgt für eine angenehme und lange Sättigung, sodass im Rahmen eines 3-Phasen-Programms ein rasches Abnehmen auf gesunde Weise eintreten kann. Heißhunger-Attacken sowie der berüchtigte Jojo-Effekt bleiben aus.

Alle enthaltenen Rohstoffe sind qualitativ hochwertig und werden unter strenger Aufsicht verarbeitet. Auf diesem Weg werden die enthaltenen Nährstoffe geschont, sodass alle Vitamine, Mineralien und Co. erhalten bleiben.

Die hoch komplexe, pflanzliche Rezeptur hat einen überaus positiven Effekt auf den menschlichen Körper. Sie deckt bei Einhaltung der empfohlenen Verzehrmenge bis zu 100 Prozent des täglichen Nährstoffbedarfs ab. Swiss-QUBE sind klein, praktisch, nährstoffreich und kalorienarm. Sie stellen an jedem Tag eine gesunde Ernährung sicher. Somit sind die „praktischen Würfel“ ideale Abnehm- sowie Fastenbegleiter und helfen, langfristig einen nachhaltig gesunden Lebensstil zu etablieren.

Swiss-QUBE gibt es bei ausgewählten Händlern und online

bei: https://swiss-qube.de/

Swiss Elan Devices AG

Als Schweizer Familienunternehmen legt die Swiss Elan Devices AG mit den Swiss-QUBE größten Wert auf Qualität und Wertschätzung. Das fängt bei der Firmenpolitik an und vollzieht sich auch bei der Produktion der QUBE. Alle Zutaten werden gewissenhaft ausgewählt und die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt. Dabei stehen immer die Umwelt und die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Blick.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die hochwertigsten Rohstoffen zu wählen, sondern mit diesen auch verantwortungsbewusst umzugehen.

Alle Erwartungen an eine gesunde Ernährung zu erfüllen, die zu einem zufriedeneren und leistungsfähigeren Lebensstil führt, ist Vision und Ziel des Swiss-QUBE zugleich.

Ein Schweizer Familienunternehmen steht für Schweizer Qualität

Swiss-Qube ist ein Schweizer Markenprodukt und garantiert die hohe Qualität, die von Schweizer Qualitätsprodukten erwartet wird. Gegründet wurde das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Unterägeri nahe des Zuger Sees vom promovierten Ernährungsmediziner Frank Schulze und seiner Frau Pia Maria Schulze, die Gesundheitswissenschaftlerin ist. Das Familienunternehmen komplettieren die beiden Söhne Maximilian und Roberto Schulze.

Gesund und nachhaltig abnehmen

„Unsere Nährstoffwürfel machen es möglich, die Herausforderungen des Alltags zu meistern, seine persönlichen Ziele zu erreichen und sich dennoch dabei gesund zu ernähren“, so Geschäftsführer und Inhaber Frank Schulze. „Die Swiss-Qube bieten durch ihre besondere Rezeptur alles, was der Körper braucht, um gesund und leistungsstark zu funktionieren.“

Auch Mitinhaberin Pia Maria Schulze ist sich sicher: „Unsere Swiss-Qube helfen bei der Etablierung einer neuen Ernährungsweise, eignen sich perfekt zum gesunden Snacken, Fasten und sorgen im Rahmen des 3-Phasen-Programms für schnelle Abnehmerfolge, die lange erhalten bleiben.“

