IMO Car Wash und Eagle Eye Solutions launchen neue App

Bezahlung, Belohnung, Buchung: Mit der neuen App in den über 280 deutschen Anlagen jetzt noch einfacher kontaktlos Autowaschen

Der weltgrößte Betreiber von Autowaschstraßen, die IMO Car Wash Group, führt in Deutschland eine neue App ein und nutzt damit die Stärke von 10 europäischen Märkten und 1.080.000 Usern insgesamt. Die von Eagle Eye Solutions entwickelte Technologie entspricht dem neusten Standard des UX-Designs.

Düsseldorf/London, 27.02.2024 – Im Rahmen der führenden Messe für Retail Technology EuroCIS launcht IMO Car Wash seine neue App, bei der Kundinnen und Kunden ihre Autowäsche ab Anfang März in einer der über 280 deutschen Anlagen jetzt noch einfacher kontaktlos abwickeln können. Mit dem Funktions-Dreiklang Bezahlung, Belohnung und Buchung stellt die Smartphone-Anwendung die wichtigsten Transaktionen in den Mittelpunkt, während das einfache und übersichtliche UX-Design den über 100.000 deutschen Nutzer*innen eine quasi selbsterklärende Bedienung ermöglicht. Die IMO-App hat international aktuell rund 1.080.000 Nutzer.

Individuell und personalisiert: Verbesserte Nutzererfahrung und Marketing in Echtzeit

„Unsere Experten verfolgen laufend die User Journey an unseren weltweiten Waschstraßen. Daraus haben wir neue Funktionen abgeleitet und die Nutzeroberfläche der App optimiert“, sagt Iain White-Duncan, Marketing Director IMO Car Wash International. „Das neue Design verbessert die Nutzererfahrung bei der Interaktion mit dem digitalen Produkt und führt unsere Kund*innen jetzt noch bequemer und schneller durch den Autowaschprozess.“

Steve Rothwell, Gründer und CIO von Eagle Eye Solutions freut sich, den mit Spannung erwarteten Start der IMO-App in Deutschland zu unterstützen: „Unsere marktführende Technologie ermöglicht es, die IMO-Kund*innen mit personalisiertem Marketing in Echtzeit anzusprechen. Das erhebliche Sparpotenzial in der App oder Gratiswäschen durch Aufladeanreize und Treuepunkte werden für die User*innen so zu einer nahtlosen und sicheren End-to-End-Erfahrung dank der Echtzeitausgabe- und Einlösefunktionen.“ Dies eröffnet dem Marketing eine direkte digitale Verbindung zu allen seiner Kund*innen und bessere Einblicke in individuelle Vorlieben. Mit den Daten können künftige Direct Marketing-Kampagnen genau auf die Kundschaft abgestimmt und so deren Zufriedenheit und Treue erhöht werden.

Carsten Karasch, Managing Director der IMO Autopflege GmbH in Düsseldorf, ergänzt: „Wir erwarten einen Anschub unseres Geschäfts schon weit vor dem POS, also der Einfahrt der Kund*innen auf eine unserer Anlagen, denn die neue App passt sich den individuellen Autowaschgewohnheiten an. Wir bieten vereinfachte und zeitsparende Bezahlmöglichkeiten sofort am POS, haben rabattierte Pakete für Mehrfachwäschen geschnürt und unser Treueprogramm um Rabatte und exklusive Angebote erweitert“. Der Clou sei jedoch, so sind sich Karasch und White-Duncan einig, das Konzept des Prämienprogramms: „IMO führt die Daten von verschiedenen Plattformen, einschließlich der Eagle Eye-Plattform, mit seinem dynamischen KI-Email-Builder zusammen, um das Marketing zu personalisieren“, sagt Iain White-Duncan. „Dazu gehört auch, den Besuch des Kunden mit einer Dankeschön-Nachricht zu würdigen und die Kunden so zu ermutigen, ihre Treuepunkte für kostenlose Wäschen einzulösen.“

Für jedes Portemonnaie ist etwas dabei, ob Einzelwäsche oder Abonnement

Die umfassendste Ergänzung der App ist gleichzeitig eine Erleichterung: Ab sofort können die Nutzer*innen die sieben verschiedenen IMO-Waschprogramme auf vier verschiedene Arten kaufen. Eine Einzelwäsche kann direkt mit den gängigen Kreditkarten, per PayPal, Apple Pay oder Klarna beglichen werden. Zudem gibt es rabattierte Pakete für 2, 3, 4, 6 oder 12 Wäschen. Ein Guthaben kann per Aufladung von bis zu 100 Euro aufgefüllt werden, je nach Summe winken Boni. Sogar bis zu 30 Prozent Einsparung bieten die monatlichen Autowaschabos, die als Einsteiger-, Standard- und Premiumvarianten 2, 4 oder 8 Waschprogramme beinhalten. Ein Abonnement kann jederzeit pausiert oder gekündigt werden.

Die Features der IMO-App im Überblick:

– Kosteneinsparungen durch rabattierte Pakete für Mehrfachwäschen, Guthaben mit Aufladeprämien sowie Monats-Abonnements

– Treueprogramm mit Prämien (Guthaben und Gratiswäschen)

– Integrierte Google Maps-Karte zeigt die nächsten IMO-Anlagen mit Adressen und Öffnungszeiten

– Kompatibel mit DKV-, UTA- und Logpay-Tankkarten

– Erhältlich im Google Play- und Apple App-Store

– Die Anmelde- und Profildaten bisheriger Nutzer*innen können übernommen werden

Über IMO

Unter der Marke IMO betreibt die IMO Car Wash Group über ihre Tochter, die IMO Deutschland Holding GmbH, Autowaschanlagen. Das Unternehmen hat sich zum weltweit größten unabhängigen Waschanlagenbetreiber entwickelt. Es bietet an über 717 Standorten in 14 Ländern professionelle Fahrzeugpflege an, davon über 280 in Deutschland. Der Rest verteilt sich auf Europa, Australien und die USA.

IMO wäscht allein in Deutschland rund 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und fokussiert sich auf eine qualitativ hochwertige, schnelle Wäsche mit einem ausgezeichneten Service zu einem fairen Preis. Die marktführenden Produkte „Triple Foam“, „Pro Shield“, „Ultra HD“ und das neueste, hochwertigste Programm „Ceramic XTR“ sind exklusiv bei IMO erhältlich.

Das Unternehmen wurde 1965 als Lizenznehmer der Patente von Weigele und Sulzberger in Deutschland gegründet und gehört seit dem Jahr 2020 zu Driven Brands™, ansässig in Charlotte, North Carolina, USA. Der internationale Hauptsitz von IMO befindet sich in High Wycombe, UK. Driven Brands ist das größte Unternehmen für Kfz-Dienstleistungen in Nordamerika und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskund*innen an, darunter Autowäsche, Ölwechsel, Glas, Lackierung und Reparaturen.

Mehr Informationen unter www.imocarwash.com/de/

Über Eagle Eye Solutions

Eagle Eye ist ein führendes SaaS-Technologieunternehmen, das es Einzelhandels-, Reise- und Gastgewerbemarken ermöglicht, die Loyalität ihrer Endkunden zu gewinnen, indem sie ihre Echtzeit-, Omnichannel- und personalisierten Verbrauchermarketingaktivitäten vorantreiben. Eagle Eye AIR ist eine cloudbasierte Plattform, die die weltweit flexibelsten und skalierbarsten Treue- und Werbemöglichkeiten bietet. Mehr als 750 Millionen personalisierte Angebote werden jede Woche über die Plattform ausgeführt und sie beherbergt derzeit über 200 Millionen individuelle Treuemitglieder für Unternehmen weltweit. Es wird darauf vertraut, dass wir an Hunderttausenden physischen POS-Destinationen weltweit einen sicheren Service bieten, der die Ausstellung und Einlösung von Aktionsgutscheinen, Treueangeboten, Geschenkkarten, Abonnementvorteilen und mehr in Echtzeit ermöglicht. Die Eagle Eye AIR-Plattform unterstützt derzeit Treue- und Kundenbindungslösungen für Unternehmen auf der ganzen Welt, darunter Asda, Tesco, Morrisons, Waitrose und John Lewis & Partners, JD Sports, Pret a Manger, Loblaws, Southeastern Grocers, Giant Eagle, die Woolworths-Gruppe und IMO Car Wash. Im Januar 2023 erwarb die Gruppe das in Frankreich ansässige Unternehmen Untie Nots, ein KI-gestütztes Unternehmen für personalisierte Werbeaktionen, und erweiterte damit seinen europäischen Kundenstamm um Carrefour, E. Leclerc, Auchan und andere führende Marken.

Mehr Informationen unter www.eagleeye.com

