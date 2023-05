IMO Car Wash: Düsseldorf ist blau

Der Autowäsche-Experte erreicht weiteren Meilenstein und feiert Neueröffnung in Düsseldorf-Hamm.

Der weltgrößte Betreiber von Autowaschstraßen, die IMO Car Wash Group, nimmt eine Generalüberholung seiner rund 280 deutschen Anlagen vor. In Düsseldorf feierten heute rund 500 Düsseldorfer Autobesitzer:innen die Neu- und Wiedereröffnung der drei Waschstraßen.

Wer IMO kennt, liebt die Waschstraßen für ihre verlässliche Sauberkeit, den besonderen Service und einen fairen Preis. Jetzt hat IMO Car Wash in der Völklinger Straße 38 seine dritte Autowaschanlage in Düsseldorf eröffnet. Damit nicht genug, alle drei Anlagen der Stadt erstrahlen im neuen leuchtend blauen Design und sind mit modernster Technik ausgestattet. Davon haben sich heute in Düsseldorf-Hamm Autobesitzer:innen persönlich überzeugt, eingerahmt von loungiger Live-Musik von DJ Prince Alec, der extra aus St. Peter Ording angereist war und seine Musik auf dem Saxophon begleitete. Bei besonderen Aktionen, von der Selfie-Station mit einem der Original-Mantas aus dem aktuellen Kult-Kinofilm über IMO-blaue Donuts bis hin zu attraktiven Angeboten, fuhren bei strahlendem Sonnenschein rund 400 Autos durch die neue Waschstraße. Das großzügige Gelände ist dank eines über 140 Quadratmeter großen Leuchtschildes bereits von Weitem zu erkennen und bietet neben der innovativen Anlage die Möglichkeit zur SB-Wäsche. Letztere ist auch gut zum Reinigen von Zweirädern, Transportern und Campern geeignet. Die blaue Farbwelt und Entertainment-Lichteffekte in der Waschstraße runden das einzigartige IMO-Wascherlebnis ab. Besonderes Highlight ist die Logo-Projektion der Seifenblasen in Herzform auf die Windschutzscheibe zu Beginn der Autowäsche.

Innovationen aus eigener Hand

Bei der Technik setzt der Autowäsche-Experte IMO Car Wash auch auf eigene Entwürfe und Produktionen. „So können wir flexibel die neueste Technologie bieten und uns vom Markt abheben“, sagt Carsten Karasch, Geschäftsführer der IMO Deutschland Holding GmbH. Beispielsweise wird auch die untere Hälfte des Fahrzeuges optimal mit der neuen Türschweller-Technik gereinigt. Handgefertigte Original-IMO-Schaumstoffbürsten säubern den Autolack sanft und verbessern den Glanz. Im neuen Programm-Highlight „Ceramic XTR“ wird in einer eigens entwickelten Technologie das beste Finish für maximalen Schutz und ultimativen Glanz auf den Lack aufgebracht. IMO setzt größtenteils nachhaltige Produkte ein, von der Auswahl der Rohstoffe und der Produktion bis zur Produktverwendung. Mindestens 75 Prozent des Wassers werden wiederverwendet und schädliche Ablagerungen aus dem Abwasser vor der Entsorgung entfernt. Das berühmte IMO-Herzstück „Triple Foam“ entfernt mehr Schmutz vom Lack als je zuvor und ist vollständig biologisch abbaubar.

Blaue Zukunft für die beliebteste Autowäsche der Welt

Seit 58 Jahren bieten die Waschstraßen von IMO höchste Qualität und Professionalität beim Autowaschen. Mit der Generalüberholung der Anlagen und einem Rebranding will das Unternehmen neue Maßstäbe bei der Autowäsche setzen. Was in Berlin und Landeshauptstädten wie Stuttgart, Saarbrücken, Kiel und nun auch Düsseldorf schon geschafft ist, soll in den kommenden 24 Monaten auch in den anderen der insgesamt 280 Waschstraßen in Deutschland umgesetzt werden.

IMO wäscht allein in Deutschland rund 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und fokussiert sich auf eine qualitativ hochwertige, schnelle Wäsche mit einem ausgezeichneten Service zu einem fairen Preis. Die marktführenden Produkte „Triple Foam“, „Pro Shield“, „Ultra HD“ und das neueste, hochwertigste Programm „Ceramic XTR“ sind exklusiv bei IMO erhältlich.

Das Unternehmen wurde 1965 als Lizenznehmer der Patente von Weigele und Sulzberger in Deutschland gegründet und gehört seit dem Jahr 2020 zu Driven Brands™, ansässig in Charlotte, North Carolina, USA. Der internationale Hauptsitz von IMO befindet sich in High Wycombe, UK. Driven Brands ist das größte Unternehmen für Kfz-Dienstleistungen in Nordamerika und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskund:innen an, darunter Autowäsche, Ölwechsel, Glas, Lackierung und Reparaturen.

