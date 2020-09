Immopreneur ImmobilienOffensive DAS Einstiegs-Seminar

Location: Berlin

Street: noch nicht bekannt 1

City: 1000 – Berlin (Germany)

Start: 24.10.2020 10:00 Uhr

End: 25.10.2020 17:00 Uhr

Entry: 199.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Von Thomas Knedel, Tiger-Award-Gewinner 2018, Immobilieninvestor, -Manager, Buchautor sowie Initiator und Betreiber des Netzwerkes .

Alle weiteren ausfĂĽhrlichen Informationen finden Sie hier: https://cutt.ly/dfbncsA

Die Immobilien offensive, unser Lieblings-Mega-Event, sind 2 Tage, voll gespickt mit Immobilien-Investment-Know-How fĂĽr Immobilien-Investoren und solche, die es werden wollen!

2 Tage exklusives Insiderwissen vermittelt und präsentiert durch Immobilienprofi Thomas Knedel

straffes Programm mit hohem Wissenstransfer

Die ideale Ergänzung zum Immopreneur-Kongress.

VOR DER TEILNAHME:

Rechtzeitig an melden unter: https://cutt.ly/dfbncsA

AuĂźerdem zeigt Thomas am Beispiel einer Case Study, wie er seine Investments aufspĂĽrt, kalkuliert, prĂĽft und letztendlich sichert!

Weitere Themen:

Wie Du den idealen Standort fĂĽr Immobilien-Investments findest

Die wichtigsten Unterlagen fĂĽr Deine ObjektprĂĽfung

Positiver Cashflow: Wie und mit welchen Tools Du Deine Investments sicher und effektiv kalkulierst

Wert- und Cashflow-Steigerung: Wie auch Anfänger Immobilien kinderleicht optimieren und aufwerten

Der Weg zu Null steuern: Welche steuerlichen Rahmenbedingungen besonders wichtig sind

Wie Du ein Experten-Team aufbaust und das Management sicherstellst

Wie Du Mietnomaden sicher vermietest

Wie und warum Du bereits beim Einkauf ĂĽber den Exit nachdenken solltest .

DIE NEUE IMMOBILIEN OFFENSIVE 2020

TICKETS AB NUR 99,- EUR – fĂĽr zwei Tage Immobilien wissen pur.

Vor Ort in Berlin (begrenzt verfügbare Tickets aufgrund der Corona- Hygienemaßnahmen) oder als Streaming bei Dir zu Hause. Schaffe mit diesem 2-tägigen Event die Grundlagen dafür, um wie ein echter Profi zu investieren und somit

nachhaltigen Cashflow zu generieren

Immobilienvermögen aufzubauen

von Deinen Immobilien-Einnahmen zu leben

IMMOBILIENOFFENSIVE

GOES DIGITAL

GROSSES HYBRID EVENT

Corona sorgt auch bei uns für Anpassungen! Die Immobilien offensive geht digital! Entscheide Du, ob Du in Berlin live vor Ort sein möchtest oder ob Du ganz digital von Zuhause aus dabei sein möchtest!

WAS IST DIE IMMOBILIEN OFFENSIVE?

Die Immobilien offensive ist das 2-tägige Grundseminar, wenn es darum geht profitabel in Immobilien zu investieren. Dabei gibt es nicht nur hochwertiges Know-how mitzunehmen, sondern auch das Netzwerken mit anderen Teilnehmern ist hierbei ein deutlicher Mehrwert.

Alles in einem : Sehr zu empfehlen!

https://cutt.ly/nfbn7rK Infos zur Veranstaltung und auf Anfrage ! Auch Webinar Teilnahme möglich!

Kontakt

Telefon: + 49 (0) 61 72 – 94 37 37 7

Telefax: + 49 (0) 32 12 – 66 23 67 1

E-Mail: service@immopreneur.de

https://cutt.ly/nfbn7rK

Kontakt

Knedel Media GmbH

Thomas Knedel

FerdinandstraĂźe 14

61348 Bad Homburg

+ 49 (0) 61 72 – 94 37 37 7

+ 49 (0) 32 12 – 66 23 67 1

service@immopreneur.de

https://www.digistore24.com/redir/157013/traininglive/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.