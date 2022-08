Immomio wird Smart Partner von Aareon

Die Hamburger Immomio GmbH wird Smart Partner von Aareon. Damit setzen beide Unternehmen ihre langjährige Kooperation nun im Rahmen des Smart-Partner-Programms fort. Neue Schnittstellen erleichtern die Integration für die Kunden.

Immomio ist eines der führenden Proptechs der Wohnungswirtschaft. Mit der Immomio 360-Grad-Plattform und ihren integrierten Softwareprodukten können Wohnungsunternehmen ihre Mieterkommunikation und Prozesse Ende-zu-Ende digitalisieren, von der Wohnungsvermietung über den Mietvertragsabschluss bis hin zum Auszug. Nicolas Jacobi, Geschäftsführer der Immomio GmbH, betont die Vorteile der neuen Partnerschaft für die Kunden: „Die Anbindung von Immomio an die Aareon Smart World bringt für unsere Kunden einen massiven Effizienzgewinn in ihren digitalen Prozessen. Zusätzlich erleichtert das Smart Partner Programm die Einführung unserer Produkte, da es auf standardisierten, modernen Schnittstellen basiert. Der Smart Partner Vertrag hebt unsere Kooperation mit Aareon auf ein neues zukunftsweisendes Niveau.“

Zum Immomio Kundenkreis zählen über 70 Vermieter, die ERP-Systeme aus dem Hause Aareon einsetzen. Durch die neue Partnerschaft erhalten die Immomio Kunden langfristige Planungssicherheit für ihre Schnittstellen. Damit geht Immomio einen wichtigen Schritt voraus in der Proptech Branche, in der sich digitale Prozesse stetig weiter vernetzen.

Immomio ist eines der führenden Proptech in der deutschen Wohnungswirtschaft. Das Hamburger Unternehmen, zu dem auch die Deutsche Immobilien IT & Marketing GmbH (DIT) gehört, entwickelt und betreibt eine 360° Plattform rund um das Vermieten und Verwalten von Immobilien. Mit den Immomio Produkten können Wohnungsunternehmen ihre Mieterkommunikation und Prozesse Ende-zu-Ende digitalisieren, von der Wohnungsvermietung über den Mietvertragsabschluss bis hin zum Auszug. Die Immomio Kunden verfügen über einen europaweiten Bestand von über 1,8 Mio. Mieteinheiten. Damit zählt Immomio zu einem der zentralen Treiber der Digitalisierung in der Immobilienwirtschaft.

Firmenkontakt

Immomio GmbH

Nicolas Jacobi

Grimm 12

20457 Hamburg

040882159899

njacobi@immomio.de

http://vermieter.immomio.de

Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Tim Seitter

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

07112388680

tim.seitter@pressecompany.de

http://www.pressecompany.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.