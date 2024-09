immocloud stellt sich für weiteres Wachstum auf: Neuer Geschäftsführer ernannt

immocloud hat Bastian Bauwens zum CEO und Geschäftsführer ernannt, um das Unternehmen auf die nächste Wachstumsphase vorzubereiten.

Düsseldorf, 12. September 2024 – immocloud, einer der führenden Anbieter von cloudbasierter Software zur digitalen Immobilienverwaltung in Deutschland, hat Bastian Bauwens zum CEO und Geschäftsführer ernannt. Diese Veränderung markiert einen bedeutenden Schritt in der erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens, das sich auf die nächste Wachstumsphase vorbereitet.

Kontinuierlicher Erfolg und neue Perspektiven

immocloud hat sich in den letzten Jahren fest am Markt etabliert und bietet innovative Lösungen, die die Immobilienverwaltung für private Vermieter und Hausverwaltungen erheblich vereinfachen. Mit Funktionen wie einem integrierten Mieterportal, automatisierten Buchhaltungstools und einem intelligenten Dokumentenmanagement begeistert immocloud seine inzwischen über 10.000 Kunden.

Die cloudbasierte Software bietet eine effiziente und intuitive Plattform, die Nutzern ermöglicht, Zeit und Kosten zu sparen, indem Prozesse digitalisiert und automatisiert werden. Dank starker Partner und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung, die den produktiven Austausch mit Kunden in den Mittelpunkt stellt, bleibt immocloud Vorreiter in der Branche.

Neue Führung für ambitionierte Wachstumsziele

Der Wechsel an der Spitze des Unternehmens soll die Weichen für weiteres Wachstum und steigende Professionalisierung stellen. „Mit Bastian Bauwens haben wir einen erfahrenen Unternehmer und Wachstums-Manager an Bord geholt, der immocloud in dieser nächsten Phase begleiten wird“, erklären Robin Tschöpe und Daniel Hagemeier, eine der Gründer und Beirat von immocloud. Bastian Bauwens bringt umfangreiche Erfahrung in der Führung von Wachstumsunternehmen mit und hat bereits in verschiedenen Führungsrollen Strukturen geschaffen, die Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen erfolgreich gemacht haben.

Bastian Bauwens folgt auf Andreas Schneider, der seit der Gründung vor vier Jahren maßgeblich zum Erfolg von immocloud beigetragen hat. Schneider wird das Unternehmen innerhalb der nächsten Monate verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

immocloud bietet eine einfache Software für die digitale Immobilienverwaltung. Unsere Kernkompetenz liegt in der Entwicklung leistungsstarker Prozesse für das Immobilienmanagement. Mit unserer Cloud-Software sparen sowohl private Vermieter, als auch Hausverwaltungen, unabhängig von ihrer Größe, viel Zeit und Arbeit. Die Anzahl an möglichen zu verwaltenden Einheiten ist unbegrenzt. Alle Daten werden sicher in einer Cloud auf einem Rechenzentrum in Deutschland gespeichert.

Kontakt

immocloud

Dominik Frings

Toulouser Alle 19a

40211 Düsseldorf

0211 / 975 374 90



https://www.immocloud.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.