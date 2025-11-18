Immobilienverwaltungen profitieren von der Anbindung der digitalen Dokumentenprozesse zwischen CAPITOL und DOCBOX®

Bodenmais, Rosenheim, November 2025 – Die Sommer Informatik GmbH, Hersteller der Expertensoftware CAPITOL für professionelles Immobilien- und Liegenschaftsmanagement, und die aktivweb GmbH geben die Einführung einer neuen Schnittstelle zwischen CAPITOL und dem Dokumenten-Management-System DOCBOX® bekannt. Mit dieser Integration können Verwaltungen ihre Dokumentenprozesse erstmals vollständig digital abbilden – von der Erstellung im Fachsystem bis zur revisionssicheren Ablage im DMS.

CAPITOL zählt seit vielen Jahren zu den leistungsstärksten Lösungen für das Management von Immobilienportfolios, Mietverhältnissen, technischen Anlagen und kaufmännischen Prozessen. Die neue Schnittstelle ermöglicht, dass sämtliche in CAPITOL erzeugten oder hinterlegten Dokumente automatisch in der DOCBOX® archiviert werden. Damit entfällt das manuelle Abspeichern, während gleichzeitig eine sichere, GoBD- und DSGVO-konforme Ablage gewährleistet ist.

Auch die Eingangsrechnungsverarbeitung wird deutlich vereinfacht: Rechnungen, die in der DOCBOX® digital erfasst und verarbeitet werden, können direkt als Verbindlichkeit nach CAPITOL importiert werden. Zusätzlich lassen sich weitere Dokumente aus der DOCBOX® im CAPITOL-Dokumentenmodul nutzen, wodurch Anwender jederzeit auf eine zentrale, systemübergreifende Dokumentbasis zugreifen können.

Mit der Verbindung von CAPITOL und DOCBOX® entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow, der Transparenz schafft, manuelle Tätigkeiten reduziert und die Bearbeitungsqualität erhöht. Immobilienverwaltungen, Wohnungsunternehmen und institutionelle Eigentümer profitieren von einer deutlichen Entlastung administrativer Abläufe sowie einer einheitlichen und strukturierten Datenhaltung. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit der beiden Unternehmen ermöglicht Verwaltungen eine zukunftsorientierte, effiziente und revisionssichere Dokumentenorganisation aus einem Guss.

Über Sommer Informatik, Rosenheim:

Die Sommer Informatik GmbH mit Sitz in Rosenheim entwickelt seit vielen Jahren spezialisierte Softwarelösungen für Immobilienverwaltung, Gebäudemanagement, technische Bauteile sowie energetische Planung und Simulation. Mit CAPITOL bietet das Unternehmen eine professionelle Softwareplattform für Immobilien- und Liegenschaftsmanagement, die Funktionen wie Mieter- und Objektverwaltung, Nebenkostenabrechnung, Budgetcontrolling und Dokumentenmanagement umfasst. Sommer Informatik steht für fachliche Tiefe, praxisnahe Weiterentwicklung und innovative Softwarelösungen für die Immobilienwirtschaft.

www.sommer-informatik.de

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen sowie von CMS-Systemen und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

