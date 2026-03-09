Holger Ballwanz Immobilien agiert als spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien im deutschsprachigen Raum ( www.supermarkt-immobilien.com)

Das Unternehmen kauft mit der REBA IMMOBILIEN AG Supermarkt Immobilien für den eigenen Immobilienbestand und begleitet Eigentümer, Investoren und Handelsunternehmen bei Ankauf, Verkauf und diskreter Off-Market-Vermittlung von lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien.

Der Fokus liegt auf langfristig vermieteten Supermarkt Immobilien mit bonitätsstarken Mietern aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Aufgrund der stabilen Nachfrage nach Nahversorgungsstandorten gelten diese Immobilien als besonders resiliente Anlageklasse im gewerblichen Immobilienmarkt.

„Supermarkt Immobilien zählen zu den stabilsten Segmenten im Einzelhandelsimmobilienmarkt. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten suchen Investoren verstärkt nach nachhaltigen Cashflow-Immobilien mit langfristigen Mietverträgen“, erklärt Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz.

Immobilienmakler für Supermarkt Immobilien

Als spezialisierter Immobilienmakler für Supermarkt Immobilien unterstützt Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer und Investoren beim strukturierten Ankauf und Verkauf von Supermarkt Immobilien. Neben klassischen Vermarktungsstrategien liegt ein besonderer Schwerpunkt auf diskreten Off-Market-Transaktionen, bei denen Immobilien gezielt an vorqualifizierte Investoren vermittelt werden.

Durch ein etabliertes Netzwerk zu Investoren für Supermarkt Immobilien ermöglicht das Unternehmen schnelle Entscheidungswege und effiziente Transaktionsprozesse.

Investor für Supermarkt Immobilien

Neben der Maklertätigkeit tritt Holger Ballwanz Immobilien auch selbst als Investor für Supermarkt Immobilien auf. Gesucht werden insbesondere langfristig vermietete Nahversorgungsimmobilien mit etablierten Lebensmittelhändlern als Ankermieter in wirtschaftlich stabilen Standorten.

Diese Doppelrolle als Makler und Investor ermöglicht eine realistische Markteinschätzung, strukturierte Transaktionen und einen direkten Zugang zu attraktiven Investmentopportunitäten.

Off-Market-Transaktionen gewinnen an Bedeutung

Ein großer Teil der Transaktionen im Bereich Supermarkt Immobilien erfolgt zunehmend außerhalb öffentlicher Immobilienportale. Diskrete Off-Market-Vermittlungen bieten Eigentümern die Möglichkeit, sensible Informationen zu schützen und gleichzeitig gezielt qualifizierte Käufer anzusprechen.

Holger Ballwanz Immobilien nutzt hierfür ein spezialisiertes Netzwerk im Lebensmitteleinzelhandel sowie direkte Kontakte zu Investoren im deutschsprachigen Raum.

Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien ist ein spezialisierter Immobilienmakler und Investor für Supermarkt Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen begleitet nationale und internationale Investoren sowie Eigentümer bei Ankauf, Verkauf, Vermittlung und Off-Market-Transaktionen von lebensmittelgeankerten Einzelhandelsimmobilien.

Weitere Informationen:

www.supermarkt-immobilien.com

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.