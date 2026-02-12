Immobilienmakler Großmarkt: Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler Großmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien, mit Sitz in Berlin, ist ein spezialisierter Immobilienmakler für Großmarktimmobilien und begleitet professionell den Ankauf, Verkauf sowie die diskrete Off-Market-Vermittlung von Großmarktimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit fundierter Marktkenntnis, klar definierten Prozessen und einem qualifizierten Netzwerk bietet das Unternehmen Eigentümern, Investoren und Betreibern maßgeschneiderte Lösungen für das anspruchsvolle Segment der Großmarktimmobilien.

Großmarktimmobilien im Immobilienmarkt

Großmarktimmobilien sind spezialisierte gewerbliche Immobilien, die auf bestimmte Warengruppen ausgerichtet sind, darunter Lebensmittel, Baumarkt-, Elektronik- oder Möbelwaren. Sie zeichnen sich durch großflächige Verkaufs- und Lagerflächen, verkehrsgünstige Lagen und langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Mietern aus. Als zentrale Handels- und Distributionsstandorte im B2B- und Nahversorgungsbereich spielen sie eine strategisch wichtige Rolle für funktionierende Lieferketten und stabile Investitionsmöglichkeiten.

Dienstleistungen von Holger Ballwanz Immobilien als Immobilienmakler Großmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Marktteilnehmer in allen Phasen der Transaktion:

– Ankauf von Großmarktimmobilien

– Verkauf von Großmarktimmobilien

– Off-Market-Vermittlung

– Strukturierte Transaktionsbegleitung bis zum Vertragsabschluss

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Off-Market-Vermittlung, bei der diskrete Prozesse, gezielte Investorenansprache und vertrauliche Abwicklung im Vordergrund stehen.

Immobilienmakler Großmarktsegment und Investor

Darüber hinaus agiert Holger Ballwanz Immobilien als Investor im Gewerbeimmobiliensegment. Zusammen mit der REBA IMMOBILIEN AG werden Gewerbeimmobilien professionell bewertet, erworben und langfristig entwickelt. Der Investitionsfokus liegt auf wirtschaftlich stabilen Standorten mit verlässlichen Ertragsstrukturen und langfristigen Mietverträgen.

Geografischer Fokus

Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich über Deutschland, Österreich und die Schweiz, Regionen mit hoher Nachfrage nach modernen Großmarktstandorten. Eigentümer, Investoren und Betreiber profitieren von praxisnaher Beratung, fundierter Marktkenntnis und maßgeschneiderten Strategien für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

Kontakt zu Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler Großmarkt Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Über Holger Ballwanz Immobilien & Großmarkt Immobilien Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien ist ein inhabergeführtes, spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf Großmarkt Immobilien in der DACH-Region. Das Unternehmen verbindet fundierte Marktkenntnis, langjährige Investmenterfahrung und höchste Diskretion und zählt zu den etablierten Ansprechpartnern für professionelle Off-Market-Transaktionen im Segment der Großmarkt Immobilien.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



