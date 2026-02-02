Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler Getränkemarkt Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien hat seine Expertise als Immobilienmakler und Investmentpartner für Getränkemarkt-Immobilien kontinuierlich ausgebaut. Das Berliner Unternehmen begleitet Eigentümer, Investoren und Betreiber professionell, diskret und strategisch beim Ankauf, Verkauf und der Vermittlung von Getränkemärkten.

Getränkemarkt-Immobilien gelten als eigenständige, krisenresistente Assetklasse im Einzelhandelssegment. Typisch sind standardisierte Flächenkonzepte, langfristige Mietverträge mit bonitätsstarken Betreibern und eine hohe Wiedervermietungsfähigkeit. Sie zählen zur Grundversorgung und bieten Investoren stabile Cashflows und langfristige Planungssicherheit, wie Holger Ballwanz, Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien, betont.

Immobilienmakler Getränkemarkt-Immobilien: www.nahversorger-immobilien.com & www.ballwanz.immobilien

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der strategischen Positionierung und diskreten Vermarktung von freistehenden Getränkemärkten. Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Off-Market-Transaktionen und die Strukturierung komplexer Deals mit langfristigen Mietverträgen. In Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG entstehen passgenaue Lösungen für Investoren und Bestandshalter.

Neben der klassischen Maklertätigkeit verfolgt Holger Ballwanz Immobilien einen eigenen Investmentansatz und baut ein selektives Portfolio aus Getränkemarkt-Immobilien auf. Diese Kombination aus Marktkenntnis, Investorenerfahrung und einem exzellenten Netzwerk im DACH-Raum ermöglicht eine effiziente und zielgerichtete Transaktionsabwicklung.

„Unser Ziel ist es, Getränkemärkte als stabile Nahversorgerimmobilien langfristig erfolgreich zu positionieren – für Eigentümer, Betreiber und Investoren gleichermaßen“, erklärt Holger Ballwanz.

Eigentümer und Bestandshalter, die ihre Getränkemarkt-Immobilien diskret und Off-Market veräußern möchten, finden bei Holger Ballwanz Immobilien sowie der REBA IMMOBILIEN AG erfahrene und verlässliche Ansprechpartner. Beide Unternehmen verfügen über ein etabliertes Netzwerk qualifizierter Investoren in der DACH-Region und begleiten Verkaufsprozesse vertraulich, strukturiert und zielorientiert – von der ersten Bewertung bis zum erfolgreichen Abschluss. Diskretion, Marktkenntnis und eine passgenaue Ansprache geeigneter Käufer stehen dabei im Mittelpunkt.

Leistungen von Holger Ballwanz Immobilien für Getränkemärkte

– Ankauf und Verkauf von Getränkemarkt-Immobilien

– Diskrete Off-Market-Vermittlung

– Strukturierung komplexer Transaktionen mit langfristigen Mietverträgen

– Objektanalyse, Bewertung und strategische Positionierung

– Aufbau und Management eines selektiven Investmentportfolios

Durch fundierte Marktkenntnis, gezielte Bewertung und strategische Positionierung werden stabile Ertragsstrukturen und nachhaltige Renditen realisiert.

Holger Ballwanz Immobilien ist ein auf Getränkemarkt-Immobilien spezialisierter Immobilienmakler und Investor mit Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das Unternehmen verbindet klassische Maklerleistungen mit einem strategischen Investmentansatz und begleitet Eigentümer, Investoren und Betreiber bei Ankauf, Verkauf, diskreter Off-Market-Vermittlung sowie der Strukturierung komplexer Transaktionen mit langfristigen Mietverträgen.

Durch fundierte Marktkenntnis, gezielte Bewertung und strategische Positionierung realisiert Holger Ballwanz Immobilien stabile Ertragsstrukturen und nachhaltige Renditen für seine Kunden. In enger Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG entstehen maßgeschneiderte Lösungen für Investoren und Bestandshalter, unterstützt durch ein etabliertes Netzwerk qualifizierter Investoren im DACH-Raum.

www.nahversorger-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.