Immobilienmakler für große Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off-Market-Transaktionen, Hotelankauf, Hotelverkauf, Hotelverpachtung

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off-Market-Transaktionen, Hotelankauf, Hotelverkauf und Hotelverpachtung ab 100 Zimmern

Holger Ballwanz Immobilien stärkt Präsenz im DACH-Hotelinvestmentmarkt

Der Investmentmarkt für Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz zeigt weiterhin eine hohe Dynamik. Besonders im Segment großvolumiger Objekte steigt die Nachfrage nach spezialisierten Dienstleistern. Holger Ballwanz Immobilien positioniert sich gezielt als Immobilienmakler für große Hotelimmobilien und baut seine Marktaktivitäten in der DACH-Region konsequent aus.

Spezialisierung auf große Hotelimmobilien in der DACH-Region

Als erfahrener Makler für große Hotelimmobilien begleitet Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer, institutionelle Investoren sowie Hotelbetreiber bei anspruchsvollen Transaktionen. Der Fokus liegt auf Hotels ab 100 Zimmern in wirtschaftsstarken Metropolregionen und etablierten Hotelstandorten.

Das Unternehmen bietet eine umfassende Betreuung entlang des gesamten Transaktionsprozesses – von der strategischen Vorbereitung bis zum erfolgreichen Abschluss.

Diskrete Off-Market-Transaktionen als Erfolgsstrategie

Ein zentraler Bestandteil der Tätigkeit ist die Vermittlung von Hotelimmobilien außerhalb des öffentlichen Marktes. Als Immobilienmakler für große Hotelimmobilien setzt Holger Ballwanz Immobilien gezielt auf Off-Market-Strukturen, um maximale Vertraulichkeit und Effizienz zu gewährleisten.

Diese Vorgehensweise ermöglicht:

* diskrete Verkaufsprozesse ohne öffentliche Vermarktung

* gezielte Ansprache qualifizierter Investoren

* Zugang zu exklusiven Hotelimmobilien

Ganzheitliche Leistungen für Investoren, Eigentümer und Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien verfolgt als Makler für große Hotelimmobilien einen ganzheitlichen Beratungsansatz mit einem breiten Leistungsspektrum:

* Strukturierung von Kauf- und Verkaufsprozessen

* Vermittlung von Hotelbetreibern und Pachtmodellen

* Zugang zu Hotelinvestoren, institutionellen Investoren und Family Offices

* Beratung bei Repositionierungen und Exit-Strategien

* Unterstützung bei der Hotelverpachtung

Durch diese integrierte Herangehensweise entstehen nachhaltige Lösungen für komplexe Anforderungen im Hotelinvestmentmarkt.

Starke Netzwerke und strategische Partnerschaften

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das gewachsene Netzwerk aus Investoren, Eigentümern und Hotelbetreibern. Durch enge Kooperationen mit etablierten Marktteilnehmern wird der Zugang zu Kapital und attraktiven Investmentopportunitäten signifikant erweitert.

Diese Partnerschaften ermöglichen es, Transaktionen effizient umzusetzen und individuelle L

Weitere Informationen zum Thema „Holger Ballwanz Immobilien: Immobilienmakler für große Hotelimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz“

www.ballwanz.immobilien

www.hotelmakler.com

www.hotel-investments.ch

www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

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