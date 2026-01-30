IMMOBILIENKAUF IN ISTRIEN, KROATIEN – TRENDS FÜR 2026

Aktuelle nachhaltige Bauweise: Massivholzbau aus Österreich

Der Immobilienmarkt in Istrien, die Halbinsel im Norden Kroatiens mit den Touristenhochburgen Rovinj, Porec, Medulin, Pula und Labin / Rabac hat sich 2025 sehr konsolidiert. Nach dem Boom der letzten Jahre, besonders in der Coronazeit, hat sich der Markt wieder normalisiert. Die Preise sind aktuell noch dabei, zurückzugehen, hier sind die Preisvorstellungen vieler Verkäufer nach wie vor zu hoch.

Der Tourismus in Istrien ist aber 2025 nochmal gestiegen – um 2%. Besonders in der Vor- & Nachsaison bieten sich für Investoren / Vermieter nach wie vor noch viele Möglichkeiten an, das Geschäft auszubauen. Im Sommer ist es mit den vielen Touristen oft schon so, dass „weniger an Touristen“ ein „mehr an Qualität“ bedeuten würde. Es sind ganz einfach zu viele Menschenmassen – ein Problem aber nicht nur in Istrien / Kroatien, sondern auch mancherorts von Italien und Spanien bekannt.

Immobilien-Käufer aus Deutschland und Österreich suchen aktuell vermehrt Häuser nach eigenen Vorstellungen – also Grundstück und Wunschhaus nach Plan. Und besonders geschätzt ist Qualität – in punkto Lage und Bauausführung. Die Menge an 08/15-Häusern mit Pool mit billiger Basisausstattung, das kauft niemand mehr als zweites Eigenheim. Hier gibt es ein zu grosses Angebot am Markt.

Für uns bedeutet diese Marktentwicklung, dass wir der Herausforderung gerecht werden wollen. Wir von IC-REAL in Pula werden im Frühjahr 2026 gemeinsam mit Österreichischen Herstellern in Istrien exklusiv Massivholzhäuser auf den Markt bringen. Also Wohnhäuser / Ferienhäuser individuell gebaut und geplant mit rd. 80% Österreichischer Wertschöpfung – wo Qualität und Funktionalität zu 100% dem Preis-Leistungsverhältnis entsprechen.

Diese Bauweise ist auch für Investoren in der Ferienvermietung interessant – weil die Umsetzung in sehr schneller Bauzeit erfolgen kann! Jeder Kunde hat damit die Möglichkeit, sein Traumhaus in seiner Traumgegend zu einem vernünftigen Preis bauen zu lassen! Oder eben auch ein grösseres Apartmenthaus mit einigen Wohnungen. Ein ökologisch nachhaltiges Konzept mit dem Baustoff Holz, besser als Ziegel und Beton!

