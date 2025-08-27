REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor Österreich

Immobilieninvestor Österreich: Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) mit Sitz in der Schweiz und Repräsentanzen in Deutschland, ist mit ihren österreichischen Partnern als Immobilieninvestor in Österreich aktiv.

Das Unternehmen investiert sowohl für den eigenen Bestand als auch mit ihren Joint-Venture-Partnern, Objektgesellschaften und betreute Investitionsmandate. Im Fokus stehen Off Market Gewerbeimmobilien in wirtschaftlich starken Regionen Österreichs.

Immobilieninvestor Österreich: Fokus auf diskrete Off Market Investments

Als Immobilieninvestor in Österreich konzentriert sich die REBA IMMOBILIEN AG insbesondere auf Off Market Investments im Bereich Gewerbeimmobilien. Der Erwerb erfolgt diskret und direkt von Eigentümern außerhalb des öffentlichen Marktes und umfasst sowohl Bestandsimmobilien als auch Neubauprojekte. Dank ihres starken Netzwerks und langjähriger Expertise gelingt es der REBA IMMOBILIEN AG, geeignete Gewerbeimmobilien effizient und vertraulich zu akquirieren.

Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in der DACH-Region

Neben Österreich ist die REBA IMMOBILIEN AG auch in Deutschland und der Schweiz aktiv. Der Schwerpunkt liegt auf Gewerbeimmobilien und Hotelimmobilien. Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Investoren, Hotelbetreibern und Joint-Venture-Partnern ist die REBA IMMOBILIEN AG ein gefragter Ansprechpartner für Eigentümer, die ihre Immobilien diskret im Off Market verkaufen oder verpachten möchten.

Hotelinvestments mit der Hotel Investments AG

Im Bereich Hotelimmobilien ist die REBA IMMOBILIEN AG im Joint Venture mit der Hotel Investments AG tätig. Gemeinsam identifizieren und entwickeln die Partner attraktive Hotelimmobilien in Österreich und betreiben diese in Kooperation mit erfahrenen Hotelgesellschaften. Der Fokus liegt dabei auf der vertraulichen Off Market Akquise von Bestandsobjekten, Neubauten sowie auf Pacht- und Übernahmeverträgen mit Hotelbetreibern.

Bauunternehmen: Bauträger & Projektentwickler mit Strategie

Als Bauträger und Projektentwickler verfolgt die REBA IMMOBILIEN AG eine klare Strategie: Qualität, Nachhaltigkeit und maßgeschneiderte Lösungen. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab, von der Konzeption über die Planung bis zur schlüsselfertigen Realisierung. Mit der Verbindung aus Innovation und traditionellen Werten gewährleistet die REBA IMMOBILIEN AG zuverlässige und zukunftsorientierte Bauprojekte.

Immobilieninvestor Österreich: Vermittlung von Investoren für Immobilieneigentümer

Für Immobilieneigentümer, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler in Österreich bietet die REBA IMMOBILIEN AG eine diskrete Vermittlung von Investoren für Bestandsimmobilien und Neubauobjekte. Als erfahrener Gewerbeimmobilienmakler nutzt das Unternehmen sein weitreichendes Netzwerk, um Objekte gezielt und vertraulich im Off Market zu platzieren.

Kontakt & weitere Informationen

Mehr über die REBA IMMOBILIEN AG und zum Thema Immobilieninvestor Österreich finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

