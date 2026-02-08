Immobilieninvestor Holger Ballwanz unterstützt die Expansion der Flavura GmbH

Immobilieninvestor Holger Ballwanz unterstützt die Flavura GmbH bei ihrer Expansion und setzt damit ein starkes Signal für nachhaltiges Wachstum im Markt hochwertiger Kaffee- und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Der renommierte Immobilieninvestor Holger Ballwanz unterstützt die strategische Expansion der Flavura GmbH, einem spezialisierten Anbieter für hochwertige Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Die Flavura GmbH ist ein spezialisierter Automatengroßhändler, Automatenvertrieb und Fachhändler der Automatenhersteller sowie Automatenaufsteller und Automatenservice für moderne Kaffeeautomaten und Vending-Automaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen, von der Beratung und Planung über Lieferung und Aufstellung bis hin zu technischem Service und Wartung.

Mit der Unterstützung des Immobilieninvestors Holger Ballwanz baut die Flavura GmbH ihre Marktposition weiter aus und investiert gezielt in Wachstum, Infrastruktur und Innovation.

Breites Sortiment für professionelle Einsatzbereiche

Zum umfassenden Sortiment von Flavura Kaffee- und Vending-Automaten zählen unter anderem:

– Getränkeautomaten (Heißgetränkeautomaten & Kaltgetränkeautomaten)

– Kaffeeautomaten & Kaffeevollautomaten

– Wasserautomaten & Wasserspender

– Eisautomaten

– Verpflegungsautomaten wie Foodautomaten & Snackautomaten

– Vending-Automaten (Verkaufsautomaten und Warenautomaten)

– 24/7-Automatenshops: Automaten-Minimärkte und Automaten-Supermärkte inklusive technischem Service für Kaffee, Getränke, Eis, Food, Snacks sowie Non-Food-Produkte für Firmen und Gewerbetreibende

Ergänzt wird das Angebot durch die Flavura Kaffeerösterei, die als Hersteller und Produzent die eigene Kaffeemarke „Flavura Kaffee“ vertreibt. Zudem liefert Flavura hochwertige Automatenfüllprodukte wie Getränke und Snacks für den professionellen Vending-Bereich.

Erfolgreich im Einsatz in zahlreichen Branchen

Flavura Kaffee- und Vending-Automaten sind bereits erfolgreich in einer Vielzahl von Sektoren im Einsatz, darunter:

– Autohäuser

– Bäckereien

– Behörden und Verwaltungen

– Bildungseinrichtungen (Schulen, Universitäten, Bibliotheken)

– Büros, Firmen & Konzerne

– Fitnessstudios & Sportzentren

– Freizeitanlagen & Schwimmbäder

– HoReCa-Bereich (Hotels, Restaurants, Cafes)

– Kantinen & Mensen

– Kindergärten & Kitas

– Kinos & Theater

– Krankenhäuser, Kliniken & Pflegeeinrichtungen

– Öffentliche Einrichtungen

Nachhaltiges Wachstum und langfristige Perspektive

Mit der Unterstützung des Immobilieninvestors Holger Ballwanz verfolgt die Flavura GmbH das Ziel, ihre Präsenz in der DACH-Region weiter auszubauen, neue Automaten-Aufstellorte zu erschließen und innovative Automaten- und Versorgungskonzepte zu realisieren. Der Fokus liegt dabei auf Qualität, Zuverlässigkeit, modernster Technik und nachhaltigen Lösungen für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen.

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

