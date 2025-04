Immobilieninvestor Holger Ballwanz steigt in den Private Equity-Markt ein

Erste Projekte im Bereich Private Equity über Beteiligungsgesellschaften bereits gestartet

Immobilieninvestor Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG ( www.hotel-investments.ch) und REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), erweitert sein Engagement und betritt den aufstrebenden Markt für Private Equity über Beteiligungsgesellschaften.

Als strategische Antwort auf die aktuellen Marktveränderungen hat Holger Ballwanz bereits erste Projekte im Bereich der Unternehmensbeteiligungen und Immobilienfinanzierungen initiiert. Hierbei nutzt er mit seinem Team die sich bietenden Chancen im wachsenden Markt für Private Equity, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung von Immobilienprojekten und die Beteiligung an Unternehmen im Immobiliensektor.

„Die aktuellen Marktbedingungen und die zunehmenden regulatorischen Anforderungen haben den Druck auf Banken erhöht, ihre Risiken zu verringern. Das hat zu Finanzierungslücken geführt, die Investoren nutzen können, um attraktive Renditen zu erzielen und die Lücke im Markt zu füllen“, erklärt Holger Ballwanz.

„Mit unserem Engagement im Bereich Private Equity über Beteiligungsgesellschaften verfolgen wir eine zukunftsorientierte, renditestarke Strategie. Dies ermöglicht uns, in vielversprechende Immobilienprojekte und Unternehmen zu investieren.“

Das Engagement umfasst nicht nur die Bereitstellung von Kapital, sondern auch strategische Beratung, um sicherzustellen, dass jedes Projekt den höchsten Standards entspricht und gleichzeitig die Anforderungen des Marktes erfüllt. Dabei werden maßgeschneiderte Finanzierungslösungen umgesetzt, die das Wachstum von Gewerbeimmobilien vorantreiben und gleichzeitig das Risiko für alle Beteiligten minimieren.

„Durch diese enge Zusammenarbeit stärken wir nicht nur unsere eigenen Investitionsportfolios, sondern helfen auch unseren Partnern, ihre Unternehmensziele zu erreichen und den Markt für Immobilieninvestitionen weiter zu entwickeln“, so Holger Ballwanz.

Holger Ballwanz und sein Team bringen dabei ihre umfassende Expertise in den Bereichen Immobilienankauf, -verkauf, Finanzierung und Projektentwicklung ein, um den Erfolg der jeweiligen Beteiligungen und Projekte zu maximieren.

Der Private-Equity-Markt, insbesondere in der Immobilienfinanzierung, bietet attraktive Chancen für Investoren, da er zunehmend als Alternative zu traditionellen Bankfinanzierungen an Bedeutung gewinnt. Durch die Anpassung der Banken an neue regulatorische Anforderungen und die Reduzierung ihrer Risikoexposition stehen Kapitalgeber wie Holger Ballwanz in einer starken Position, von diesen Markttrends zu profitieren.

Holger Ballwanz ist ein etablierter Immobilieninvestor mit langjähriger Erfahrung im internationalen Immobilienmarkt. Nach dem erfolgreichen Aufbau und der Verwaltung eines umfangreichen Portfolios in verschiedenen Immobiliensektoren über die Hotel Investments AG und REBA IMMOBILIEN AG, erweitert er sein Engagement und erschließt neue Geschäftsfelder im Bereich Private Equity, insbesondere durch Beteiligungen.

Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige und renditestarke Investitionen hat Holger Ballwanz in der Vergangenheit mehrfach gezeigt, wie man Marktentwicklungen frühzeitig erkennt und erfolgreich nutzt.

In seiner neuen Rolle als Private-Equity-Investor fokussiert sich Holger Ballwanz auf strategische Beteiligungen an Unternehmen und Immobilienprojekten. Durch maßgeschneiderte Finanzierungslösungen und seine Expertise im Bereich Immobilienankauf, -verkauf und -entwicklung erschließt er Chancen im wachsenden Markt für Private Equity.

Mit einem klaren Fokus auf nachhaltige, renditestarke Investitionen stärkt Holger Ballwanz sein Engagement und treibt innovative Marktlösungen voran.

Hotel Investments AG: www.hotel-investments.ch

REBA IMMOBILIEN AG: www.reba-immobilien.ch

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

