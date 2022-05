Immobilieninteresse ungebrochen!

MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE verzeichnet positive Resonanz

Nach wie vor steht Wohneigentum in und um die bayerische Landeshauptstadt im Mittelpunkt des Interesses: Das bestätigte die MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE, die am vergangenen Wochenende stattfand.

Die insgesamt 35 Aussteller in der kleinen Olympiahalle durften sich über große Resonanz freuen – und das trotz des herrlichen Herbstwetters. Nach der feierlichen Eröffnung durch Staatsministerin Kerstin Schreyer, MdL, nutzten rund 2.000 Besucher die beiden Messetage, um sich ausgiebig über das aktuelle Marktgeschehen bei Wohnimmobilien in der Region zu informieren. Besonders attraktiv für die Besucher: die erstaunlich breite Vielfalt, die man am begehrten Münchner Immobilienmarkt eigentlich nicht erwartet.

Rund 3.000 Immobilienangebote wurden von Bauträgern, Projektentwicklern und Maklern präsentiert, darunter wieder so manches Premierenprojekt, das hier zum allerersten Mal vorgestellt wurde. Auch flankierende Dienstleistungen wie Finanzierung, Förderwege, Immobilienverkauf oder Verrentung wurden interessiert nachgefragt, ebenso waren Kapitalanlageimmobilien ein zentrales Thema.

Vor allem freuten sich Besucher und Aussteller über den direkten Austausch im persönlichen Gespräch, der dank des sorgfältig geplanten Hygienekonzepts und der Umsetzung der 3G+ Regelung ohne Maske möglich war.

Gut besuchte Stände, ein gut informiertes, hochinteressiertes Publikum und viele ernsthafte Gespräche – die Aussteller waren voll des Lobes und haben sich vielfach schon für die Teilnahme an der kommenden MÜNCHNER IMMOBILIENMESSE angemeldet, die am 07. und 08. Mai 2022 wieder in der kleinen Olympiahalle stattfinden wird. Aussteller, die an einer Teilnahme interessiert sind, können ab sofort beim Veranstalter acm medien & messen GmbH Standangebote anfragen.

