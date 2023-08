Kompaktes Wissen rund ums Wohneigentum von Oliver P. Mildenberger

Mit seinem Ratgeber „Immobilienfinanzierung leicht gemacht“ vermittelt Finanzexperte Oliver P. Mildenberger kompakt, umfassend und verständlich die wichtigsten Sachverhalte der Immobilien- und Baufinanzierung. Das Buch bietet Expertentipps und Praxiswissen vom Immobilienerwerb bis hin zum Weiterverkauf. Es ist im Mentoren-Media-Verlag erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich.

In den letzten Jahren hat sich die Immobilienwirtschaft stark verändert. Die Zeit der niedrigen Bauzinsen ist vorbei, gleichzeitig bleiben die Immobilienpreise in den meisten Regionen unverändert hoch. Wie sich der Wunsch nach einer eigenen Immobilie trotzdem erfüllen lässt, erklärt der Immobilienexperte und Finanzcoach Oliver P. Mildenberger in seinem Buch „Immobilienfinanzierung leicht gemacht“. Am Beispiel eines jungen Paares erklärt der Autor die wichtigsten Sachverhalte der Immobilien- und Baufinanzierung.

Das Buch gibt einen Überblick über aktuelle Trends am Immobilienmarkt sowie die wichtigsten Finanzierungsformen. Es zeigt, worauf es bei Vorbereitung und Durchführung des Finanzierungsgesprächs sowie bei der Vertragsgestaltung ankommt und erklärt, was eine gute Finanzierungsberatung ausmacht. Neben reinen Finanzierungsfragen geht es auch um andere elementare Aspekte rund um Immobilien, Bau und Finanzierung wie beispielsweise die Schufa-Auskunft, staatliche Fördermöglichkeiten oder Versicherungen.

Vorausschauend und lebensnah stellt der Finanzexperte auch seine ganz speziellen Konzepte für den sicheren Weg in die eigene Immobilie wie beispielsweise die Finanzierung auf Probe vor. Dabei geht Oliver P. Mildenberger in seinem Ratgeber weit über die eigentliche Baufinanzierung hinaus und beleuchtet auch essenzielle Themen wie den Werterhalt oder die spätere Veräußerung der erworbenen Immobilie.

„Immobilienfinanzierung leicht gemacht“ ist im Mentoren-Media-Verlag erschienen und ab sofort im Buch- und Versandhandel erhältlich. Eine Hörbuchfassung ist in Vorbereitung.

Daten zum Buch:

Oliver P. Mildenberger: Immobilienfinanzierung leicht gemacht

184 Seiten

Preis: 16,99 Euro (D)

ISBN: 978-3-98641-079-7

Der Mentoren Media Verlag mit Sitz in Ingelheim wurde 2021 gegründet. Unter dem Motto „Erfolg braucht Mentoren“ schreiben die Autorinnen und Autoren als Mentoren inspirierende Botschaften für mehr Unternehmertum, persönliche und berufliche Entwicklung und für eine selbstbewusste Gesellschaft. Das Wort „Media“ im Verlagsnamen wird dabei großgeschrieben: Zu jedem Buch erscheint ein Hörbuch. Außerdem werden viele der Werke um interaktive Elemente wie Videos, Podcasts, Webinare oder Arbeitsblätter erweitert.

Firmenkontakt

Mentoren-Media-Verlag GmbH

Thomas Göller

Königsberger Straße 16

55218 Ingelheim am Rhein

+49 (0)6132 / 4229-100



https://mentoren-verlag.de

Pressekontakt

Daniel Fitzke – gute Kommunikation.

Daniel Fitzke

Lennewiesen 3

57368 Lennestadt

+49 179-2005901



https://mentoren-verlag.de/presse

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.