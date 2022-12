Immobilienfinanzierung durch REIT (Real Estate Investment Trust)

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Mehr und mehr geraten nun Immobilien Investoren unter massiven Druck durch steigende Inflation und Leitzinserhöhungen, sodass die Finanzierung künftiger Immobilien Projekte enorm schwierig werden, da in den meisten Fällen Banken zur Finanzierung hinzugezogen werden müssen.

Wie jedoch wird dies an der Wall Street geregelt und könnte solch ein Modell auch in Europa angewandt werden?

In 2020 und 2021

sparch die Wall Street fast nur von SPAC Deals im Billion Dollar Segment. Unter der Berücksichtigung von steigenenden Energiekosten und hoher Inlfation stiegen die Immobilienpreise enorm an und das nicht nur in den USA.

Nasdaq, NYSEund Tech Unternehmen wie *ROKU -74,19% , NETFLIX -62,76% oder auch META -60,04% ( formerly Facebook FB) sind Yr to date tief im Minus.! (*as of wrting)

Was genau ist eine REIT?

Eine REIT ( Real Estate Investement Trust)ist eine real estate investment company oder Fund welcher in Real Estate ( Immobilien ) investiert, finanziert oder damit jegliche Erträge erwirtschaftet. Typischer weise investiert eine REIT in sogenannte incoming -producing real estates, also Immobilien Projekte welche ein hohes Einkommen pro Jahr erzielen. Hierbei gibt es keine gesetztlichen Vorschriften in den USA wo die REIT investiert und Immobilien erwirbt. Dies können Gewerbeobjekte, Hotels und Ferienanlagen , Business Center oder einfache Mietobjekte sein und das welt weit.

Warum gibt es aktuell solch eine grosse Nachfrage an REITS in den USA?

REITs haben einfach mehr flexibilität gegenüber sogenannten Projektbezogenen Investments, wie bei sogenannten „Syndication Real Estate Deals“, welche nur das eingsammelte Kapital für das bestimmte Immobilien Projekt verwendet werden kann. Bei einem syndication real estate deal, muss dem Investor jedesmal der Plan neu vorgestellt werden, wofür das Investment bestimmt ist. Eine REIT agiert hier gesondert, denn das Kapital kann beliebig im Real Estate in 1 oder mehrere Projekte investiert werden wie in eimem Investment- Mutal Fund ohne dies im Vorfeld festzulegen.

Wo liegt der Vorteil für Gründer / Inhaber und Investoren in einer REIT.

-Capital Raise erfolgt wie bei einer (Aktiengesellschaft) Inc. durch ein Private Placement Memorandum und das Geld kann sofort für ein oder mehrere Real Estate Project verwendet werden.

– Hohe Bewertung , da Immobilien direkt in den Net Assets in den Financials ersichtlich sind.

Der grösste Vorteil liegt jedoch in der Tatsache. dass REITs an die Börse gehen mit der Valuation des Net Assets ( D.H das Vermögen welches durch das Immobilien Portfolio abbildet ist).

Potenzielle Investoren von Immobilien Projekte haben somit eine solide Exit Strategie, da die erworbenen Anteile nach dem Börsengang freihandelbar sind.

