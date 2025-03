Immobilienexperte Oliver Fischer bei exklusiver Expertenrunde in Frankfurt

Frankfurt, 08. März 2025 – Am vergangenen Samstag nahm Oliver Fischer, der führende Experte im Bereich Immobilienhandel, als Gast an einer hochkarätigen Expertenrunde zum Thema Immobilien-Investment teil. Die Veranstaltung fand im City Hilton Frankfurt im Rahmen der InvestmentPunk MasterClass von Gerald Hörhan statt und zog rund 200 Teilnehmer an.

Neben Oliver Fischer diskutierten auch InvestmentPunk Gerald Hörhan, Dr. Markus Rotter, renommierter Steuerberater mit Fokus auf Immobilien, ein erfahrener Anwalt für Immobilienrecht sowie ein Berater der Boston Consulting Group über die Zukunft des Immobilienmarktes, innovative Wohnformen sowie die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen aktueller Marktveränderungen.

Besonders intensiv wurde über strategische Investitionen in der aktuellen Marktlage, steuerliche Optimierungsmöglichkeiten sowie rechtliche Rahmenbedingungen für Immobilienhändler gesprochen.

Oliver Fischer brachte seine langjährige Erfahrung aus über 3.000 erfolgreichen Immobilien-Transaktionen ein und zeigte auf, wie clevere Investitionsstrategien auch in unsicheren Zeiten profitabel umgesetzt werden können.

Die Veranstaltung bot nicht nur exklusive Einblicke in aktuelle Markttrends, sondern auch die Möglichkeit für intensives Networking mit Top-Experten der Branche.

Über Oliver Fischer

Oliver Fischer ist seit über 35 Jahren im Immobilienhandel tätig und hat sich als führender Experte für das Fix und Flip System etabliert. Mit seinem praxisnahen FIX&FLIP System hilft er Investoren, profitable Immobiliengeschäfte abzuwickeln und langfristigen Wohlstand aufzubauen. Das Geschäftsmodell folgt einem klaren, bewährten Prozess – fast wie Malen nach Zahlen.

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

