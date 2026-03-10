Immobilienbewertung mit Rechtssicherheit – Markt Schwaben

Dreifach zertifizierter Sachverständiger und Fachanwalt für Erbrecht bietet einzigartige Doppelkompetenz für rechtssichere Immobilienbewertungen in Bayern.

Mit einer in Deutschland seltenen Doppelkompetenz aus mehrfacher Sachverständigenzertifizierung und Fachanwaltschaft für Erbrecht setzt das Sachverständigenbüro Matthias Reiter neue Maßstäbe in der professionellen Immobilienbewertung – für Privatpersonen, Erbengemeinschaften, Gerichte und Unternehmen in Ober- und Niederbayern.

Markt Schwaben, Juni 2025

Ob Erbschaft, Scheidung oder Verkauf – wer in Bayern eine Immobilie besitzt, steht früher oder später vor der entscheidenden Frage: Was ist das Objekt wirklich wert, und wie lässt sich dieser Wert rechtlich einwandfrei nachweisen? Als erfahrener Immobiliengutachter aus Markt Schwaben gibt Matthias Reiter auf genau diese Fragen eine fundierte Antwort. Was sein Sachverständigenbüro dabei von anderen abhebt: Er vereint die Kompetenz des zertifizierten Gutachters mit der juristischen Expertise eines Rechtsanwalts – zwei Disziplinen, die in der Praxis untrennbar zusammengehören und die er in dieser Kombination auf einzigartige Weise verbindet.

Eine Doppelqualifikation, die den Unterschied macht

Matthias Reiter LL.M. ist nicht nur Sachverständiger – er ist gleich dreifach zertifizierter Immobiliengutachter nach den höchsten europäischen Standards. Zwei seiner Zertifizierungen wurden durch nach DIN EN ISO/IEC 17024:2012 akkreditierte Stellen vergeben: die HypZert GmbH (HypZert F) sowie die IQ-ZERT GmbH & Co. KG. Diese Norm gilt als international anerkannter Goldstandard für Personenzertifizierungen und stellt sicher, dass seine Gutachten die strengen Anforderungen von Behörden, Gerichten und Finanzinstituten erfüllen. Ergänzend verfügt er über eine weitere Zertifizierung durch TÜV Rheinland. Diese Kombination aus normkonformen ISO-Zertifizierungen und zusätzlicher TÜV-Zertifizierung unterstreicht die außergewöhnliche fachliche Tiefe seiner Qualifikationen.

Parallel dazu ist Reiter als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Erbrecht und Sozialrecht tätig. Zur Vertiefung seiner Expertise erwarb er zudem den akademischen Grad Master of Laws (LL.M.) im postgraduierten Studiengang „Unternehmensnachfolge, Erbrecht & Vermögen“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Diese Kombination ermöglicht es ihm, bei jedem Gutachten nicht nur den Marktwert einer Immobilie präzise zu ermitteln, sondern gleichzeitig rechtliche Fallstricke frühzeitig zu erkennen – ein entscheidender Vorteil besonders bei Erbschaften, Nachfolgeplanungen und vermögensrechtlichen Auseinandersetzungen.

Gerichtsfeste Gutachten für jeden Anlass

Das Leistungsspektrum des Sachverständigenbüros richtet sich an ein breites Klientel – von Privatpersonen über Erbengemeinschaften bis hin zu Gerichten, Banken und Unternehmen. Zum Angebot zählen unter anderem:

Vollumfängliche Verkehrswertgutachten nach § 194 BauGB

Kurzgutachten für eine schnelle und kosteneffiziente Orientierung

Kaufpreisaufteilungen für steuerliche Zwecke (AfA)

Grundstücksbewertungen und Portfoliobewertungen

Beleihungswertgutachten für Finanzierungszwecke

Bewertung denkmalgeschützter Immobilien

Überprüfung von Fremdgutachten auf methodische Fehler

Bauträgerberatung mit Markt- und Standortanalysen

Dabei bewertet Reiter sämtliche Immobilientypen: Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, Mehrfamilienhäuser, unbebaute Grundstücke sowie Gewerbe- und Industrieimmobilien – und das nicht nur in Markt Schwaben, sondern in ganz Ober- und Niederbayern, inklusive München und den Landkreisen Ebersberg, Erding und Freising.

Unabhängigkeit als oberstes Prinzip

Was das Sachverständigenbüro Reiter besonders auszeichnet, ist sein klares Bekenntnis zur Unabhängigkeit. „Zu meinem Selbstverständnis gehört, dass ich stets unabhängig, neutral und weisungsfrei arbeite. Gleichzeitig verfüge ich über ausgezeichnete Qualifikationen und bilde mich regelmäßig fort, um meine Kenntnisse stets auf dem aktuellen Stand zu halten“, so Matthias Reiter über seine Arbeitsphilosophie. Jede Bewertung basiert auf fundierten Marktdaten, anerkannten Bewertungsverfahren (Vergleichswert-, Ertragswert- und Sachwertverfahren) und einer klaren Fokussierung auf die individuellen Anforderungen des jeweiligen Auftraggebers.

Transparenter Ablauf – vom Erstgespräch bis zum fertigen Gutachten

Der Ablauf im Sachverständigenbüro Reiter ist bewusst einfach und transparent gestaltet: Nach einem kostenfreien und unverbindlichen Erstgespräch erhalten Mandanten ein individuelles Angebot zum Pauschalpreis. Anschließend erfolgt ein sorgfältiger Ortstermin, bei dem alle wertrelevanten Merkmale, der Bauzustand und die Besonderheiten des Objekts erfasst werden. Das fertige Gutachten liegt in der Regel innerhalb von vier Wochen vor.

Kontakt und weitere Informationen

Wer eine professionelle, rechtssichere Immobilienbewertung in Bayern sucht, findet im Sachverständigenbüro Matthias Reiter einen kompetenten und verlässlichen Partner. Weitere Informationen zu Leistungen, Qualifikationen und dem Ablauf finden sich auf der offiziellen Website:

