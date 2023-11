Immobilienbesitzer aufgepasst! Neues Gesetz in 2024!

Frank Hoffmann Immobilien informiert und rät zum Handeln!

Das Jahr 2024 wird für Immobilienbesitzerinnen und Investoren in Personengesellschaften wie Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) ein bedeutendes Jahr, da das Personengesellschaftsrecht in Deutschland grundlegend reformiert wird.

Die Neuerungen, die zum 1. Januar 2024 in Kraft treten, verfolgen das Ziel, das Recht zu an die Bedürfnisse der Praxis anzupassen.

Eine wichtige Neuerung ist die Einführung eines Gesellschaftsregisters, in das GbRs eingetragen werden können (eGbR). Dieses Register darf von Jedermann eingesehen werden und beinhaltet neben dem Namen und dem Sitz der GbR auch die Namen aller Gesellschafter. Eine Beteiligung an einer GbR wird somit öffentlich.

Die Eintragung in das Gesellschaftsregister ist zwar freiwillig, wird in vielen Fällen aber zwingend erforderlich sein. Hier sollten sich Gesellschafter und Gesellschafterinnen genauestens informieren.

Besonders Immobilien werden oft in Form einer GbR gehalten und hier gilt es einiges zu beachten:

-Die Immobilie kann ab dem 01.01.2024 so nicht mehr verkauft werden.

-Die Gesellschaft muss vorab – vor Kaufvertragsabschluss – zwingend ins Gesellschaftsregister eingetragen werden.

-Die Bearbeitungszeiten werden sich bis zur Eintragung auf mindestens 14 Tage belaufen. Zum Jahresanfang wird es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

-Die Grundbuchänderung ist seitens des Gerichtes kostenlos. Es fallen allerdings Gebühren für das Registergericht und den Notar an.

Auch die Namensgebung der GbR ändert sich:

Bisheriger Name: Hasenweg GbR, bestehend aus Max und Mara Mustermann

Zukünftiger Name: eGbR Hasenweg

Fazit: Die Namen der Gesellschafter befinden sich ausschließlich im Gesellschaftsregister!

Die Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG ist ein professioneller Partner im Bereich Immobilienvermarktung in Hamburg und Schleswig-Holstein. Das Team verfügt über jahrelange Erfahrungen im Bereich Gewerbe- und Wohnimmobilien.

Das Potential der Immobilie wird erkannt, die Marktwerteinschätzungen sind fundiert und führen zum maximalen Erfolg. Aktuelle Vermarktungstools bieten moderne und ansprechende Objektpräsentationen. Das sehr gute Netzwerk zu institutionellen Investoren, Projektentwicklern, Wohnungsunternehmen und Family Offices bietet eine zielgerichtete Ermittlung von qualifizierten Kontakten. Vertrauen Sie auf die Kompetenz von Frank Hoffmann Immobilien und finden Sie jetzt zügig den richtigen Käufer oder Mieter für Ihre Immobilie.

Mit seinen Standorten in Hamburg und Schleswig-Holstein deckt Frank Hoffmann Immobilien einen großen Teil des norddeutschen Immobilienmarktes ab.

Kontakt

Frank Hoffmann Immobilien GmbH & Co. KG

Martina Boyens

Friedenstraße 7

24568 Kaltenkirchen

04191-722620



https://frankhoffmann-immobilien.de/presse-und-unternehmensinformationen/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.