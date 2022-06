Immobilien-welt.ae Schnelle & Einfach Immobilien in Dubai Kaufen & Mieten – Ihr deutscher Makler

Wir beantworten die wichtigsten Fragen: Kann ich als Deutscher / Ausländer in Dubai eine Immobilie kaufen ?

Immobilien in Dubai erleben einen unerwarteten Boom, und die Menschen investieren in den Markt, weil er rentable Renditen bietet. Investoren können im Durchschnitt eine Bruttomietrendite von 5-9 % erzielen. Die Immobilienpreise sind niedriger als in jeder anderen Stadt der Welt. Werfen wir einen Blick auf die Gründe, die Dubai zu einem erschwinglichen Ort zum Leben und Investieren machen.

Geografische Lage

Dubai ist mit einer geografischen Lage gesegnet, die es zum geografischen Mittelpunkt des Universums macht. Dubai hat sich diesen Vorteil zunutze gemacht, indem es schnellen Zugang zu den wichtigsten regionalen und globalen Wachstumsmärkten bietet. Es wird das Geschäftszentrum Westasiens an der Küste des Persischen Golfs sein. Eine Investition in Dubai wird nie eine Geldverschwendung sein, denn diese Stadt verbindet Welten.

Friedliche Stadt

Hier wimmelt es von multikulturellen Menschen, die eine Vielzahl von Sprachen sprechen und in Frieden und Harmonie leben. Die Menschen haben einen Sinn für Zivilisation und versuchen nicht, diesen zu überschreiten. Die Geschäfte werden fair abgewickelt und die Menschen achten die Würde des anderen.

Stabile Wirtschaft

Die Wirtschaft des Landes entscheidet über das Schicksal der Unternehmen. Wenn die Wirtschaft wächst, besteht kein Zweifel, dass Ihr Unternehmen sprunghaft wachsen wird. Die Wirtschaft Dubais hat sich als die stabilste von allen erwiesen. Während einer Pandemie erlebte auch sie Höhen und Tiefen, aber jetzt hat sie sich wieder gefangen und wird in den kommenden Jahren eine erfolgreiche Wirtschaft sein.

Sicher und geschützt

Dubai ist eine Stadt mit einer Kriminalitätsrate von Null. Sie können hier ohne jegliche Sorgen leben. Sie können Ihr hart verdientes Geld in jedes beliebige Geschäft investieren und die besten Ergebnisse erzielen.

Steuerfreier Markt

In Dubai brauchen Sie sich keine Sorgen über die Zahlung der jährlichen Grundsteuer zu machen. Sobald Sie die Immobilie gekauft und die Registrierungsgebühren bezahlt haben, sind Sie frei von allen Verpflichtungen, die mit dem Leben in einer Großstadt einhergehen.

Hohe Investitionsrendite

Menschen, die in Immobilien in Dubai investieren, genießen einen ROI, der ihre Erwartungen übertrifft. Dubai steht aufgrund seines luxuriösen Lebensstils und seiner Infrastruktur an der Spitze der Städte in der Welt. Jeder, der ein erfolgreicher Geschäftsmann sein möchte, sollte in Immobilien in Dubai investieren.

Starke Infrastruktur

Das Einzige, was Dubais Ruf gerettet hat, ist seine starke Infrastruktur. Es ist die Überzeugung von Beamten und Nichtbeamten, dass die Infrastruktur Dubai niemals zu Fall bringen wird. Der Dubai International Airport ist nach eigenen Angaben einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt. Der Jabel Ali Port ist der größte von Menschenhand geschaffene Hafen der Welt, wenn es um Seehäfen geht. Jeder sachkundige Investor sollte anhand dieser Faktoren erkennen können, warum er in Dubai investieren sollte.

Einzigartige Immobilienprojekte

Jeder Tag bringt etwas Neues und Unvorstellbares mit sich. Die auf dem Markt entstehenden Projekte sprengen die alten Ketten und schaffen eine Modernität, die den Erwartungen der Menschen entspricht. Wenn Sie berufstätig sind oder nicht in den VAE wohnen, können Sie immer noch in sauberen und guten Wohnungen zu erschwinglichen Preisen leben. Wenn Sie ein Geschäftsmann sind und ein luxuriöses Leben führen möchten, können Sie immer noch in ultraluxuriösen Stadthäusern wohnen.

Die besten Orte zum Kauf von Immobilien in Dubai

Man muss an einem Ort investieren, der gute Renditen bieten kann. Es gibt bestimmte Orte in Dubai, an denen Investitionen die besten Ergebnisse bringen. Hier ist die Liste der 5 besten Gemeinden in Dubai.

Warum in Immobilien in Dubai investieren?

Es gibt viele Gründe, warum sich ein Investor oder eine Privatperson für eine Investition in Immobilien in Dubai entscheidet, darunter:

Die Preise für Immobilien sind niedriger als bei anderen Immobilieninvestitionen in Europa, Asien oder Amerika, auch wenn die Nachfrage im Immobiliensektor gestiegen ist;

Immobilien sind in Zeiten der Inflation eine gute Investition, da die Kosten für die Instandhaltung auf die Miete einer Immobilie aufgeschlagen werden können;

die Mieteinnahmen sind gut, auch wenn der Wert schwanken kann; in Dubai erzielen Immobilien eine Mietrendite von 8 bis 10 %;

Immobilien haben einen Restwert, auch wenn dieser sinken kann;

Investoren aus der ganzen Welt dürfen in Dubai Immobilien kaufen oder mieten;

Dubaier Banken verleihen Geld für Immobilienkäufe.

Investitionsmöglichkeiten in Immobilien in Dubai

Dubai ist eines der attraktivsten Investitions- und Geschäftsziele der Welt, und der Immobiliensektor ist einer der attraktivsten Wirtschaftszweige in diesem Emirat. Angesichts der sich ständig verbessernden rechtlichen Rahmenbedingungen für die Einwanderung in die Vereinigten Arabischen Emirate ist der Kauf einer Immobilie hier nicht nur eine gute Lösung für einen Umzug, sondern auch für eine Investition.

Hier sind die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten für Immobilien in Dubai:

Kauf einer Wohnimmobilie in Dubai, die in einigen Fällen billiger sein kann als in anderen Großstädten der Welt wie New York oder London;

Kauf von Gewerbeimmobilien auf dem Festland und in den Freizonen von Dubai, da diese an Geschäftsleute vermietet werden können;

Kauf von Hotels und anderen touristischen Einrichtungen, da der Tourismus als Anlagemöglichkeit ebenso attraktiv ist wie Immobilien;

Gründung eines Immobilienunternehmens, mit dem man verschiedene Arten von Gebäuden in Dubai bauen kann.

Dubai ist vielleicht eine der wenigen Städte im Nahen Osten und in der Welt, in der Immobilien so viele Investitionsmöglichkeiten bieten. Wenn Sie daran interessiert sind, ein Unternehmen im Immobiliensektor zu gründen, können Ihnen unsere Berater für die Unternehmensregistrierung in Dubai dabei helfen, Ihr Unternehmen zu gründen.

Der Wohnimmobiliensektor in Dubai

Während die Immobilienmärkte auf der ganzen Welt rückläufig sind, ist der Immobilienmarkt in Dubai sowohl im Gewerbe- als auch im Wohnsegment gleich geblieben oder sogar gestiegen. Auch wenn Unternehmer und gewöhnliche Menschen, die eine Immobilie in Dubai kaufen möchten, in den letzten Jahren vorsichtig waren, kaufen sie immer noch Wohnimmobilien, da die Regierung die Stabilität des Immobilienmarktes unterstützt und sichergestellt hat. Der Wohnungssektor in Dubai floriert aufgrund des Kaufs von Wohnungen und Villen. Auch die Zahl der Ferienimmobilien, zu denen Eigentumswohnungen, Villen und Apartments gehören, steigt beträchtlich.

Der Gewerbeimmobiliensektor in Dubai

Der Markt für Gewerbeimmobilien in Dubai besteht hauptsächlich aus Büroflächen, Einkaufszentren, Arbeitshäusern und Lagerhäusern. Die Rezession hatte nur unbedeutende Auswirkungen auf Gewerbeimmobilien, da die „Wirtschaftshauptstadt“ Dubai kontinuierlich wächst. Da immer mehr Investoren hinzukommen und die Unternehmen sich weiterentwickeln und Arbeitskräfte nachfragen, sind Büroflächen und Arbeitshäuser für Einwanderer im Gewerbeimmobiliensektor sehr gefragt. Den Forschern zufolge ist auch die Nachfrage nach Lagerhallen, Krankenhäusern und Einkaufszentren beträchtlich.

Immobilien werden in Dubai ein erfolgreicher Wirtschaftszweig bleiben

Mehrere aktuelle Erhebungen haben gezeigt, dass die letzten Jahre für gewerbliche Immobilienentwickler in Dubai gute Renditen brachten. Einer der Hauptgründe dafür, dass diese Branche weiterhin zu den stärksten gehört, ist die Entwicklung anderer Sektoren wie Einzelhandel, Büro und Industrie. Auch die Wohnimmobilienbranche ist in Bezug auf Käufe und Vermietungen stabil. Für Investoren sind die Einkünfte aus Immobilien in der Regel stabil, da die Mieten eine Rendite von 8 bis 10 % auf die Investition in Dubai bieten. Außerdem ist der Immobilienmarkt in Dubai im Vergleich zu anderen internationalen Märkten offen und bietet eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten. In besonderen Fällen, z. B. bei der Beantragung eines Kredits, können Immobilien auch eine gute Sicherheit darstellen.

Die gute Lebensqualität lockt reiche Leute nach Dubai

Einer der wichtigsten Aspekte, den ausländische Geschäftsleute bei der Wahl eines Landes berücksichtigen, ist dessen Offenheit für ausländische Investitionen. Die VAE sind nicht nur in dieser Hinsicht offen, sondern gewähren ausländischen Investoren auch ständig neue Rechte. Gleichzeitig unternimmt Dubai wichtige Schritte, um mehr Investoren aus westlichen Ländern willkommen zu heißen.

Der Immobiliensektor in Dubai wird vom Dubai Land Department reguliert, das auch für die Gesetze zuständig ist, die beim Kauf, bei der Miete oder beim Bau neuer Gebäude im Emirat beachtet werden müssen. Da die Mietverträge vom Land Department sehr gut geregelt sind, ist die Investition in Immobilien mit dem Ziel der Vermietung eine der sichersten Optionen für ausländische Käufer.

Die Gesetzgebung für Immobilien in Dubai ist recht umfangreich und umfasst etwa 6 verschiedene Gesetze. Wenn Sie also eine größere Investition in diesem Sektor planen, empfehlen wir Ihnen, diese Gesetze zu beachten. Wenn es um die Anwendung dieser Gesetze bei der Gründung eines Immobilienunternehmens in Dubai geht, können Sie sich an unsere Firmengründungsberater in Dubai wenden.

