Immobilien strategisch nutzen: Warum das Hauptseminar der FRTG Essen weit über klassische Anleger-Tipps hinausgeht

Viele Menschen beschäftigen sich mit Immobilieninvestments – doch nur wenige entwickeln daraus eine langfristig tragfähige Vermögensstrategie.

Nach dem erfolgreichen Einführungsseminar „Ein Vermögen bilden mit Immobilien“ geht die FRTG Essen nun bewusst einen Schritt weiter: Im Hauptseminar stehen nicht mehr Grundlagen und Denkansätze im Mittelpunkt, sondern konkrete Strukturentscheidungen, steuerliche Hebel und die systematische Bewertung von Immobilieninvestments.

Denn in der Praxis zeigt sich immer wieder:

Nicht die Immobilie allein entscheidet über den Vermögensaufbau – sondern die Art, wie sie strukturiert, finanziert und steuerlich genutzt wird.

Vom Immobilienkauf zur Immobilienstrategie

Viele Investoren konzentrieren sich fast ausschließlich auf Lage, Kaufpreis und Finanzierungskonditionen. Diese Faktoren sind wichtig – reichen jedoch allein nicht aus.

Wer Immobilien professionell nutzen möchte, muss vor allem drei Fragen beantworten:

-Welche Nutzungsart passt zur persönlichen Strategie?

-Welche Rechts- und Steuerstruktur ist langfristig sinnvoll?

-Welche Immobilien schaffen tatsächlich nachhaltigen Vermögenszuwachs?

Genau an diesem Punkt setzt das Hauptseminar an.

Die Teilnehmer lernen, wie Immobilieninvestitionen nicht isoliert betrachtet werden, sondern als Bestandteil einer langfristigen Vermögens- und Liquiditätsstrategie.

Warum Struktur wichtiger ist als Bauchgefühl

Ein zentrales Thema des Seminars ist die Erkenntnis, dass viele wirtschaftliche Fehlentscheidungen nicht beim Objekt selbst entstehen, sondern in der Struktur dahinter.

Ob Einzelperson, GbR oder GmbH & Co. KG:

Die Wahl der Rechtsform beeinflusst unter anderem:

-steuerliche Belastungen,

-Haftungsrisiken,

-Finanzierungsmöglichkeiten,

-Nachfolgefähigkeit,

-sowie spätere Verkaufsoptionen.

Besonders bei wachsenden Immobilienportfolios entstehen dadurch erhebliche Unterschiede – oft über Jahrzehnte hinweg.

Das Seminar zeigt praxisnah, welche Strukturmodelle in welchen Situationen sinnvoll sein können und welche typischen Fehler in der Praxis regelmäßig hohe Kosten verursachen.

Abschreibungen verstehen – statt Potenziale zu verschenken

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der strategischen Nutzung steuerlicher Abschreibungen.

Viele Investoren nutzen Abschreibungen lediglich „nebenbei“. Tatsächlich können AfA, Sonderabschreibungen und die richtige Kaufpreisaufteilung jedoch erheblichen Einfluss auf Liquidität und Nachsteuerrendite haben.

Gerade die Aufteilung zwischen Gebäude- und Bodenanteil wird in der Praxis häufig unterschätzt.

Eine fehlerhafte oder zu pauschale Kaufpreisaufteilung kann dazu führen, dass über Jahre hinweg steuerliche Vorteile verloren gehen.

Im Seminar wird deshalb anhand konkreter Fallbeispiele erläutert,

-wie belastbare Kaufpreisaufteilungen erstellt werden,

-welche Dokumentationen sinnvoll sind,

-und wie sich steuerliche Effekte langfristig auf den Cashflow auswirken.

Immobilien richtig bewerten: Nicht jede Rendite ist eine gute Rendite

Ein weiterer Schwerpunkt des Hauptseminars ist die professionelle Analyse von Immobilieninvestments.

Dabei geht es bewusst nicht um kurzfristige Spekulationen oder Social-Media-Versprechen, sondern um nachvollziehbare Entscheidungslogiken.

Die Teilnehmer lernen unter anderem:

-welche Kennzahlen tatsächlich relevant sind,

-wie Risiken realistisch bewertet werden,

-welche Rolle Zinsen und Liquidität spielen,

-und warum Planbarkeit häufig wichtiger ist als theoretische Spitzenrenditen.

Gerade in einem Marktumfeld mit höheren Finanzierungskosten und zunehmenden regulatorischen Anforderungen gewinnt diese systematische Betrachtung massiv an Bedeutung.

Auch in der öffentlichen Diskussion zeigt sich zunehmend, dass nachhaltiger Vermögensaufbau mit Immobilien weit komplexer ist als viele einfache Erfolgsversprechen suggerieren.

Langfristiger Vermögensaufbau statt kurzfristiger Trends

Das Hauptseminar richtet sich daher insbesondere an Menschen, die Immobilien nicht zufällig, sondern strategisch einsetzen möchten.

Im Fokus stehen:

-nachhaltiger Vermögensaufbau,

-steueroptimierte Strukturen,

-Liquiditätssicherung,

-Risikoanalyse,

-sowie Nachfolge- und Exit-Strategien.

Damit unterscheidet sich das Seminar bewusst von klassischen Verkaufsveranstaltungen oder rein vertriebsorientierten Immobilienseminaren.

Stattdessen erhalten die Teilnehmer ein praxisorientiertes Entscheidungsgerüst, das sowohl für Einsteiger als auch für bestehende Immobilienbesitzer wertvolle Impulse liefert.

Fazit

Immobilien können ein starker Baustein für den langfristigen Vermögensaufbau sein – allerdings nur dann, wenn Struktur, Finanzierung, Steuerstrategie und Risikomanagement zusammenpassen.

Das Hauptseminar der FRTG Essen zeigt genau diese Zusammenhänge auf und vermittelt einen professionellen Blick auf Immobilieninvestitionen jenseits einfacher Renditeversprechen.

Wer Immobilien systematisch statt emotional nutzen möchte, erhält hier konkrete Werkzeuge für bessere Entscheidungen – mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Planbarkeit und steuerlicher Effizienz.

Weitere Informationen zum Seminar:

https://frtg-essen.de/seminar-hauptseminar-immobilien

Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:

Wirtschaftsprüfung

Tax advice

Legal advice

Bankruptcy advice

Business advice

Firmenkontakt

FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Kuth

Alfredstr. 157

45131 Essen

0201/822896-10



http://www.frtg-essen.de

Pressekontakt

FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Ralf Klein

Alfredstr. 157

45131 Essen

0201/822896-22



http://www.frtg-essen.de

Bildquelle: iStock-115910724