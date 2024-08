Immobilien: Seitwärtsbewegung bei Kaufpreisen, Anstieg bei Mieten

Dabei zogen die Preise für Mehrfamilienhäuser und die Preise für selbst genutztes Wohneigentum zwischen dem ersten und zweiten Quartal 2024 jeweils um 0,5 % an. vdp-Hauptgeschäftsführer Jens Tolckmitt bewertet die Zahlen noch nicht als Trendumkehr, aber als Zeichen für eine Entspannung: „Nachdem die Immobilienpreise in Deutschland knapp zwei Jahre lang sukzessive gefallen sind, deutet sich nun eine Beruhigung an. Die Preise scheinen sich mittlerweile so weit angepasst zu haben, dass die erzielbaren Renditen den Erwartungen der Investoren im neuen Zins- und Bewertungsumfeld entsprechen.“ Der Verband rechnet damit, dass die sich abzeichnende Seitwärtsbewegung noch einige Quartale anhalten wird. Als Gründe dafür sieht er die aktuell nochmals gestiegene Gefahr der Ausweitung geopolitischer Konflikte und die derzeit verhaltene Wirtschaftsentwicklung in Deutschland.

Bei den Neuvertragsmieten sieht der vdp einen deutlicheren Trend als bei den Kaufpreisen: Sie fielen um 1,4 Prozent höher aus als im Vorquartal und um 6,1 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Den im Jahresvergleich höchsten Anstieg von Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern gab es in Berlin (+ 6,9 Prozent), Frankfurt am Main (+ 5,1 Prozent) und München (+ 4,5 Prozent). Die weiter steigenden Mieten sieht der Verband als zwangsläufige Folge einer zunehmenden Wohnungsknappheit.

Langfristige Entwicklung der Mietpreise

Wenn man die kurze Phase erhöhter Inflation ausblendet und sich die langfristige Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass die Mietpreise in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Besonders in den großen Städten und Ballungszentren wie Berlin, München und Hamburg sind die Mieten stark angestiegen.

Im Jahr 2023 lag der Mietpreisindex bei 105,2 Punkten, was einem Anstieg von etwa 5,2 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2020 entspricht. Auch im Jahr 2024 setzt sich dieser Trend fort, mit einem weiteren Anstieg des Mietpreisindex auf 107,6 Punkte.

In ländlichen und weniger entwickelten Regionen sind die Mietpreise hingegen stabiler geblieben.

