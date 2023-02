Immobilien Projekte in den VAE in 2023 – 2024

TOP-10 der am meisten erwarteten Immobilien Projekte

Die VAE zeichnen sich durch einen sich rasch entwickelnden Immobilienmarkt aus, auf dem eine Reihe herausragender Wohnprojekte zu finden sind. Die schicken Komplexe zeichnen sich durch außergewöhnliches Design und Architektur sowie eine Reihe luxuriöser Annehmlichkeiten aus.

Interessante Immobilienprojekte in den VAE

In naher Zukunft werden in den VAE einige der spannendsten Immobilienprojekte entstehen. Auf dem Immobilienmarkt von Dubai sind die Preise und Mieten in diesem Jahr sprunghaft angestiegen, während Entwicklungsgesellschaften weiterhin neue Wohnprojekte auf den Weg bringen. Auch in den Emiraten Abu Dhabi und Ras Al Khaimah wird es in den kommenden Jahren neue Komplexe geben.

Immobilien in Dubai

Die größte Wohnung in Dubai

Die Entwicklungsgesellschaft Omniyat Properties arbeitet derzeit an einem neuen Wohnprojekt, das alle Rekorde auf dem Immobilienmarkt von Dubai brechen wird. Das Vorzeigeprojekt auf Palm Jumeirah namens Orla wird ein exklusives Penthouse mit einer Wohnfläche von 50.000 Quadratmetern beherbergen. Der Gründer von Omniyat Properties, Mahdi Amjad, nennt das riesige Penthouse einen „Himmelspalast“. Das größte Appartement in Dubai wird sich durch einen privaten Infinity-Pool (115 Fuß), eine eigene Lobby, einen privaten Aufzug und einen Empfangsbereich auszeichnen.

Der Preis für die exklusive Immobilie bleibt streng geheim, aber es wird erwartet, dass die Kosten für die Einheit am oberen Ende der Preisspanne liegen werden. Laut Aussage des Bauträgers wird der Wert erst nach einem Treffen mit interessierten Investoren bekannt gegeben.

Der luxuriöse Orla-Komplex, ein 1,3 Mrd. USD teures Projekt, wird als Teil der Dorchester Collection geführt und befindet sich auf einem 312.153 m² großen Grundstück direkt am Strand. Jede der Residenzen in der Anlage wird ein einzigartiges Design und Layout haben und einen fantastischen 270-Grad-Blick auf den Arabischen Golf und die Skyline von Dubai bieten. Omniyat Properties hat sich für den Entwurf des Orla-Komplexes mit dem weltberühmten Büro Foster + Partners zusammengetan, das vom legendären Architekten Norman Foster gegründet wurde.

Erstes Live-Work-Play-Ziel im DIFC

Das Dubai International Financial Centre (DIFC) gibt den Startschuss für das Projekt DIFC Living and Innovation Two, das über 170 Einheiten umfassen wird. Es wird die erste Gemeinschaft mit unabhängigen, aber miteinander verbundenen Wohn- und Geschäftsprojekten sein. Das gemischt genutzte Areal wird Wohneinheiten des DIFC Living, Einzelhandels- und Gastronomieflächen sowie Co-Working- und Büroflächen umfassen. Das Projekt bietet urbanes Leben in einer hochwertigen Umgebung. Der neue Innovation Hub wird das DIFC zu einem der weltweit größten Ökosysteme für Fintech und Innovation machen.

Phase drei des DIFC Innovation Hub wird 184.000 Quadratmeter an Co-Working-Spaces und Büros umfassen, während eine weitere Bruttogeschossfläche für Einzelhandelsnutzung 107.000 Quadratmeter betragen wird. Das Projekt wird auch moderne Konferenzeinrichtungen enthalten. Scheich Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, stellvertretender Herrscher von Dubai, stellvertretender Premierminister und Finanzminister der VAE sowie Präsident des DIFC, kündigte die ursprüngliche Erweiterung des Innovation Hub im Mai 2021 an. Die Fläche wird von 80.000 m² auf 315.000 m² vergrößert, und der voraussichtliche Fertigstellungstermin ist für Ende nächsten Jahres angesetzt.

Derzeit sind im DIFC, dem führenden globalen Finanzzentrum im Nahen Osten, Afrika und Südasien (MEASA), über 600 Technologieunternehmen in der Wachstumsphase angesiedelt, darunter digitale Labore, Innovationsunternehmen, Bildungseinrichtungen und Risikokapitalfirmen.

Strandnahe Wohnanlage von Aldar in Ras Al Khaimah

Die Entwicklungsgesellschaft Aldar Properties hat ein erstklassiges Strandgrundstück mit einer Fläche von 430.556 Quadratmetern auf Al Marjan Island erworben. Dies wird die erste Wohnanlage von Aldar in Ras Al Khaimah sein, in der mehr als 2.000 Marken- und Premium-Wohnungen gebaut werden sollen. Die Einheiten werden Zugang zu einem Beach Club und Einzelhandelsflächen sowie zu einem 1,2 Meilen langen Privatstrand haben.

Das gemischt genutzte Viertel wird auf dem auf Marjan erworbenen Grundstück und auf dem bereits bestehenden Grundstück entstehen, das Anfang dieses Jahres als Teil des DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island erworben wurde. Der voraussichtliche Starttermin des Projekts ist für 2023 vorgesehen.

Al Marjan Island ist ein Freizeit- und Lifestyle-Ziel von Weltrang, das das Interesse führender regionaler und internationaler Investoren weckt. Wie der CEO von Marjan, Abdulla Al Abdouli, erklärte, spiegelt die erste Wohnanlage von Aldar in Ras Al Khaimah das Vertrauen in Al Marjan Island als Reiseziel wider. Das Emirat verfügt über starke Marktgrundlagen und seine Dynamik stellt einen attraktiven Markt für den Entwickler dar.

Höchster Wohnturm der Welt in Dubai

Der höchste Wohnturm der Welt namens Burj Binghatti wird in Dubai gebaut. Die Entwicklungsgesellschaft Binghatti wird das rekordverdächtige Gebäude in Zusammenarbeit mit dem Luxusschmuckunternehmen Jacob & Co errichten.

Die endgültige Höhe des Wolkenkratzers, der an einem strategischen Standort in der Business Bay errichtet wird, wurde noch nicht bekannt gegeben. Der derzeitige Rekord für das höchste reine Wohngebäude wird vom New Yorker Central Park Tower mit einer Höhe von 1.548 Fuß gehalten.

Der Komplex Burj Binghatti Jacob & Co Residences wird mehr als 100 Stockwerke umfassen und Wohnungen mit zwei und drei Schlafzimmern sowie Penthäuser anbieten. Den Bewohnern wird ein hauseigener Concierge-Service mit Bodyguards, Privatköchen und Chauffeuren zur Verfügung stehen. Außerdem gibt es einen privaten Mitgliederclub und einen Infinity-Pool mit Blick auf die Skyline von Dubai im Wohngebäude.

Die Inspiration für das Design des Gebäudes stammt von den komplexen Uhrwerken, die in den Uhren von Jacob & Co schlagen und in die Schlüsselelemente des Komplexes integriert werden. Die diamantförmigen Türme befinden sich an der Spitze des Wolkenkratzers und ähneln einer echten Krone, die durch das Design der fein geschliffenen Edelsteine von Jacob & Co inspiriert wurde. Die Fertigstellung des Turms ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Luxuriöse Immobilie am Dubai-Kanal

Die Entwicklungsgesellschaft von Meydan stellt einen neuen luxuriösen Wohnkomplex am Dubai Water Canal mit dem Namen The Canal Front Residences vor. Das Gebäude ist eines der wenigen Freehold-Projekte in Al Wasl, so dass sowohl einheimische als auch ausländische Investoren hier eine Wohnung erwerben können.

In dem Komplex am Wasser werden Wohnungen mit einem, zwei und drei Schlafzimmern angeboten, und die Gesamtzahl der Einheiten wird 165 betragen. Der Startpreis der Dubai Canal Residences liegt bei 1,99 Mio. AED (542.000 USD), die Mindestgröße der Wohnungen beträgt 972 Quadratmeter.

Der Wohnkomplex wird von Meydan entwickelt und bietet einen komfortablen Lebensstil entlang des Dubai Water Canal. Das Projekt bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten wie ein Fitnessstudio, einen Außenpool mit Sonnenliegen, einen Kinderspielplatz und vieles mehr.

Meydan Immobilien kaufen Dubai

Beim Kauf einer Immobilie im Wert von mindestens 2.000.000 AED (545.000 USD) können die Eigentümer ein Goldenes Visum für 10 Jahre für die VAE beantragen.

Auffälliger Wasl-Turm

Die Vermögensverwaltungsgruppe Wasl gab in einem aktuellen Baubericht bekannt, dass die Bauarbeiten an der 56. Etage des Wasl Tower abgeschlossen sind. Der Wohnturm mit einer Höhe von 991 Fuß und einem asymmetrischen Design wird die höchste Keramikfassade in der Region haben und die Illusion einer dynamischen Bewegung vermitteln.

Das Gebäude wird 64 Stockwerke umfassen und 229 Wohneinheiten sowie 258 Hotelzimmer als Teil des zweiten Mandarin Oriental Hotels in Dubai bieten. Der Komplex verfügt über elf Parkgeschosse und 185.345 Quadratmeter Bürofläche.

Die Bewohner des Turms werden aufgrund der praktischen Konstruktion um die Z-Achse in fast jede Richtung blicken können. Der Turm hat eine klassische „Contrapposto“-Bewegung eingeschlagen. Der Komplex befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 fertiggestellt.

Beim Kauf von Off-Plan-Eigentum bieten die Bauträger attraktive Zahlungspläne an. Die Gesamtkosten des Hauses werden in mehrere Teile aufgeteilt, die während des Baus des Projekts bezahlt werden können.

Erstes Signature-Wohnprojekt von Sobha

Sobha Realty, einer der führenden Premium-Immobilienentwickler in den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat den ersten Wohnkomplex des Unternehmens mit dem Namen The S Tower vorgestellt. Das Projekt zeichnet sich durch seine vorteilhafte Lage an der Sheikh Zayed Road aus, die eine schnelle Anbindung an andere Teile des Emirats ermöglicht.

Die Bewohner werden von zahlreichen Fünf-Sterne-Annehmlichkeiten, verschiedenen intelligenten Funktionen sowie Concierge- und Sicherheitsdiensten rund um die Uhr profitieren. Der charakteristische Komplex wird einen Blick auf den Emirates Golf Club und das offene Meer bieten. Das Gebäude verfügt über sechs geschlossene Parkebenen, einen Wellnessbereich, ein maßgeschneidertes Café, eine Meditationsecke und einen Infinity-Pool.

Das Projekt folgt Sobhas Modell der „Rückwärtsintegration“ mit 62 Stockwerken und erstklassigen Wohnungen auf 43 Ebenen. Der Turm wird mit intelligenten Funktionen wie Fensterläden, intelligenter Beleuchtung und anderen mit dem Smartphone verknüpfbaren Funktionen ausgestattet sein.

Wohnbauprojekte des Architekten des Museums der Zukunft

In den begehrten Gegenden von Palm Jumeirah und Dubai Canal wurden zwei neue Ultra-Luxus-Projekte von AHS Properties vorgestellt. Der weltweit tätige Architekt Shaun Killa von Killa Design, der auch das Museum of the Future entworfen hat, wird die Architektur dieser beiden Wohnkomplexe leiten.

Jedes Wohngebäude wird neun Stockwerke haben, und die Wohnungen in dem Komplex werden in Form von Sky-Villen und Penthäusern präsentiert. Zu den Annehmlichkeiten des Projekts gehören private Kinos, Zigarren-Lounges, ein hochmodernes Spa sowie private Swimmingpools auf allen Balkonen.

Die Projekte auf Palm Jumeirah und entlang des Dubai-Kanals werden einen Quadratmeterpreis von etwa 4.040 AED (1.100 USD) haben. Die Innenarchitekten der Projekte werden 1508 London und Hirsch Bedner Associates sein.

Palm Jumeirah Immobilien kaufen Dubai

Villenprojekt in Saadiyat Lagoons

Aldar Properties hat ein neues Projekt namens Saadiyat Lagoons auf den Markt gebracht, das strategisch günstig auf der Ostseite der Insel Saadiyat in Abu Dhabi liegt. Die Immobilien stehen nur für Käufer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Verkauf.

Die erste Phase der Wohnanlage wird 207 Villen umfassen und der Startpreis wird 6,1 Mio. AED (1,6 Mio. USD) betragen. Die Immobilien in Saadiyat Lagoons werden in Villen mit 4, 5 und 6 Schlafzimmern angeboten. Den Bewohnern stehen zahlreiche Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Skatepark, ein Amphitheater in Form einer Öko-Corniche, ein Wasserspielplatz auf dem Trockendeck, ein Volleyballfeld, Paddelplätze, eine Kletterwand, Parks, ein Basketballplatz und Spielplätze. Mit dem Bau der Anlage soll im zweiten Quartal 2023 begonnen werden, die Übergabe ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

Nach ihrer Fertigstellung wird die Gemeinde die Position der Insel Saadiyat als voll entwickeltes Freizeit-, Kultur- und Wohnziel stärken, das bei den VAE-Bürgern sehr gefragt sein wird. Darüber hinaus zeichnet sich das Projekt Saadiyat Lagoons durch verschiedene Nachhaltigkeitsinitiativen aus, darunter die Installation von Sonnenkollektoren in der gesamten Anlage und Wasserspiele, die den Wasserverbrauch um etwa 50 % senken werden.

Der Kauf einer Off-Plan-Immobilie ist eine vorteilhafte Investition, da der Immobilienwert erst mit der Entwicklung des Komplexes steigen wird. In naher Zukunft können die Investoren die Wohnung zu einem höheren Preis weiterverkaufen.

Palm Flower von Norman Foster

Alpago Properties entwickelt das neue Wohnprojekt Palm Flower, das sich am Weststrand des begehrten Viertels Palm Jumeirah befinden wird. Der Komplex wird elf Stockwerke und nur zehn exklusive Wohneinheiten umfassen. Jede der Einheiten wird ein ganzes Stockwerk einnehmen, und ein Mega-Penthouse wird sich über zwei Etagen erstrecken.

Die Entwicklungsgesellschaft von Palm Flower wird mit dem britischen Architekten und Designer Norman Foster von Foster & Partners zusammenarbeiten, der für das Design von Alif – The Mobility Pavilion auf der Expo City Dubai bekannt ist. Die Bauarbeiten für das Palm Flower-Projekt haben bereits begonnen.

Die Residenzen in dem exklusiven Komplex werden durch Panoramafenster einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf bieten. Zu den Premium-Annehmlichkeiten gehören ein Fitnessstudio, ein privates Kino sowie eine Terrasse mit privatem Swimmingpool und Garten. Das Gebäude wird über eine exklusiv gestaltete Lobby verfügen, die das weitläufige Untergeschoss mit der Tiefgarage durch private Aufzüge verbindet, die direkt in die exquisiten Penthäuser führen.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604

info@immobilien-welt.ae

http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.