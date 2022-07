Immobilien in Dubai mit Blick auf den Strand

TOP-6 der prestigeträchtigsten und beliebtesten Strandprojekte in Dubai

Das Wohnen am Meer hat viele Vorteile, wie z. B. den direkten Zugang zu den weichen Sandstränden, den atemberaubenden Blick auf das Meer und die Möglichkeit, zu jeder beliebigen Zeit zu schwimmen und sich zu sonnen. Wohnanlagen am Strand sind nicht nur für den Kauf von Immobilien beliebt, sondern auch als Investition, denn Immobilien am Meer in Dubai sind bei Touristen, die ein Ferienhaus zur Miete suchen, sehr gefragt.

Im Emirat Dubai gibt es eine Vielzahl von Wohnanlagen, die ein Leben am Strand und in Meeresnähe ermöglichen.

Die besten Wohnkomplexe am Strand mit Apartments

Emaar Beachfront Address The Bay:

Address The Bay ist ein neuer Wohnkomplex mit einer vorteilhaften Lage auf dem besten Grundstück an der Emaar Beachfront. Es wird auch ein Hotel geben, das sich auf der Podiumsebene der Anlage befinden wird. Das Ultra-Luxus-Projekt wird von Emaar Properties entwickelt und befindet sich derzeit im Bau, wobei die Fertigstellung für das erste Quartal 2026 geplant ist.

Die Immobilien in Emaar Beachfront Address The Bay umfassen eine Reihe von Markenwohnungen mit Meerblick, die mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Wohnflächen zwischen 803 und 1.970 m² zum Verkauf stehen. Dank des durchdachten Designs des Wohngebäudes werden 75 % der Wohnungen einen Panoramablick auf das Meer und das Emaar Beachfront-Gebiet in beide Richtungen bieten.

Zu den Annehmlichkeiten von Address The Bay gehören ein exklusiver Zugang zu einem Privatstrand, Infinity-Swimmingpools, eine große Hotellobby, spezielle Fitnessbereiche und erstklassige Hoteldienstleistungen der weltbekannten Marke Address Hotels + Resorts. Der Mindestpreis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung im Address The Bay beträgt etwa 2.250.000 AED. Der Anfangsmietpreis für ähnliche Objekte in Emaar Beachfront liegt bei etwa 108.000 AED pro Jahr. Die geschätzte Kapitalrendite liegt daher bei 5 %.

Emaar Mina Rashid:

Der Mina Rashid-Komplex bietet Apartments am Wasser mit 1 bis 3 Schlafzimmern, die Zugang zu einem Privatstrand und einem Jachthafen haben. Der Hauptentwickler des Projekts ist Emaar Properties.

Der Komplex bietet Wohnen im Riviera-Stil und einen atemberaubenden Blick auf das Meer und die umliegenden Palmen. Die Grundstücksgrößen dieser prestigeträchtigen Wohnungen reichen von 705 bis 2.352 Quadratmetern. Es gibt insgesamt 148 Einheiten in Mina Rashid, und alle Wohnungen verfügen über geräumige Balkone und raumhohe Fenster, die den Raum noch größer und heller erscheinen lassen.

Zu den Annehmlichkeiten des Komplexes am Wasser gehören ein Platz am Wasser, ein Gemeinschaftspark, ein schwimmender Yachtclub, Fitnesseinrichtungen sowie ein direkter Zugang zu dem 1.640 Fuß langen Kanal im venezianischen Stil, einem Swimmingpool, der mehr als halb so hoch wie der Burj Khalifa ist und von üppigen Palmen und Cabanas gesäumt wird.

Der Preis für eine 1-Schlafzimmer-Wohnung in dieser Anlage beginnt bei 999.900 AED. Die erwartete Rendite für Wohnungen in Mina Rashid liegt bei 10-11 %.

AVA by Omniyat:

AVA at Palm Jumeirah by Omniyat ist ein brandneues Wohnprojekt mit ungewöhnlichem Design und architektonischen Details wie umlaufenden Terrassen, anmutigen Kurven und einem Eingang, der durch Wände aus fallendem Wasser definiert ist. Der Wohnkomplex befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase, und das Fertigstellungsdatum wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

AVA by Omniyat bietet eine einzigartige Kollektion von Markenresidenzen mit 3 und 4 Schlafzimmern, darunter ein Mega-Penthouse. Die Gesamtzahl der Einheiten in der gesamten Anlage beträgt nur 17, und es gibt nur eine Einheit pro Etage. Die Grundstücksgrößen in AVA by Omniyat variieren zwischen 6.645 und 8.757 Quadratmetern, wobei die Außenflächen zwischen 1.816 und 2.132 Quadratmetern liegen.

Die Anlage wird auch eines der luxuriösesten Mega-Penthäuser der Welt beherbergen, das sich über 3 Etagen erstreckt und die Krone des AVA-Gebäudes sein wird. Das exklusive Anwesen wird über ein Atrium mit einem „Garten im Himmel“ verfügen, in dem ein tausend Jahre alter Olivenbaum stehen wird. Der geschätzte Preis für dieses einzigartige Penthouse liegt bei 250.000.000 AED.

Die Bewohner von AVA at Palm Jumeirah werden von Dienstleistungen profitieren, die von der Dorchester Collection verwaltet werden. Dazu gehören Parkservice, ein 24/7-Concierge, Blumenservice und vieles mehr. Zu den verschiedenen Annehmlichkeiten von AVA by Omniyat gehören ein Yogastudio, ein Infinity-Pool, ein Fitnessstudio, ein privates Wohnkino mit einer Kapazität von 12 Gästen, ein Spa und vieles mehr.

Six Senses Residences:

Six Senses Residences ist eines der TOP-Projekte der Stadt im Jahr 2022. Das luxuriöse Projekt am Wasser befindet sich auf Palm Jumeirah und ist ein Joint Venture zwischen dem Entwickler Select Group und Emirates Strategic Investments Company (ESIC), die einen Managementvertrag mit Six Senses Hotels Resorts Spas unterzeichnet haben. Das Projekt umfasst Markenresidenzen und das erste Six Senses Hotel in den VAE.

Das Projekt umfasst insgesamt 162 Markenresidenzen, darunter 121 Penthäuser, 32 Sky-Villen (fliegende Villen) und 9 charakteristische Strandvillen, die einen herrlichen Blick auf Palm Jumeirah und den Rest des Emirats Dubai bieten.

Mit dem Bau von Six Senses The Palm wurde Anfang 2022 begonnen, und die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2024 geplant. Der Startpreis für Wohnungen im ersten Six Senses Residences-Projekt in Dubai beträgt 9.400.000 AED.

Alle Residenzen in Six Senses The Palm werden von Six Senses verwaltet. Zu den zahlreichen Annehmlichkeiten des Komplexes gehören ein Tennisplatz, eine Bibliothek, große Swimmingpools, ein Kinderclub, ein Fußballplatz, Restaurants, private Tiefgaragenplätze und vieles mehr.

Die besten Villenprojekte am Strand

Villen sind geräumigere Immobilien als Wohnungen und eignen sich besser für große Familien mit Kindern. Die besten Wohnprojekte zum Kauf von Villen am Meer im Emirat Dubai sind die Marsa Al Arab Villas und Raffles The Palm.

Raffles The Palm:

Raffles The Palm ist ein gemischt genutzter Komplex, der aus Dubais ikonischem European Palace Hotel und Villen mit Service und 4 Schlafzimmern besteht. Die Royal Group ist die Entwicklungsgesellschaft des luxuriösen Projekts, das auf dem West Crescent von Palm Jumeirah liegt. Das Raffles The Palm ist von den Palästen Kontinentaleuropas inspiriert und bietet den Bewohnern exquisite Gastronomie- und Freizeiterlebnisse.

Das Resort befindet sich in strategischer Lage in der begehrten Gegend von Palm Jumeirah. Der Startpreis für Villen liegt bei 52.100.000 AED.

Investoren können zwischen Royal und Imperial Villen mit Grundrissflächen von 8.367 bis 9.343 Quadratmetern wählen. Die Bewohner von Raffles The Palm profitieren vom Privatstrand des Resorts mit weißem Sand, der von den Malediven importiert wurde, sowie von bezaubernden Gärten mit tropischen Pflanzen. Die Residenzen haben 4 Stockwerke und mehrere Terrassen, und die Aufteilung umfasst ein Dienstmädchenzimmer, eine voll ausgestattete Küche und ein Fahrerzimmer.

Marsa Al Arab Quay Wall Villas:

Das Marsa Al Arab Resort soll im Jahr 2023 eröffnet werden. Das Projekt hat das Design einer futuristischen Superyacht und wird die ozeanische Trilogie von Jumeirah vervollständigen, zu der auch das segelbootförmige Burj Al Arab und das wellenförmige Jumeirah Beach Hotel gehören.

Das Projekt umfasst zwei künstliche Inseln mit einer Gesamtfläche von 3.982.646 Quadratmetern im Stadtteil Umm Suqeim. Auf einer der Inseln werden sich eine Reihe von Unterhaltungseinrichtungen wie ein Theater, ein Wasserpark, Restaurants, Geschäfte und Strände befinden. Auf der zweiten Insel wird eine begrenzte Anzahl von neun Marsa Al Arab Quay Wall Villen mit jeweils 6 Schlafzimmern entstehen.

Die luxuriösen Villen werden über 3 Etagen verfügen und eine Wohnfläche von 15.736 Quadratmetern aufweisen. Zu den Annehmlichkeiten der Marsa Al Arab Quay Wall Villas gehören ein Swimmingpool, ein interner Aufzug, eine Tiefgarage und eine Dachterrasse. Die geräumigen Villen sind im minimalistischen Stil gehalten und haben eine neutrale Farbgestaltung. Die Villen richten sich in erster Linie an große Familien mit Kindern und haben einen Startpreis von 40 Mio. AED.

Das Projekt Marsa Al Arab hat einen Wert von 6,3 Mrd. AED, und Immobilieneigentum ist nur für Staatsangehörige der Vereinigten Arabischen Emirate und des Golfkooperationsrates möglich. Das Resort wird sowohl bei Touristen als auch bei Geschäftsleuten sehr beliebt sein, die sich von dem multifunktionalen Konferenzkomplex angezogen fühlen, der für die Durchführung aller internationalen Veranstaltungen konzipiert ist.

