Start: 21.10.2021 18:30 Uhr

End: 21.10.2021 19:15 Uhr

Entry: free



In nur 45 Minuten erfahren Sie online, wie Sie das Thema Immobilie als Geldanlage richtig angehen. Unser Private Finanzen Speed Dating ist interaktiv und gut nachvollziehbar.

Themen und Inhalte:

Aktuelle Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt

Lohnt es noch jetzt zu kaufen?

Droht eine Immobilienblase?

Unterschiedliche Immobilientypen

Welche Immobilienart eignet sich für welche/n Anleger:in

Steuerliche Überlegungen zum Immobilienerwerb

Beispielrechnungen – Szenarienrechnungen

Wir zeigen Ihnen konkrete Beispielrechnungen, aus der Sie erkennen, wie Sie die Rendite einer Immobilienanlage richtig ermitteln, welche Belastung/Überschuss sich langfristig ergibt. Zusätzlich hilft eine Szenarienberechnung, um mögliche Risiken in “echten” Geldbeträgen zu ermitteln. Ein Speed-Dating ist interaktiv. Stellen Sie gern Fragen oder geben Sie uns Vorgaben zu der Planung und Berechnung. Die meisten Vorgaben können wir gleich im Webinar beücksichtigen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Neben dem Termin am Donnerstag, den 21.Oktober, um 18:30 Uhr können Sie auch am Dienstag, den 19. Oktober um 14:00 Uhr an dem Webinar teilnehmen. Hier gelangen Sie zur Anmeldung: Anmeldung

FORAIM bietet Webinare auch zu anderen Finanzthemen an: Überblick FORAIM-Webinare

FORAIM ist eine Finanzberatungsgesellschaft für Privatpersonen.

Kontakt

FORAIM Finanzmanagement und Service GmbH

Wolfgang Gierls

Rothenbaumchaussee 3

20148 Hamburg

040-3890439-0

service@foraim.de

https://www.foraim.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.