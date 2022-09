Im Wind der Lagune – Ein Buch wie ein Film aus Venedig

Maria Remos neuer Boattrip „Im Wind der Lagune“ ab sofort bei BoD als Hardcover oder E-Book:

„Nur vom Boot aus kann man die Stadt verstehen und von Venedig erzählen“, sagt Luca, der Filmregisseur. In seinen Filmen gleiten die bunten venezianischen Segelboote getragen von der Kraft des Windes durch die Lagune. Ihre Segel blähen sich in der gleißenden Sonne. Die Boote schneiden die Wellen und das Wasser kräuselt sich an den Rudern. „Der Wind ist der Atem des Universums. Beim Segeln hältst du ihn in den Händen.“

Maria und Peter schleppen Luca ab, als er mit seinem Segelboot auf dem Weg zur Regatta vor dem Markusplatz strandet. Auch sie bekommen es mit dem Wind zu tun. Er kommt ihnen kräftig entgegen. Aber sie nehmen die Herausforderung an.

Maria Remo ist Romanistin. Sie lebt, schreibt und fotografiert mit Vorliebe auf den Inseln in der Lagune von Venedig. Im Jahr 2020 erschien ihr Boattrip „Perlenfischen – Mit dem Boot in Venedig“, der die Geschichte ihres Fischerbootes erzählt. Nun berichtet sie „Im Wind der Lagune“, wie es weiterging.

Venedig ist ein Sehnsuchtsort, der voller Widersprüche und Gegensätze ist. Oft wird nur schwarz-weiß berichtet, entweder romantisiert oder verteufelt. Maria Remo gibt einen subtileren Einblick und erzählt von Licht und Schatten und den vielen Abstufungen dazwischen. Das venezianische Fischerboot ist das traditionelle Verkehrsmittel, das die Geschichte transportiert. Gleichzeitig stellt es die essenzielle Verbindung zum Wasser her, die das Leben der Menschen in der Lagune seit 1600 Jahren prägt.

Venedig und die Venezianer trotzen den Veränderungen der Welt mit einer unglaublichen Kraft. Jede Rückkehr ist ein Trost: Es gibt etwas, was bleibt, obwohl es in jedem Moment vom Untergang bedroht ist. Es ist ein Heimkommen an einen Ort, der irgendwo im Unterbewusstsein verankert ist, ein Zentrum kollektiver Erinnerung. Nirgendwo kann man ihm so nah sein wie auf dem Wasser, das das Leben hier so beschwerlich, aber auch so reizvoll macht, wie an keinem anderen Ort der Welt.

Mehr dazu unter www.mariaremo.de/buecher

„Im Wind der Lagune“

224 Seiten, BoD, September 2022

Hardcover, ISBN 978-3-756-236404, 21,99 EUR

E-Book, ISBN 978-3-756-803064, 12,99 EUR

Digitale oder gedruckte Rezensionsexemplare können direkt bei BoD unter presse@bod.de angefordert werden.

