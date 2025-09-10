Im Panoramawagen durch Virginias Berglandschaft: Neuzugang bei Virginia Scenic Railway

Modernisierter Waggon „Shenandoah“ mit 360 Grad Rundumblick – Unterschiedliche Routen und spezielle Themenfahrten zur Herbstlaubfärbung sowie mit dem Weihnachtsmann

Gemächlich mit dem Zug durch die malerische Landschaft des Shenandoah Valleys und der Blue Ridge Mountains im Westen Virginias fahren: Der Virginia Scenic Railway steht als einziger regelmäßig verkehrender Sightseeing-Zug im US-Bundesstaat für zeitlose Eleganz und ganz besondere Urlaubserlebnisse. Mit dem komplett modernisierten Panoramawagen „Shenandoah“ kommt eine neue Attraktion hinzu. Einst für den California Zephyr gedacht, umfasste die Renovierung des 1948 gebauten Abteils die Erneuerung von Fenstern und deren Verkleidung, Anstrich, Sitzbezügen und Sonnenblenden. Im oberen Teil, dem Dome Car mit 24 drehbaren Sitzen, geben riesige Glasfronten ungehindert den Blick in die vorbeiziehende Umgebung frei. Eine Bar sowie weitere Plätze befinden sich im unteren Bereich. Für die Verpflegung ist in Form von leckeren Lunchpaketen gesorgt, die im Vorhinein für 15 US-Dollar dazugebucht werden können. Tickets sind ausschließlich für Erwachsene ab 21 Jahren (Adults Only) buchbar.

Auf zwei Strecken je drei Stunden Entspannung und Natur pur

Der „Shenandoah“ erweitert das Angebot von Virginia Scenic Railway ab/bis Staunton auf den Routen „Alleghany Special“ und „Blue Ridge Flyer“, die regulär an vier Tagen in der Woche von Donnerstag bis Sonntag verkehren. Erstere geht in Richtung Westen und führt während der dreistündigen Fahrt vorbei am George Washington und Jefferson National Forest bis hin zu den Ausläufern der Alleghany Mountains. Im beschaubaren Goshen hält der Zug etwa 20 Minuten, damit die Lokomotive wenden kann. Die Strecke „Blue Ridge Flyer“ verläuft gen Osten entlang Fishersville und Waynesboro, bevor der Zug in den über einen Kilometer langen Blue Ridge Tunnel biegt. In Ivy angekommen, kehrt der Zug zum Ausgangspunkt zurück. Die Ticketpreise für Plätze im oberen Panoramabereich des „Shenandoah“ (Dome Car / Upper Level) liegen bei 110 US-Dollar, im unteren Areal bei 90 US-Dollar.

Herbstlaubfärbung, Santa Express und vieles mehr

Neben den regelmäßig stattfindenden Fahrten bietet Virginia Scenic Railway auch spezielle saisonale Reisen an. Ab dem 26. September 2025 starten zur Herbstlaubfärbung wieder die beliebten Touren „Shenandoah Valley Limited“ ab/bis Goshen durch die buntgefärbten Wälder. Das Besondere: Hier kommt die historische Dampflokomotive Norfolk & Western Class J Nr. 611 zum Einsatz. Beim „Santa Express“ zur Weihnachtszeit ist ein ganz spezieller Gast an Bord. Der Weihnachtsmann höchstpersönlich stattet den Passagieren einen Besuch im festlich geschmückten Zug ab.

Zu ausgewählten Terminen über das ganze Jahr verteilt, werden True-Crime-Fans bei „Murder on the Train“ Teil eines mörderischen Rätsels, bei dem ein VIP-Gast unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt. Beim „Sip and Savor Express“ kommen Reisende in den Genuss von edlen Weinen aus Virginia, die in Begleitung von herzhaften Charcuterie-Platten verkostet werden.

Mehr Details, Termine und Preise zu den verschiedenen Fahrten von Virginia Scenic Railway gibt es unter www.virginiascenicrailway.com. Weitere Informationen zum US-Bundesstaat Virginia stehen unter www.virginia.org oder auf www.facebook.com/VirginiaUSADeutschland zur Verfügung.

Der Bundesstaat Virginia im Osten der USA beeindruckt mit historischen Stätten, vielfältigen Landschaften von Bergmassiven bis Küstenabschnitten sowie einer kreativen kulinarischen Szene einschließlich zahlreichen Weingütern und Craft-Beer-Brauereien.

