Im Herbst und Winter in Bewegung bleiben

VERBRAUCHER INITIATIVE über passende körperliche Aktivitäten

Berlin, 11.12.2025. Bei Regen, Kälte oder Dunkelheit ist Bewegung an der frischen Luft wenig verlockend. Als Alternative bieten sich Trainingseinheiten in der Wohnung oder verschiedene Indoor-Sportarten an. Auf www.verbraucher60plus.de gibt die VERBRAUCHER INITIATIVE Tipps für mehr Bewegung, auch in der kühleren Jahreszeit.

„Bei ungemütlichem Wetter können Sie beispielsweise zu Hause auf dem Hometrainer radeln oder Gymnastik machen. Übungsanleitungen finden Sie in Büchern, auf CDs, DVDs und im Internet, beispielsweise bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung oder auf YouTube. Achten Sie bei der Auswahl möglichst auf qualifizierte Trainer und Trainerinnen“, so Georg Abel von der VERBRAUCHER INITIATIVE. Auch ein Crosstrainer, ein Laufband oder Pilates, Yoga und Aerobic bieten sich für das Training in den eigenen vier Wänden an. Da beim Sporteln in Eigenregie die persönliche Anleitung und Kontrolle durch eine Fachkraft fehlen, eignen sich bereits bekannte Sportarten oder solche, bei denen sich die Übungen gut nachvollziehen lassen.

Regelmäßig alleine zu trainieren erfordert viel Selbstdisziplin und Eigeninitiative. Doch die Vorteile liegen auf der Hand, wie Georg Abel ausführt: „Sie bleiben unabhängig und flexibel. Sie bestimmen selbst, wann und wo Sie sich bewegen möchten und in welchem Umfang.“ Für alle, die lieber in Gesellschaft körperlich aktiv sind, können Mannschaftssportarten, Gruppenkurse bei Vereinen, in Fitnessstudios oder Tanzschulen in Frage kommen. Hier gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Sportarten, die in der Halle ausgeübt werden. „Legen Sie Bewegungseinheiten wie Spazierengehen, Walken oder Rad fahren auf das Wochenende, um Tageslicht und frische Luft zu tanken“, rät Georg Abel.

Anregungen für mehr Bewegung und die Wahl einer geeigneten Sportart stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE online in dem Themenschwerpunkt „Bewegung“ ( www.verbraucher60plus.de/bewegung-und-sport/) bereit. Der kostenlose Beitrag auf www.verbraucher60plus.de informiert außerdem über die positiven Effekte von körperlicher Aktivität, vor allem auf die Gesundheit und das Wohlbefinden älterer Menschen.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

