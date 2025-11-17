Im ALEXA wird es weihnachtlich zusammen mit Lindt

„Freude erleben, Glück teilen“

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür und das ALEXA sorgt zusammen mit dem Partner Lindt für festliche Stimmung. Unter dem Motto „Freude erleben, Glück teilen“ lädt das beliebte Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz am Freitag, 21. November alle Weihnachtsfans und die Medien zum Start der Weihnachtswelt ein. Um 15 Uhr werden Oliver Hanna, ALEXA Center Manager und Manuela Görlitz von Lindt die Aktion feierlich eröffnen. Bis zum 23. Dezember dürfen sich alle Besucherinnen und Besucher des ALEXA auf festliche Mitmach-Aktionen, attraktive Gewinnspiele und Überraschungen freuen und zugleich viel Gutes für die Spendenaktion zugunsten des Ronald McDonald Hauses Berlin-Wedding tun.

„Freude erleben, Glück teilen“: Unterstützung für das Ronald McDonald Haus

Das ALEXA fördert die wertvolle Arbeit des Ronald McDonald Hauses in Berlin-Wedding und wird dafür von Prominenten wie Axel Schulz, Detlef Soost und vielen weiteren unterstützt. Die Stars haben im Vorfeld Weihnachtskugeln individuell verziert und signiert. Am 21. November ab 15 Uhr wird der ALEXA-Weihnachtsbaum feierlich mit den Charity-Kugeln geschmückt. Mit dabei sind Vertreter von KISS FM, Radio RTL, dem 1. FC Union Berlin und weitere bekannte Persönlichkeiten. Für musikalische Begleitung sorgt die Sängerin Cat Evans. Am 21. Dezember haben alle Besucher für eine kleine Spende die Chance, die exklusiven VIP-Kugeln zu gewinnen.

Mit der Wunschbaum-Aktion bringt das ALEXA Kinderaugen zum Strahlen: ab dem 24. November steht der goldene Weihnachtsbaum mit den Wunschzetteln von Kindern aus dem Ronald McDonald Haus im Erdgeschoss des Centers. Alle Besucher sind eingeladen, die kleinen Herzenswünsche zu erfüllen. Dazu einfach einen Zettel vom Baum auswählen, das Geschenk kaufen und hübsch verpackt an der Kundeninformation im ALEXA abgeben. Kurz vor dem Fest am 21. Dezember überreicht das ALEXA Center Management zusammen mit Lindt den Spendenscheck und die Weihnachtsgeschenke an das Ronald McDonald Haus.

„‚Freude erleben, Glück teilen‘, so lautet unser Motto für diese Weihnachtszeit“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Gemeinsam mit unserem Partner Lindt verbreiten wir weihnachtliche Vorfreude, unterhalten unsere Gäste mit festlichem Programm und verwöhnen sie mit leckeren Köstlichkeiten. Auch liegt es uns am Herzen, mit unseren engagierten Kunden, das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding zu unterstützen. Zusammen gelingt es uns, kleine Kinderwünsche zu erfüllen und das große Engagement der Einrichtung zu stärken.“

„Lindt verzaubert die Welt mit Schokolade! Daher freuen wir uns, die Besucherinnen und Besucher im ALEXA mit unseren köstlichen Schokoladen-Kreationen zu verwöhnen. Zugleich bitten wir alle Gäste darum, etwas Freude und Hoffnung weiterzugeben: Helfen Sie dabei, kleine Wünsche von Kindern aus dem Ronald McDonald Haus zu erfüllen und die Weihnachtszeit für die jungen Menschen und ihre Familien etwas zu verzaubern“, sagt Manuela Görlitz, von Lindt.

Festliches Programm mit Gewinnspielen und Mitmach-Aktionen

In diesem Jahr präsentiert das ALEXA zusammen mit Lindt vom 21. November bis 23. Dezember ein buntes Programm auf zwei Aktionsflächen: Am Weihnachts-Buzzer direkt an der Kunden-Info am Haupteingang dürfen alle Kunden (gegen Vorlage eines Kassenbons in Höhe von 10 EUR) an der digitalen Slot-Maschine spielen und garantiert einen Sofortpreis gewinnen. Außerdem sichern sie sich die Chance, auf attraktive Tagespreise, die alle zwei Stunden verlost werden oder einen der Hauptgewinne wie einen ALEXA-Shoppinggutschein in Höhe von 150 EUR oder weitere hochpreisige Gewinne (Auslosung am 23.Dezember). Die Preise können auf der Aktionsfläche gegenüber Zara und H&M (EG) abgeholt werden. Hier befindet sich auch die Bühne für das festliche Programm:

– Übergabe der Weihnachtscharity-Kugeln mit Prominenten (21. November, 15 Uhr)

– Ein Maitre Chocolatier von Lindt bereitet live im ALEXA köstliche Schokospezialitäten zum Probieren zu (10., 11., 22. und 23. Dezember)

– Der Nikolaus ist mit seinen Engeln zu Besuch und steht für Selfies bereit. (6. und 7. Dezember)

– Gegen eine Spende können die Besucher Weihnachtskugeln verzieren und direkt mit nach Hause nehmen (13. und 20. Dezember)

– Täglich moderierte Gewinnspielverlosungen

– Verlosung der Weihnachtscharity-Kugeln (21. Dezember)

– am Selfie-Point „Winterwunderland“ können alle Gäste in der zauberhaften Weihnachtslandschaft mit lebensgroßen Lindt Santas, Weihnachtsbäumen und Schnee schöne Erinnerungsfotos zum Posten und Verschenken machen

– Familienkino – kostenloser Film für die ganze Familie (6.,13., 20. und 27.Dezember)

Adventskalender auf Instagram

Fans des ALEXA dürfen sich auch auf den neuen Adventskalender auf Instagram freuen. Jeden Tag öffnet sich ein Türchen mit einem hochwertigen Gewinn – gespendet von einem der rund 170 Shops des ALEXA. Weitere Informationen, die Teilnahmebedingungen und alle Termine zur ALEXA Weihnachtswelt finden Sie hier.

