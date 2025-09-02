ILS implementiert Skypod®-Systeme in Polen

Robotisierte und automatisierte Intralogistiksysteme zur Versorgung der Standorte in Ostmitteleuropa

München-Flughafen, 02. September 2025 – Exotec, Anbieter innovativer Lagerautomatisierungslösungen sowie skalierbarer Robotiksysteme für die Intralogistik, stattet das polnische Dienstleistungsunternehmen ILS Sp. Z o.o. mit mehreren Skypod-Systemen aus. Die Implementierungsprojekte werden in Zusammenarbeit mit dem ebenfalls in Polen ansässigen Integrator und langjährigen Exotec-Partner A1 Sorter durchgeführt.

ILS verfügt über insgesamt 12 Standorte in Osteuropa und versorgt Unternehmen aus der Automobil-, Lebensmittel- und Chemieindustrie. Nötig wurden die Implementierungen durch die Wachstumspläne des Mutterkonzerns von ILS in der Region, des Fahrzeugteilehändlers Inter Cars, in Verbindung mit einem herausfordernden Wettbewerb um Marktanteile und Personal. Dies war mit den zuvor vorhandenen Lagern nicht länger zu bewältigen – insbesondere, da ILS den Anspruch erhebt, seine Kunden dreimal am Tag beliefern zu können.

Modulares Design und Skalierbarkeit

In diesem Kontext konnte Exotec mit den Vorzügen des Skypod-Systems überzeugen – und das nicht nur durch das modulare Design und die sehr schnellen Realisierungszeiten. Denn jedes Lager lässt sich auch während des laufenden Betriebs erweitern. Der Lagerdurchsatz liegt so für alle SKUs um das Fünffache höher als bei Wettbewerbern.

Den Anfang machte die Zentrale von ILS im polnischen Zakroczym (Woiwodschaft Masowien), von wo aus das Unternehmen sein Distributionsnetz in den zentralen, nördlichen und östlichen Gebieten Polens sowie den baltischen Staaten und der Ukraine bedient. Das neue Lager mit 200 autonomen Robotern und etwa 60.000 Behältern durchlief schon im Dezember 2024 die Final Acceptance erfolgreich. Noch während der Bauphase entschied sich ILS jedoch bereits für eine Erweiterung des Lagers, die in zwei Schritten bis Anfang 2026 abgeschlossen sein soll.

Auch an anderen Standorten ist Exotec für ILS aktiv geworden. In der Gemeinde Stszew bei Posen etwa entsteht ein zusätzliches Lager, das im September 2026 in Betrieb gehen soll. Für Rumänien wiederum erfolgt am Standort Braov (Siebenbürgen) voraussichtlich im September 2025 die finale Abnahme des Systems, das die Versorgung aller im Land ansässigen Kunden bewerkstelligen soll.

„Wir implementieren mit dem Skypod-System eine Lösung, die perfekt auf die Anforderungen unseres Unternehmens zugeschnitten ist und unser weiteres Wachstum nachhaltig unterstützt“, berichtet Rafa Tomaszewski, IT Systems and Solutions Manager bei ILS. “ Die Kombination aus Innovation und Effizienz hat uns darin bestärkt, dass wir mit der Entscheidung für Exotec optimal auf die Herausforderungen und Chancen in unseren Wachstumsmärkten vorbereitet sind.“

„Das Projekt mit ILS zeigt eindrucksvoll, wie Automatisierungslösungen wie das Skypod-System die Logistik nachhaltig transformieren können“, sagt Krzysztof Skiba, Chief Sales Officer bei A1 Sorter. „Als Integrator freuen wir uns, mit unserer Erfahrung zur erfolgreichen Umsetzung beizutragen und gemeinsam mit Exotec und ILS neue Standards in Effizienz und Skalierbarkeit zu setzen.“

„Wir freuen uns sehr, dass wir ILS mit gleich mehreren so leistungsfähigen Systemen ausstatten können“, sagt Andreas Stöckl, eVP Sales Central Europe bei Exotec. „Das Unternehmen verfügt über eine detaillierte und konkrete Geschäftsstrategie – und mit unserem Skypod-System können wir unseren Kunden optimal in der Umsetzung unterstützen.“

