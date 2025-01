ILLERHAUS Marketing feiert 25 Jahre Innovation, Herzblut und 20 Jahre MICE Branchentreffs

ILLERHAUS Marketing, die kreative Netzwerk-Agentur für Marketing und Eventmanagement, feiert ein bedeutendes Jubiläumsjahr.

Seit 25 Jahren steht das Unternehmen für echte Verbindungen, Vertrauen und die Menschen, die die Eventbranche prägen. Gleichzeitig markieren die beliebten MICE Branchentreffs ihr 20-jähriges Bestehen – ein doppelter Anlass, das Engagement für die Branche zu feiern.

Bereits seit 2005 bieten die MICE Branchentreffs einen einzigartigen Rahmen für Begegnungen. Die Events schaffen nicht nur Netzwerke, sondern echte Verbindungen – mit Herz, Authentizität und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse der Branche. Der Mensch steht bei ILLERHAUS Marketing im Mittelpunkt: Es geht um Begegnungen, die inspirieren, Vertrauen schaffen und nachhaltig wirken.

Ein Jubiläumsjahr voller Highlights

Das 20-jährige Bestehen der MICE Branchentreffs wird am 24. Juli 2025 mit einem besonderen Sunset Networking-Event am Starnberger See gefeiert. Die Kulisse des Sees bei Sonnenuntergang bietet die perfekte Atmosphäre, um in entspannter Umgebung neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Beziehungen zu vertiefen.

Darüber hinaus ist 2025 geprägt von einer Reihe exklusiver Veranstaltungen:

-Montag, 10. Februar 2025: MICE Branchentreff Hamburg, CinemaxX Dammtor

-Donnerstag, 03. April 2025: MICE Branchentreff Köln, Kölner Zoo

-Donnerstag, 08. Mai 2025: MICE Alpentreff Kufstein, Auracher Löchl

-Donnerstag, 24. Juli 2025: MICE Branchentreff Starnberg, MS Starnberg – 20-jähriges Jubiläum

-Donnerstag, 09. Oktober 2025: MICE Branchentreff Ammersee, RMS Herrsching

-Donnerstag, 23. Oktober 2025: MICE Branchentreff Leipzig, Sky Lounge by INNSIDE

Zukunft gestalten mit der jungen Generation

ILLERHAUS Marketing setzt auf frische Ideen und Perspektiven. Junge Tagungsplaner sind ausdrücklich eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen und die Zukunft der Branche aktiv mitzugestalten. Die MICE Branchentreffs sind nicht nur ein Treffpunkt für erfahrene Profis, sondern auch eine Plattform für Nachwuchstalente, die Inspiration und Orientierung suchen.

Verbundenheit und Vision

Seit seiner Gründung steht ILLERHAUS Marketing für mehr als reine Netzwerkevents. Es geht darum, einen Raum zu schaffen, in dem Zusammenarbeit, Austausch und Innovation gedeihen können. In einer Branche, die auf Vertrauen basiert, bietet das Unternehmen die Plattform, um nachhaltig Beziehungen zu knüpfen und gemeinsam zu wachsen.

Weitere Informationen über die Veranstaltungen und ILLERHAUS Marketing finden Sie unter https://illerhaus-marketing.com oder kontaktieren Sie ILLERHAUS Marketing direkt.

Wir bringen die Akteure der MICE-Branche zusammen.

Seit dem Jahr 2000 Jahren setzen wir auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. Wir haben bereits Hunderte MICE Branchentreffs, Fam-Trips sowie diverse Roadshows und MICE-Abendevents auf die Beine gestellt. Unsere Veranstaltungen bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte. Sowohl Eventplaner aus Firmen und Agenturen oder Verbänden als auch Hotels, Locations und Destinationen ziehen einen nachhaltigen Nutzen aus ihren Begegnungen.

Firmenkontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000



http://www.illerhaus-marketing.com

Pressekontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000



http://www.illerhaus-marketing.com

