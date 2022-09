ILLERHAUS an Bord des Eventschiffs der Superlative

MICE Branchentreff Köln am 27.10.2022 auf der MS RheinGalaxie

Der neueste Schiffs-Zugang der KD Deutsche Rheinschifffahrt begeistert und bietet die perfekte Plattform fürs Networking by ILLERHAUS.

Auf der MS RheinGalaxie treffen am 27. Oktober Hotels, Locations und Convention Bureaus auf PlanerInnen von Events und Veranstaltungen.

Beim Business Networking erfahren diese in kurzer Zeit was die verschiedensten Aussteller aus Deutschland und Österreich im MICE-Segment ermöglichen. Dabei fördert die besondere Atmosphäre an Bord das leichte „ins Gespräch kommen“.

Für Aktivität wird Anne Damm sorgen. Beim gemeinsamen Drumming wird das ganze Schiff zu einer buchstäblich schlagkräftigen Truppe. So findet man den gemeinsamen Takt und kann diesen beim Networking weiter aufgreifen. Selbstverständlich ist mit feinen Köstlichkeiten & Drinks auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Und die Location ist wirklich außergewöhnlich: Seit April diesen Jahres finden auf der MS RheinGalaxie spektakuläre Events, Tagungen, Party- oder Gourmetfahrten statt. Das ultramoderne Multifunktionsschiff überzeugt mit innovativem Design und hochwertiger Ausstattung. Welche luxuriösen Vorzüge das neue KD-Schiff an mehreren Decks mit Restaurants, Bars, Lounges und Tanzflächen zu bieten hat, können EinkäuferInnen von Events und Veranstaltungen am 27. Oktober live erleben. Gerne informieren und anmelden.

Direkt im Anschluss geht es weiter zum Fam Trip Düsseldorf. Hier erleben und entdecken interessierte PlanerInnen in knapp 48h die Welt der Dorint Hotels sowie die Möglichkeiten in der Region Düsseldorf und Neuss. Teil des Fam Trips ist u.a. das prestigeträchtige Düsseldorfer Hotel Kö59 auf der berühmten Prachtmeile Königsallee. Das 5-Sterne Hotel der Hommage Luxury Hotels Collection ist eine der ersten Adressen in der rheinischen Metropole. Gemeinsam mit dem Alpenpark Neuss nehmen die Dorint Hotels die TeilnehmerInnen auch mit auf die Piste. Sportlich wird es auch beim Eisstockschießen. In jedem Fall ein buntes Programm! Für die letzten verfügbaren Plätze, kann man sich über diese Homepage https://illerhaus-marketing.com/fam-trip-duesseldorf/ bei Illerhaus Marketing vormerken lassen.

Seit über 20 Jahren setzt ILLERHAUS Marketing auf wertvolle, gewinnbringende und inspirierende Networking-Events unter professionellen Rahmenbedingungen. So hat das Unternehmen von Susanne Illerhaus schon über 70 MICE Branchentreffs, 100 Fam Trips sowie diverse Roadshows und MICE Abendevents auf die Beine gestellt. Die Veranstaltungen von ILLERHAUS Marketing bieten sowohl Ausstellern als auch Veranstaltungsplanern eine Plattform zum Auf- und Ausbau nachhaltiger Geschäftskontakte.

Firmenkontakt

ILLERHAUS Marketing

Susanne Illerhaus

Enzianstr. 4a

82319 Starnberg

08151 7397-000

kontakt@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Pressekontakt

ILLERHAUS Marketing

Doreen Feldmann

Enzianstr 4a

82319 Starnberg

08151/7397-001

d.feldmann@illerhaus-marketing.com

http://www.illerhaus-marketing.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.