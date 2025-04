Ihre Zimmerei: Am neuen Standort und mit frischem Wind in den Segeln

Ihre Zimmerei GmbH & Co.KG – auch im 14. Jahr geht die Entwicklung weiter

Der Zimmereibetrieb arbeitet mit seinen Planungs- und Montageteams für die Kundschaft in Metzingen und der gesamten Region Reutlingen bis Tübingen mit erstaunlichem Erfolg. Ihr stetiges und solides Wachstum ermöglichte dem Unternehmen nun den Umzug an den neuen Standort in Metzingen. Mit der Weiterentwicklung ihrer Prozesse, einem Fokus auf Kundenservice, mit neuen innovativen Dienstleistungen, sind sie für die Zukunft gut aufgestellt.

Die beiden Geschäftsführer Joscha Hohnberg und Mario Müller wollen am Puls der Zeit sein und die Tradition des Zimmerer-Handwerks mit innovativen Neuerungen verbinden. Im Januar bezog Ihre Zimmerei GmbH & Co. KG den Neubau im Gewerbegebiet Braike-Wangen, bei dem sie die kompletten Holzbauarbeiten übernommen haben. Parallel zu ihrem Umzug an den neuen Standort Metzingen, wurden die Kapazitäten erweitert, weitere Dienstleistungen in ihr Portfolio aufgenommen und die Kundenteams neu aufgestellt.

Die Anfänge

Beide Geschäftsführer hatten im selben Betrieb gelernt und bereits in ersten Kundenprojekten zusammengearbeitet, als 2011 – nach Ausbildungsabschluss von Mario Müller – gemeinsam entschieden wurde, einen eigenen Zimmereibetrieb zu gründen.

Sichtlich stolz berichtet Zimmermeister Joscha Hohnberg über ihren Start als Unternehmer: „Mit einem Gründungszuschuss und Darlehen hatten wir in einer kleinen Keller-Werkstatt im Burkhard-Weber-Areal in Reutlingen begonnen. Noch ohne eigenes Fahrzeug, nur mit einem Werkzeugkoffer und einem angemieteten Transporter unterwegs, führten wir dann unsere ersten Dachsanierungen, Scheunen-Ausbauten oder Terassenkonstruktionen durch.“ Ihr unternehmerischer Wagemut wurde sichtlich belohnt- denn heute führen sie ein im Markt etabliertes Unternehmen mit 2,5 Millionen Firmenumsatz.

Von Beginn an setzten sie auf ökologische Baustoffe und Prozess- und Organisationseffizienz. Bereits in den ersten 2 bis 3 Jahren konnten sie ihre Werkstatt vergrößern, ein Büro dazu mieten, einen eigenen Transporter anschaffen und auch ihren ersten Auszubildenden einstellen. Seitdem wurden jährlich neue Azubis ausgebildet und Mitarbeiter eingestellt. Das Ihre Zimmerei-Team wuchs so im Lauf der Jahre auf 18 Angestellte.

Und die beiden Geschäftsführer betonen „Unsere Mitarbeiter sind das Fundament und die Seele von Ihre Zimmerei. Jungen Menschen etwas beizubringen, sie zu begleiten oder aber mit unseren erfahreneren Mitarbeitern gemeinsam den Arbeitsalltag zu bestreiten macht uns sehr stolz und der gemeinsame Austausch bereichert uns sehr.“

Ein erstklassiges Fachwissen, effektive Teams, präzise Baustellenorganisation und höchste Qualität sind ihnen wichtig. Um dies kontinuierlich sicherzustellen wurden die im Unternehmen vorhandenen Prozesse dokumentiert, optimiert und digitalisiert. So wurde beispielsweise der Erstkontakt mit Interessenten durch konkrete Handlungsanweisungen, Antwortzeiten und spezialisierte Formulare verbessert. Für den reibungslosen Ablauf auf der Baustelle können die Mitarbeiter via I-Pad auf die Projektplanung und Materiallisten zugreifen.

Fortschrittlicher Holzbau und Wohnraumgestaltung

Als Zimmereibetrieb kümmern sie sich mit ihren Montageteams „um fortschrittlichen Holzbau und ansprechende Wohnraumgestaltung mit nachhaltigen Baustoffen im Neubau, Anbau und bei Sanierungs- und Modernisierungsprojekten.“

Das Thema Nachhaltigkeit findet sich von Beginn an in ihrer Firmenphilosophie und die damals festgelegten Grundsätze haben sich bis heute nicht verändert: das Bauen und Sanieren mit ökologischen Baustoffen von ortsansässigen Lieferanten und Fremdgewerken. Um der Komplexität des Themas rund um nachhaltiges Bauen gerecht zu werden, nahm Joscha Hohnberg an einer gewerkübergreifenden Nachhaltigkeitswerkstatt teil, deren Arbeit sich über mehrere Monate erstreckte. Hierbei wurde unter anderem eine CO²-Bilanz des Unternehmens erstellt sowie ein Nachhaltigkeits-Kompass definiert.

Neben großen Gewerbeaufträgen übernehmen sie auch bei Eigenheimbesitzern mit ihrem „Rund-um-Sorglos“-Paket die Bauleitung und koordinieren alle für die Umbaumaßnahmen erforderlichen Gewerke. Und das nicht nur bei Fassaden oder Dächern, sondern auch bei Terrassen, Überdachungen, Gartenhäusern, Fahrrad- oder Carports.

„Wir nehmen die Anliegen der Menschen, die zu uns kommen, ernst und betrachten die Projekte gesamtheitlich unter Einbeziehung der Lebenssituation der Kunden, ihren Bedenken und Gegebenheiten vor Ort. Wir möchten, dass so bei der Realisierung jedes Projektes etwas Wunderbares entsteht, dass dem Kunden durch die Qualität und Langlebigkeit einen echten Mehrwert bietet“, betont Geschäftsführer Mario Müller.

Innovative Drohnentechnologie und Dachinspektionen

Mit an der Drohne zum Fernpilot ausgebildeten Zimmerern führen sie Dachinspektionen durch. Ihre Kunden erhalten im Rahmen des „Dach-Checks“ einen ausführlichen Bericht mit Fotodokumentation und Handlungsempfehlungen der Spezialisten. Mit der modernen Profi-Drohnentechnologie wird der Einsatz von Gerüsten, Hebebühnen oder Kletterausrüstungen nicht mehr benötigt und eine präzise und schnelle Auswertung eines Experten wird möglich.

Erstaunlich ist, dass nicht alle Hauseigentümer wissen, dass sie gesetzlich zu einer regelmäßigen Überprüfung ihres Dachs verpflichtet sind. Sollte zum Beispiel bei Sturm, starkem Wind oder nach einem Hagel ein kaputter Dachziegel auf einen Passanten herunterfallen, müssen die Immobilienbesitzer dies im Schadenfall nachweisen, um etwaige Schadensersatzansprüche abzuwenden.

Vernetzung in alle Richtungen

Höchstes Know-how und bestens vernetzt zu sein, ist heutzutage enorm wichtig. Um immer am Puls der Zeit und auf dem neuesten Stand der gesetzlichen und technischen Anforderungen zu sein, haben die beiden Geschäftsführer laufend weiter qualifiziert und sind vielfältig engagiert. Mario Müller als Geschäftsführer mit technischem Schwerpunkt, ist im Meisterprüfungssauschuss der Handwerkskammer und im Vorstand der Zimmererinnung. Joscha Hohnberg als Geschäftsführer mit betriebswirtschaftlichem Schwerpunkt, arbeitet im Fachaussschuss Betriebswirtschaft des Holzbau Verband Baden-Württemberg aktiv mit.

Neben regelmäßigem Austausch und einer stetigen Horizonterweiterung, haben sie dadurch sehr gute Firmen- und Handwerkskontakte und auch immer den passenden Ansprechpartner für andere Gewerke parat.

…und es geht weiter

Aktuell haben sie ihren neuen Standort mit Nachhaltigkeitszertifizierung im Industriegebiet Metzingen in der Friedrich-Henning-Str. 17 bezogen.

Und um für die Zukunft gewappnet zu sein, wird die Digitalisierung und der strategische Unternehmensausbau weiter vorangetrieben. Im Geschäftsfeld Dach- und Fassadenbau werden immer wieder neue Werkstoffe, Technologien und Ideen zu sehen sein. Sie entwickeln bereits weitere Service-Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine drohnenunterstützte Gebäude-Thermoanalyse mit der sie den Gebäudedämmung und Solar-, Photovoltaikanlagen-Zustand analysieren können.

Voller Zuversicht blicken Mario Müller und Joscha Hohnberg in die Zukunft: „Wir fühlen uns bereits jetzt sehr wohl am neuen Standort und freuen uns auf alle Herausforderungen, Begegnungen und Projekte. Am 25. Mai möchten wir mit all unseren Kunden, Kollegen und Interessierten die Einweihung des neuen Standorts feiern- das wird das Highlight des Jahres!“

