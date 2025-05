Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Lalla Hasnaa leitet die erste Sitzung des Verwaltungsrats der Stiftung des Königlichen Theaters von Rabat

Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Lalla Hasnaa, Präsidentin der Stiftung des Königlichen Theaters von Rabat, hat in Begleitung von Brigitte Macron, der Ehefrau des Präsidenten der Französischen Republik, am Donnerstag, den 15. Mai 2024, im Königlichen Theater von Rabat die erste Sitzung des Verwaltungsrats der Stiftung geleitet.

Diese konstituierende Sitzung ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der königlichen Leitlinien, die dieser kulturellen Einrichtung einen ehrgeizigen strategischen Rahmen im Einklang mit der visionären Politik Seiner Majestät König Mohammed VI. zur Förderung der Künste, der Kultur und des nationalen Erbes geben sollen.

Ein renommierter und vielfältiger Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Stiftung des Königlichen Theaters von Rabat vereint namhafte marokkanische und internationale Persönlichkeiten aus verschiedenen kulturellen, künstlerischen und wirtschaftlichen Bereichen. Zu seinen Mitgliedern zählen:

– Brigitte Macron, Ehefrau des Präsidenten der Französischen Republik;

– Cheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, Vorsitzende des Verwaltungsrats der Qatar Museums;

– Othman Benjelloun;

– Michael Zaoui;

– Makhtar Diop;

– Huda Alkhamis-Kanoo;

– Gad Elmaleh;

– Michel Canesi;

– Helene Mercier-Arnault;

– Farid Bensaïd;

– Mohamed Yacoubi.

Diese Zusammensetzung spiegelt die Vielfalt und Exzellenz wider, die das Handeln der Stiftung leiten werden und eine reichhaltige, offene und innovative Führung gewährleisten.

Kulturelles Engagement im Dienste der Entwicklung

Das Königliche Theater von Rabat, das aus der visionären Idee Seiner Majestät König Mohammed VI. hervorgegangen ist, verkörpert den zentralen Stellenwert, den die Kultur in der menschlichen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Marokkos einnimmt. Als wahres Symbol für die soziokulturelle Ausstrahlung des Königreichs hat diese Institution folgende Aufgaben:

– Eine modernistische kulturelle Dynamik zu schaffen, indem sie die Vielfalt und die pluralistische Identität Marokkos feiert;

– Unterstützung lokaler und nationaler Kulturinitiativen durch die Bereitstellung einer Plattform für junge Talente;

– Stärkung der internationalen Positionierung Marokkos als kultureller und künstlerischer Knotenpunkt.

Ein Sprungbrett für Kreativität und Kulturerbe

Das Königliche Theater von Rabat versteht sich als Sammelbecken und Sprungbrett für aufstrebende Künstler und fördert gleichzeitig das marokkanische Kulturerbe. Es steht ganz im Einklang mit der königlichen Vision, die Kultur als Motor für Fortschritt und Dialog betrachtet.

Die erste Sitzung des Verwaltungsrats markiert somit den Beginn einer neuen Ära für die marokkanische Kulturszene, die vielversprechende Innovationen und fruchtbare Kooperationen auf internationaler Ebene verspricht.

Über die Stiftung des Königlichen Theaters von Rabat

Die Stiftung des Königlichen Theaters von Rabat wurde auf Initiative Seiner Majestät König Mohammed VI. gegründet und hat zum Ziel, die Künste zu fördern, das künstlerische Schaffen zu unterstützen und den kulturellen Dialog zu stärken, um Rabat zu einem bedeutenden Kunstzentrum zu machen.

