Ihr Sehen verdient mehr als Standardlösungen.

Entdecken Sie Sehen, das zu Ihrem Leben passt.

Das Visuelle Kompetenz Zentrum Eschwege erhält zwei Auszeichnungen beim Deutschen Optik Award 2026

Zwei Auszeichnungen, drei engagierte Augenoptikerinnen und ein gemeinsamer Anspruch: Menschen sollen nicht einfach nur eine neue Brille erhalten. Sie sollen ihr Sehen besser verstehen und eine Lösung finden, die wirklich zu ihrem Leben passt.

Das Team des Visuellen Kompetenz Zentrums Eschwege wurde beim Deutschen Optik Award 2026 gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet. Das Unternehmen überzeugte sowohl in der Hauptkategorie Optik als auch in der Sonderkategorie Screening. Die doppelte Auszeichnung würdigt einen Ansatz, der persönliche Beratung, augenoptisches Handwerk, moderne Messtechnik und einen verantwortungsvollen Blick auf die Sehgesundheit miteinander verbindet.

Hinter diesem Erfolg stehen Augenoptikmeisterin Regina Otto sowie die Augenoptikerinnen Stefanie Büchner und Emely Schnitzer. Gemeinsam haben sie in Eschwege einen Ort geschaffen, an dem sich Menschen mit ihren individuellen Sehbedürfnissen ernst genommen und persönlich begleitet fühlen.

Ein Erfolg des gesamten Teams

Im Visuellen Kompetenz Zentrum bringt jede Mitarbeiterin ihre eigenen Erfahrungen, Stärken und Schwerpunkte ein. Regina Otto steht für innovative Versorgungskonzepte, den ganzheitlichen Blick auf das Sehen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Stefanie Büchner prägt die Beratung durch ihre Erfahrung, ihre Ruhe und ihr besonderes Gespür für die persönlichen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden. Emely Schnitzer verbindet fachliche Sorgfalt mit einem sicheren Blick für Details, Tragekomfort und individuelle Wünsche.

Gemeinsam entsteht daraus ein Team, das Menschen nicht nach einem einheitlichen Schema versorgt. Jede Beratung beginnt mit aufmerksamem Zuhören und der Frage, was ein Mensch in seinem Alltag tatsächlich benötigt. „Die beiden Auszeichnungen sind für uns eine große Anerkennung und gleichzeitig ein gemeinsamer Erfolg“, erklärt das Team des Visuellen Kompetenz Zentrums. „Jede von uns bringt ihre eigenen Stärken ein. Uns verbindet der Anspruch, Menschen fachlich sicher, ehrlich und persönlich zu begleiten.“

Nicht nur Augenwerte, sondern das ganze Leben im Blick

Der Alltag stellt heute sehr unterschiedliche Anforderungen an das Sehen. Viele Menschen verbringen mehrere Stunden täglich an digitalen Bildschirmen. Andere benötigen besondere Lösungen für ihren Arbeitsplatz, den Straßenverkehr, sportliche Aktivitäten oder ihre Freizeit.

Auch trockene, brennende oder schnell ermüdende Augen können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Hinzu kommen die besonderen Anforderungen von Kindern, Kontaktlinsenträgerinnen und Kontaktlinsenträgern sowie Menschen, die mit ihrer bisherigen Brille nicht zufrieden sind.

Deshalb beginnt eine Beratung im Visuellen Kompetenz Zentrum nicht mit der Auswahl einer Fassung.

Am Anfang steht ein persönliches Gespräch.

Wie sieht der Alltag aus? Welche Situationen bereiten Schwierigkeiten? Gibt es Beschwerden? Welche Erfahrungen wurden mit bisherigen Brillen oder Kontaktlinsen gemacht? Welche Erwartungen bestehen an die neue Sehlösung?

Erst wenn diese Fragen geklärt sind, beginnt die ausführliche Analyse.

„Eine gute Brille entsteht nicht allein durch korrekte Messwerte“, sagt das Team. „Sie muss zum Menschen, zu seinen Gewohnheiten und zu seinen täglichen Sehaufgaben passen. Unser Ziel ist eine Lösung, die nicht nur technisch stimmt, sondern sich im Alltag wirklich gut anfühlt.“

Moderne Technik verantwortungsvoll eingesetzt

Zum Leistungsspektrum des Visuellen Kompetenz Zentrums gehören umfassende Sehanalysen, individuell angepasste Brillen und Kontaktlinsen sowie verschiedene Messungen und Screenings rund um das Sehen und die Sehgesundheit.

Das Zentrum arbeitet unter anderem mit Netzhautaufnahmen, OCT Messungen, Augeninnendruckmessungen, Hornhauttopografie und Tränenfilmanalysen.

Die eingesetzten Verfahren können Hinweise auf Auffälligkeiten liefern und dabei helfen, einen möglichen weiteren Abklärungsbedarf sichtbar zu machen. Bei entsprechenden Ergebnissen empfiehlt das Team eine zeitnahe Untersuchung bei einer Augenärztin oder einem Augenarzt.

Das augenoptische Screening ergänzt die augenärztliche Versorgung. Es ersetzt keine medizinische Diagnose.

„Moderne Technik hilft uns, genauer hinzusehen“, erklärt das Team. „Entscheidend ist für uns aber, die Ergebnisse verständlich zu erklären und verantwortungsvoll einzuordnen. Niemand soll unser Zentrum mit unbeantworteten Fragen verlassen.“

Aufmerksamkeit und Zeit statt schneller Standardlösung

Viele Kundinnen und Kunden kommen in das Visuelle Kompetenz Zentrum, weil sie sich eine ausführlichere Beratung wünschen. Sie möchten verstehen, warum eine bisherige Brille nicht optimal funktioniert. Sie suchen eine Lösung für trockene oder müde Augen. Sie benötigen eine Brille für besondere berufliche Anforderungen oder wünschen sich eine fundierte Einschätzung ihrer aktuellen Sehsituation.

Für diese Gespräche nimmt sich das Team bewusst Zeit.

Öffentlich einsehbare Kundenbewertungen spiegeln diesen Anspruch wider. Besonders häufig werden die ausführliche Beratung, die gründlichen Untersuchungen, die moderne Ausstattung sowie die herzliche und persönliche Betreuung durch das gesamte Team hervorgehoben.

„Die Auszeichnungen machen uns sehr stolz“, sagt das Team. „Das größte Kompliment erhalten wir aber direkt von unseren Kundinnen und Kunden. Wenn jemand nach dem Termin sagt, dass er sich zum ersten Mal wirklich verstanden fühlt, wissen wir, warum wir diese Arbeit machen.“

Vom mutigen Start zur ausgezeichneten Adresse

Das Visuelle Kompetenz Zentrum wurde im Januar 2022 eröffnet. Der Start fiel in eine wirtschaftlich und gesellschaftlich herausfordernde Zeit. Trotz dieser Bedingungen entwickelte sich das Unternehmen konsequent weiter. Aus einer klaren Gründungsidee entstand ein spezialisierter Augenoptikbetrieb mit moderner Ausstattung, einem umfassenden Angebot und einem engagierten dreiköpfigen Team.

Heute versteht sich das Visuelle Kompetenz Zentrum nicht nur als Fachgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen. Es ist eine regionale Anlaufstelle für Menschen, die ihr Sehen besser verstehen und sich umfassend beraten lassen möchten.

Verantwortung für Menschen und Region

Das Team engagiert sich auch über die klassische Augenoptik hinaus. Mit Informationsveranstaltungen, persönlichen Gesprächen und Formaten wie „Klang und Klarblick“ öffnet das Visuelle Kompetenz Zentrum seine Räume für Begegnung, Austausch und regionale Kultur.

Damit ist in der Eschweger Innenstadt ein Ort entstanden, an dem Fachkompetenz, Gesundheit, Lebensfreude und Gemeinschaft miteinander verbunden werden. „Für uns bedeutet regionale Verantwortung, nicht nur vor Ort zu verkaufen“, erklärt das Team. „Wir möchten Wissen vermitteln, aufmerksam zuhören, Menschen miteinander verbinden und einen positiven Beitrag für Eschwege und die Region leisten.“

Die Auszeichnungen sind Anerkennung und Ansporn

Die doppelte Auszeichnung beim Deutschen Optik Award 2026 bestätigt den bisherigen Weg des Visuellen Kompetenz Zentrums. Gleichzeitig versteht das Team sie als Ansporn, die Leistungen und Angebote weiterzuentwickeln. Dazu gehören insbesondere die Bereiche individuelles Sehen, trockenes Auge, Kindersehen, Kontaktlinsen, Bildschirmarbeitsplätze und verantwortungsvolles Screening.

Der persönliche Charakter des Unternehmens soll dabei erhalten bleiben. „Wir möchten uns weiterentwickeln, ohne die Nähe zu den Menschen zu verlieren“, betont das Team. „Bei uns soll niemand nur eine Nummer oder ein Messwert sein. Jeder Mensch verdient eine Beratung, die seine persönlichen Bedürfnisse ernst nimmt.“

Über das Visuelle Kompetenz Zentrum Eschwege

Das Visuelle Kompetenz Zentrum Eschwege wurde im Januar 2022 eröffnet.

Das Team besteht aus Augenoptikmeisterin Regina Otto sowie den Augenoptikerinnen Stefanie Büchner und Emely Schnitzer.

Das Unternehmen verbindet klassisches Augenoptikhandwerk mit moderner Messtechnik, individuellen Sehanalysen und persönlicher Beratung. Zu den Schwerpunkten gehören Brillen und Kontaktlinsen, umfassende Sehanalysen, Netzhaut und Sehnervscreenings, Hornhaut und Tränenfilmanalysen, Augeninnendruckmessungen, Beratungen bei trockenen Augen sowie Lösungen für Kinder, Bildschirmarbeitsplätze und besondere visuelle Anforderungen.

Jetzt das eigene Sehen neu entdecken

Wer seine aktuelle Sehsituation genauer kennenlernen, bestehende Beschwerden besprechen oder eine wirklich individuelle Brillen oder Kontaktlinsenlösung finden möchte, kann direkt einen persönlichen Termin mit dem Team vereinbaren.

Otto – visuelles Kompetenzzentrum ist ein Unternehmen der ScreenOpt GmbH. Es ist

zentral in der Kreisstadt Eschwege angesiedelt und wurde 2021 gegründet. Die Gründerin

sowie Geschäftsführerin des visuellen Kompetenzzentrums ist die Augenoptikmeisterin

Regina Otto. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich vom klassischen Augenoptik-Handwerk

bis hin zu den innovativen, umfangreichen Vorsorge- und Screening-Programmen, die das

Unternehmen als Alleinstellungsmerkmal im Werra-Meißner-Kreis aufweist. Neben der

Geschäftsführerin umfasst das im Wachstum befindliche Team des mittelständischen

Unternehmens erfahrene, qualifizierte Mitarbeiter aus dem Bereich der Augenoptik.

Zu den besonderen Herausforderungen im Gesundheitswesen zählen die steigende Anzahl

von Augenerkrankungen, steigende medizinische Kosten, ein nicht flächendeckender

optimaler Zugang zur Augengesundheitsversorgung sowie Ärztemangel. Durch die

steigenden Sehansprüche und Herausforderungen unserer Augen im Alltag hat sich auch

die Augenoptik weiterentwickelt. Daher wurde das innovative, augendiagnostische

Konzept des visuellen Kompetenzzentrums Otto gegründet, um allen Menschen eine

ausreichende Augengesundheitsversorgung zu ermöglichen und gleichzeitig die

Lebensqualität zu erhöhen.

Kontakt

OttO -Visuelles Kompetenz Zentrum

Regina Otto

Herrengasse 9

37269 Eschwege

0171

4485883



http://www.otto-visuelles-kompetenz-zentrum.de/Portfolio/Vorsorge/Screening/

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