Ihr neues Familienmitglied wartet – jetzt ist der Moment

Stuttgart im Mai 2025 – In deutschen Tierheimen warten jährlich über 300.000 Tiere auf eine zweite Chance. Viele von ihnen haben schwere Zeiten hinter sich – und doch bringen sie ungebrochene Liebe und Vertrauen mit.

Tierheimat ist seit 2020 aktiv, um genau diesen Tieren nicht nur ein neues Zuhause, sondern eine echte Heimat zu geben. Die Plattform verbindet Interessierte direkt mit verantwortungsvollen Tierschützer*innen in der Region – ohne Umwege, ohne Unsicherheiten. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Wer sich für ein Tier entscheidet, übernimmt Verantwortung. Genau deshalb bietet Tierheimat einen umfangreichen Ratgeberbereich – mit praktischen Tipps, Checklisten und Erfahrungsberichten rund um Tiervermittlung, Eingewöhnung und das Zusammenleben.

Wussten Sie schon? 80% der vermittelten Tiere zeigen bereits nach wenigen Wochen stabileres Verhalten – Zuwendung wirkt.

Ein leises Schwanzwedeln am Morgen, ein zufriedenes Schnurren auf dem Sofa, ein Blick voller Vertrauen – wer einmal diese Verbindung erlebt hat, versteht, wie viel ein neues Zuhause bedeuten kann.

„Ich hätte nie gedacht, wie viel Glück so ein kleiner Vierbeiner bringen kann. Tierheimat hat uns nicht nur zusammengeführt, sondern auch begleitet.“

– Lisa M. aus Köln

Mehr als 12.000 erfolgreiche Vermittlungen zeigen: Es lohnt sich, hinzusehen. Besonders in den Frühlings- und Herbstmonaten steigen die Anfragen – aktuell warten über 500 Tiere auf ein dauerhaftes Zuhause. Einige können nur kurzfristig in Pflegestellen bleiben.

Man kann nicht alle Tiere der Welt retten – aber für eines die ganze Welt verändern. Hier mehr erfahren: https://www.tierheimat.de

Tierheimat verbindet Menschen mit Tieren, die ein neues Zuhause suchen. Die Plattform bietet nicht nur eine sichere Möglichkeit zur Vermittlung, sondern auch wertvolle Unterstützung durch Expertenwissen. Wer sich für ein Tier entscheidet, erhält Zugang zu exklusiven Ratgebern, die alle wichtigen Aspekte der Tierhaltung abdecken.

