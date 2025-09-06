Ihr Hausarzt in München: Die allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis Dres. med. univ. Dorigoni vereint moderne Medizin und persönliche Betreuung

Persönliche Betreuung & umfassende Versorgung bei der Praxis Dr. Dorigoni – ganzheitlich, erfahren & für alle Altersgruppen.

Zentrale Lage, umfassende Versorgung

Die Suche nach einem kompetenten Hausarzt in München endet oft in der Bayerstraße 27, direkt gegenüber dem Hauptbahnhof. Hier hat das Ehepaar Dres. med. univ. Hermann und Barbara Dorigoni eine Praxis etabliert, die weit über die klassische hausärztliche Versorgung hinausgeht. Die verkehrsgünstige Lage macht die Praxis für Patienten aus allen Stadtteilen optimal erreichbar.

Zwei erfahrene Ärzte, ein gemeinsames Ziel

Das Ärztepaar führt die Gemeinschaftspraxis seit Oktober 2006 mit großem Engagement. Dr. Hermann Dorigoni bringt als Facharzt für Allgemeinmedizin und zusätzlich Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie eine besondere Doppelqualifikation mit. Seine Ausbildung absolvierte er in Wien und am AKH Braunau, wo er von 2002 bis 2006 als Assistenzarzt für Augenheilkunde tätig war. Dr. Barbara Dorigoni spezialisierte sich nach ihrem Studium in Innsbruck und Wien auf die Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt hausärztliche Versorgung und Naturheilkunde.

Die Praxis im ersten Stock eines sanierten Jugendstilgebäudes ist mit zwei Fahrstühlen ausgestattet. Ein mehrsprachiges Team betreut Patienten auf Deutsch, Englisch, Griechisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Türkisch – ein wichtiger Aspekt für die internationale Patientenschaft im Münchner Zentrum.

Moderne Ausstattung trifft persönliche Atmosphäre

Trotz der Größe der Praxis mit einem zweiten Standort in München-Menzing legen Dr. Hermann und Dr. Barbara Dorigoni großen Wert auf persönliche Betreuung. Als eingespieltes Ärzteteam kennen sie viele ihrer Patienten seit Jahren persönlich, was eine vertrauensvolle Arzt-Patienten-Beziehung und eine kontinuierliche Gesundheitsbegleitung ermöglicht. Für Familien ist die Praxis besonders attraktiv: Eine liebevoll eingerichtete Kinderspielecke und geschultes Personal sorgen dafür, dass sich auch die jüngsten Patienten wohlfühlen.

Allgemeinmedizin München: Von Vorsorge bis Spezialdiagnostik

Die Hausarztpraxis Dres. med. univ. Dorigoni im Herzen von München deckt das gesamte Spektrum der hausärztlichen Versorgung ab. Von der Behandlung akuter Erkrankungen über die Betreuung chronisch Kranker bis hin zur präventiven Medizin reicht das Leistungsspektrum. Besonders die technische Ausstattung ermöglicht viele Untersuchungen direkt vor Ort, was Patienten zusätzliche Wege erspart.

Umfassende Vorsorge für alle Altersgruppen

Das Vorsorgeangebot der Praxis orientiert sich an den aktuellen medizinischen Leitlinien und umfasst:

– Gesundheits-Check-ups ab dem 35. Lebensjahr (alle drei Jahre für gesetzlich Versicherte)

– Hautkrebsscreening zur Früherkennung von Hautveränderungen

– Krebsvorsorge für Männer mit Prostata-Untersuchung ab 45 Jahren

– Darmkrebsvorsorge mittels Stuhltest oder Überweisung zur Koloskopie

– Umfassende Impfberatung und Durchführung aller empfohlenen Schutzimpfungen

Privatversicherte profitieren oft von kürzeren Untersuchungsintervallen und erweiterten Vorsorgeleistungen. Die Ärzte beraten individuell über sinnvolle Zusatzuntersuchungen, basierend auf persönlichen Risikofaktoren.

Modernste Diagnostik in der Hausarztpraxis Dres. med. univ. Dorigoni

Die diagnostischen Möglichkeiten der Praxis gehen weit über den Standard vieler Hausarztpraxen hinaus. Im praxiseigenen Labor werden Blut- und Urinuntersuchungen durchgeführt.. EKG-Untersuchungen in Ruhe geben Aufschluss über die Herzgesundheit.

Spezialuntersuchungen wie 24-Stunden-Blutdruckmessungen, ABI- Messungen zum PAVK -Screening, Lungenfunktionsprüfungen mittels Spirometrie runden das diagnostische Spektrum ab. Auch Knochendichtemessungen zur Osteoporose-Früherkennung und BIA-Messungen zur Körperfettbestimmung werden als Selbstzahlerleistungen angeboten.

Strukturierte Betreuung chronisch Kranker

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Versorgung chronisch kranker Patienten. Die Praxis nimmt an allen wichtigen Disease-Management-Programmen (DMP) teil. Diese strukturierten Behandlungsprogramme gewährleisten eine leitliniengerechte Therapie bei Diabetes mellitus Typ 2, koronarer Herzkrankheit, Asthma bronchiale, COPD und Brustkrebs. Regelmäßige Kontrolluntersuchungen und die enge Zusammenarbeit mit Fachärzten optimieren die Behandlungsergebnisse.

Ganzheitliche Medizin und Naturheilverfahren

Die Hausarzpraxis Dres. med. univ. Dorigoni in München verfolgt einen integrativen Ansatz, der Schulmedizin und Naturheilkunde sinnvoll verbindet. Die Praxis bietet neben der konventionellen Medizin auch komplementäre Behandlungsmethoden an, um für jeden Patienten die optimale Therapiestrategie zu bieten.

Naturheilverfahren beim Hausarzt im Zentrum von München

Das naturheilkundliche Spektrum umfasst verschiedene bewährte Verfahren:

– Phytotherapie (Kräuterheilkunde)

– Vitamin-C-Infusionen zur Stärkung des Immunsystems bei Infektanfälligkeit und beginnenden Infekten

Diese Verfahren werden nach ausführlicher Anamnese und oft ergänzend zur konventionellen Therapie eingesetzt. Besonders die Vitamin-C-Infusionen haben sich zur Immunstärkung und Infektabwehr bewährt.

Spezialisierte Leistungen unter einem Dach

Die Hausärzte Dres. med. univ. Dorigoni bietet zahlreiche Spezialleistungen, die über die reine Allgemeinmedizin hinausgehen. Diese Vielfalt erspart Patienten oft den Weg zu verschiedenen Fachärzten und ermöglicht eine koordinierte Behandlung aus einer Hand.

Augenheilkunde integriert in die Hausarztpraxis

Ein besonderes Merkmal ist die in die Praxis integrierte augenärztliche Privatpraxis unter der Leitung von Dr. Hermann Dorigoni. Als Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie bietet er das komplette Spektrum augenärztlicher Leistungen. Die Ausstattung mit modernsten Geräten wie Videospaltlampe, Ultraschall des Auges, computergesteuerter Perimetrie und Funduskamera ermöglicht präzise Diagnostik. Behandelt werden alle gängigen Augenerkrankungen von der Kurzsichtigkeit über Grauen und Grünen Star bis zur altersbedingten Makuladegeneration.

Innovative EMSELLA®-Therapie bei Inkontinenz

Als eine der wenigen Praxen in München bietet die Hausarztpraxis Dr. Dorigoni die innovative EMSELLA®-Behandlung an. Diese nicht-invasive Therapie nutzt elektromagnetische Impulse zur Stärkung der Beckenbodenmuskulatur und ist besonders wirksam bei verschiedenen Formen der Inkontinenz und Beckenbodenschwäche. Die Behandlung erfolgt vollständig bekleidet auf einem speziellen Stuhl und dauert etwa 30 Minuten pro Sitzung. Es sind 6-8 Sitzungen in Serie empfohlen. Patienten profitieren von dieser schmerzfreien Alternative zur Operation, die ohne Ausfallzeiten auskommt. Die EMSELLA®-Therapie eignet sich besonders für Frauen nach Schwangerschaften, Menschen mit altersbedingter Blasenschwäche und Männer nach Prostata-Operationen.

Reisemedizin und Gelbfieberimpfstelle

Als offizielle Gelbfieberimpfstelle bietet die Praxis umfassende reisemedizinische Beratung an, sodass Patienten optimal auf ihre Reisen vorbereitet werden können. Die Beratung umfasst neben Impfungen auch Empfehlungen zur Malariaprophylaxe und zum Schutz vor anderen Tropenkrankheiten.

Verkehrsmedizinische Gutachten und Untersuchungen

Die Praxis erstellt verschiedene medizinische Gutachten und Bescheinigungen für unterschiedliche Zwecke. Dr. Hermann Dorigoni verfügt über die spezielle verkehrsmedizinische Qualifikation, die für Führerscheingutachten aller Klassen erforderlich ist. Dies umfasst Untersuchungen für PKW, LKW, Bus sowie für die Personenbeförderung (Taxi). Die Gutachten werden nach den aktuellen Richtlinien der Fahrerlaubnisverordnung erstellt.

Auch Gutachten für Versicherungen, Gerichte und Sozialbehörden werden fachgerecht erstellt.

Die Hausarztpraxis Dres. med.univ. Dorigoni in München hat sich in den Jahren seit 2006 zu einer wichtigen Säule der medizinischen Versorgung im Münchner Zentrum entwickelt. Die Kombination aus zentraler Lage, breitem Leistungsspektrum und persönlicher Betreuung macht sie zu einer beliebten Anlaufstelle für Patienten aller Altersgruppen. Als akademische Lehrpraxis der LMU und TU München bleibt das Team stets auf dem neuesten Stand der medizinischen Entwicklung und gibt dieses Wissen an die nächste Ärztegeneration weiter.

Kontakt

Praxis Dr. Dorigoni

Presseteam Praxis Dr. Dorigoni

Bayerstr. 27

80335 München

089/16 39 90 40

089/16 39 90 4-19



https://praxis-dorigoni.de/

