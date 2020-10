Warum immer mehr Igel im Herbst Hilfe benötigen

Warum Igelhilfe gerade jetzt im Herbst so wichtig ist und warum immer mehr Igel im Herbst Hilfe benötigen.

Die private Igelnothilfe von Holger Korsten im Norden Deutschlands kümmert sich seit 2010 um kranke, verletzte und hilfsbedürftige Igelchen. Gerade im Herbst benötigen zu kleine Igelbabies jetzt unsere Hilfe.

Immer mehr Igel brauchen gerade jetzt im Herbst Hilfe. Das liegt daran, dass immer mehr Igel immer später geboren werden und es nicht schaffen, sich bis zum Winterschlaf genügend Fettreserven zuzulegen. Dafür gibt es einen guten Grund.

In den letzten Wochen häufen sich bei unserer Igelhilfe wieder verstärkt Hilferufe von Tierfreunden aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz, die kleine Igel gesehen haben. Dieses Jahr sind wieder einmal kleine Igel viel zu spät unterwegs und auch tagsüber auf Nahrungssuche. Der Grund, warum immer mehr Igel im Herbst Hilfe benötigen ist, dass in den vergangenen trockenen Frühjahren die Igel wenig Futter gefunden haben. Igelweibchen sind aber erst dann zur Paarung bereit, wenn sie ausreichend Gewicht haben, um Igelbabies zu bekommen. Das ist der Grund, weshalb Igel immer häufiger erst im August und September zur Welt kommen und nicht im Juni oder Juli und warum immer mehr Igel im Herbst Hilfe benötigen.

Faustformel: Igel, die am 30.Oktober noch keine 600 Gramm wiegen brauchen Hilfe.

Weitere Informationen finden Sie in unserem neuesten Artikel auf unserer Webseite Igelhilfe im Herbst – Warum immer mehr Igel im Herbst Hilfe benötigen

Igelnothilfe / Igelhilfe seit 2010 für Igel in Not.

Die privaten Betreiber Gaby und Holger Korsten helfen verletzen, kranken und hilfsbedürftigen Igeln in Kooperation mit Tierärzten um die Igel schnellstmöglich gesund und munter wieder in die Freiheit zu entlassen.

