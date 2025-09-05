IFA 2025 – Euhomy zeigt Eiswürfelmaschine Rock Pro

Die perfekte Verbindung von Innovation und Eleganz bei der Herstellung von kugelförmigem Würfel-Eis

Berlin, 5. September 2025 – Euhomy präsentiert den Euhomy Rock Pro Sphere Portable Ice Maker, eine Eiskugeln-Maschine für anspruchsvolle Nutzer, die Wert auf Raffinesse und Premium-Erlebnisse legen. Mit fortschrittlicher Technologie und edlem Design verwandelt der Euhomy Rock Pro die Eisherstellung in ein visuelles Highlight. Die innovative Eiskammer produziert Kugeln von außergewöhnlicher Reinheit und Klarheit, die das Licht brechen und einen hypnotischen Effekt erzeugen – perfekt, um jedes Getränk stilvoll aufzuwerten.

Entwickelt für Langlebigkeit, Ästhetik und Leistung, besteht das Gehäuse des Rock Pro aus einem nahtlosen Metallblech, das optimale Haltbarkeit und Wärmeleitfähigkeit garantiert. Rote CMF-Lederelemente sorgen für einen eleganten Touch und ein einzigartiges haptisches Erlebnis – eine perfekte Harmonie aus Metall und Leder.

Die wichtigsten Vorteile des Euhomy Rock Pro:

-Kristallklare Eiskugeln – Perfekt runde Kugeln, die langsam schmelzen und Getränke kühlen, ohne den Geschmack zu verwässern.

-Immer servierbereit – Kontinuierliche Kühlung hält die Kugeln gefroren, sodass sie nicht schmelzen oder zusammenkleben.

-Intelligente Steuerung über App – Einstellungen anpassen, Fortschritt verfolgen und Benachrichtigungen direkt aufs Smartphone erhalten.

-Tragbares Design – Leicht zu transportieren, ideal für den Außenbereich.

Sie werden auch das Echtzeit-Display lieben, das den Fortschritt auf einen Blick anzeigt, den Timer, mit dem Sie die Eisherstellung zeitlich planen können, den transparenten Deckel, der sofortige Kontrolle erlaubt, und den Selbstreinigungsmodus auf Knopfdruck – für müheloses Reinigen.

Dank des TripleModes™-Designs fügt sich der Rock Pro nahtlos in moderne Haushalte, stilvolle Bars, gehobene Lounges oder kommerzielle Räume ein. Er liefert Premium-Eiskugeln mit starkem visuellen Eindruck – eine perfekte Symbiose aus Funktionalität und Design. Der empfohlene Verkaufspreis: 559 Euro.

Besuchen Sie uns auf der IFA (H8.1-105A) und entdecken Sie den Euhomy Rock Pro mit seinen perfekt transparenten Eiskugeln – für ein unvergleichliches Genusserlebnis. Ebenfalls zu sehen: Euhomy Pearl L1 Pro, Euhomy Dart H1 und Euhomy Luna Pro.

Fotos: https://www.dropbox.com/scl/fo/3qg9uiryimr0ftipjofiw/AGfpgAYYdhgjde2ZAeIdrVk?rlkey=87vwi5m8bkm6dw1nqpqxz4xws&e=1&st=fyp578sc&dl=0

Kontakt für die Presse:

Christoph Müllers

info@prmuellers.de

Telefon: 017 22 11 33 33

Pressekontakt IFA – in Halle 8.1, Stand 105A

Su Grigoriadis

+49 15 90 64 54 627

Über EUHOMY

Gegründet im Jahr 2019, hat sich Euhomy rasch als führender Akteur im Haushaltsgeräte-Sektor etabliert. Von Anfang an war unsere Mission klar: Hochwertige, praktische und moderne Geräte zu entwickeln, die den Alltag von Familien bereichern – für mehr Komfort, Bequemlichkeit und gemeinsame Momente.

Was einst als kleiner Amazon-Shop begann, ist heute zu einer starken Omnichannel-Präsenz geworden – unter anderem bei Walmart, TikTok Shop, Home Depot, Lowe“s und Wayfair.

Unser Produktsortiment reicht von Küchen- über Umwelt- bis hin zu Outdoor-Geräten – besonders bekannt sind wir jedoch für den weltweit besten tragbaren Eisbereiter. Durch die Verbindung modernster Kühltechnologie mit klarem, intuitivem Design bieten wir jederzeit und überall kristallklares Eis auf Knopfdruck.

Bei Euhomy entwickeln wir nicht einfach Geräte – wir definieren neu, wie die Welt kühl bleibt. Ob bei Gartenpartys mit Freunden oder spontanen Wochenendausflügen: Unsere Lösungen bringen Freude, Komfort und Effizienz – für kompromisslose Frische.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.