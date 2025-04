iDWELL: Daniel Dworak neuer Vertriebsleiter

Wien, 7. April 2025: Daniel Dworak (51) leitet ab sofort den Vertrieb des führenden PropTech-Unternehmens iDWELL. Der ausgewiesene Immobilienexperte bringt langjährige Erfahrung im Online-Bereich mit. In den letzten elf Jahren fungierte er als Vertriebsleiter für den Bereich Immobilien bei Österreichs größtem Kleinanzeigenportal willhaben.at. Davor war er rund vier Jahre als Key Account Manager in derselben Abteilung zuständig. Vor seiner Zeit beim Online-Anzeigenportal war der Vertriebsexperte in der Telekommunikationsbranche bei der Twister Com GmbH und der eTel Austria AG tätig.

Bei iDWELL wird der gebürtige Burgenländer den Ausbau der Partnerschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben.

„iDWELL ist ein stark wachsendes Unternehmen mit einer innovativen Lösung im Bereich Immobilien-Management. Bereits jetzt werden über 2 Millionen Bestandseinheiten damit verwaltet und ich werde die weitere flächendeckende Expansion vorantreiben“, erklärt Daniel Dworak.

„Mit Daniel Dworak haben wir einen geschätzten Experten gewonnen, der mit seiner langjährigen Immobilienerfahrung die Branche bestens kennt. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen digitale Medien sowie Marketing, Vertrieb und Unternehmensstrategie und wird eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein. Mit ihm werden wir unsere Expansionsstrategie konsequent fortsetzen“, sagt Alexander Roth, Gründer und CEO von iDWELL

Über iDWELL

iDWELL ist ein führendes PropTech-Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 2017 durch CEO Alexander Roth die Immobilienbranche revolutioniert hat. Mit einer innovativen Softwareplattform verwaltet iDWELL heute mehr als 2 Millionen Bestandseinheiten in Österreich, Deutschland und der Schweiz und betreut über 850 Kunden. Die Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung optimiert die Effizienz und Transparenz im Immobilienmanagement und verbindet alle Beteiligten einer Immobilie auf einer zentralen Plattform; dadurch wird eine effiziente Kommunikation und Verwaltung ermöglicht. Mit einem engagierten Team von über 80 Mitarbeitern setzt iDWELL neue Maßstäbe in der digitalen Immobilienverwaltung und bleibt ein unverzichtbarer Partner für die Branche.

idwell.com

