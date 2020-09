iDTRONICs RFID On-Metal Asset Tags

Valide RFID On-Metal Teileverfolgung in anspruchsvollen Industrie 4.0 Umgebungen

Unsere RFID Asset Tags sind für On-Metal Anwendungen im rauen Industrie 4.0 Umfeld entwickelt worden. Wir bieten verschiedene Formfaktoren als eine Art RFID Transponder oder RFID Label für das Werkzeugmanagement, der Teileverfolgung oder kleine Behältnisse an. Das robuste Gehäuse verspricht eine valide Anwendung unter Extrembedingungen. Die RFID Tags verfügen über die international einsetzbare RFID UHF Frequenz und sind sowohl für EU- und US-Areale verfügbar.

Industrielle Hochleistungs-Prozesse mit der Apollo Serie

Die RFID Apollo Tag Serie besticht durch ein flaches und kompaktes Design welches speziell für fordernde Prozesse innerhalb von Industrie 4.0 Fertigungen entwickelt wurde. Standardmäßig verfügt das RFID Tag über die Schutzklasse IP68. Die erweiterte Paintshop Version mit IP69K Schutzklasse ist speziell für Lackierprozesse geeignet. Hohen Temperaturen in Industrie-Öfen oder bei Lackierprozessen in der Automobilproduktion hält es dank des robusten Keramik-Hochleistungs-Engineering Polymer Gehäuses von bis zu +260 °C stand. Die hohe Lesereichweite von bis zu 12 Metern identifiziert den integrierten RFID Chip valide.

Werkzeugverwaltung und IT-Management mit der Pluto Serie

Die RFID Pluto Tag Serie ist in zwei Versionen erhältlich. Die Standard Version lässt sich einfach mit einem Hochleistungs-Kleber an IT-Anlagen, Handwerkzeugen oder Produktionsvorrichtungen anbringen. Die Embed Version ist fĂĽr die Integration innerhalb von Rohren oder elektronischen Geräten geeignet. Vibrationen und Schocks halten die RFID Pluto Tags dank der Norm MIL STD 810-G problemlos stand. Die RFID Tags arbeiten in Temperaturumgebungen von – 40 °C bis + 85 °C. Dank der IP68 Schutzklasse ist das Keramik-Gehäuse geschĂĽtzt gegen äuĂźere EinflĂĽsse wie Staub und Wasser.

Identifikation medizinischer Instrumente mit der Bit Serie

Die RFID Bit Tag Serie besticht durch ein flaches Design welches speziell für die Identifikation und Zuordnung von medizinischen Instrumenten entwickelt wurde. Das Bit Alpha und Bit Gamma Tag sind durch die rechteckige Form perfekt in chirurgische Werkzeuge integrierbar. Das Bit Beta Tag eignet sich durch seinen runden Formfaktor für kleine medizinische Werkzeuge. Die Bit Gamma Autoclavable Version wurde speziell für Sterilisierungsprozesse mit speziellen Druckbehältern entwickelt. Es hält Temperaturen von bis zu 180 °C stand.

Container- und Mehrweg-Ladungsträgermanagement mit der Log Serie

Die RFID Log Tag Serie besticht durch ein robustes Design welches speziell fĂĽr die Identifikation von Containern im Mehrweg-Ladungsträgermanagement entwickelt wurde. Der technische Kunststoff des RFID Log Tag ist dank der IP68 Schutzklasse fĂĽr AuĂźenumgebungen sowie fĂĽr die Exposition gegenĂĽber Wasser und Schadstoffen bestens geeignet. Globale RFID Frequenzen im Bereich von 865 – 928 MHz unterstĂĽtzt die globale Version des Log Tag. Die Identifikation von weiter entfernten Objekten ist mit der hohen Lesereichweite von bis zu 15 Metern möglich.

Lagerverwaltungs- und interne BĂĽroprozesse mit der Smartwave Serie

Die RFID Smartwave Label Serie sind spezielle RFID Labels mit Klebefunktion. Insbesondere für Lagermanagementprozesse zur Etikettierung von Boxen sind sie als RFID Etikett optimal einsetzbar. Interne Prozessabläufe mit Akten oder Ordnern können mit Hilfe unserer RFID Smartwave Labels optimiert werden. Das RFID Etikett ist als 60 cm oder 80 cm Version verfügbar. Der integrierte Monza R6P RFID Chip liest die Daten auf dem RFID Etikett mit einer Lesereichweite von bis zu 6 Metern.

Weitere Informationen: https://idtronic-rfid.com/rfid-tags/

Mobile Datenerfassung der RFID On-Metal Asset Tags

Die optimale Lösung für die mobile Identifikation der RFID Asset Tags bieten unsere RFID Scanner C9 Black und C9 Black GUN. Die Mobile Computer zeichnen sich durch eine exzellente Performance aus. Der integrierte RFID UHF Reader kann die RFID Tags valide auslesen und an ein externes System übermitteln. Kurze Reichweiten von bis zu 1.5 Metern sind für den Handheld Scanner C9 Black problemlos möglich. Größere Lesereichweiten von bis zu 10 Metern händelt der C9 Black GUN valide. Der Vorteil zur C9 Black GUN ist der integrierte ergonomische Griff. Dieser RFID Scanner bietet eine transportable Lösung bei aufeinanderfolgenden Arbeitsschritten an mehreren Orten. Das C9 Black ist für die Erfassung von RFID Tags zur Archivierung oder Ermittlung von Daten bestens geeignet.

Weitere Informationen

C9 Black: https://idtronic-rfid.com/handheld-computer/uhf/c9-black

C9 Black GUN: https://idtronic-rfid.com/handheld-computer/uhf/c9-black-gun

iDTRONICs LEISTUNGSMERKMALE

Die RFID Asset Tags sind mit zahlreichen Personalisierungsoptionen verfügbar. Optional bieten wir eine Laser-Gravur mit Ihrem Namen oder Logo an. Wir codieren Ihre RFID Tags per Standard-, NDEF oder Krypto-Kodierung. Auf Wunsch liefern wir die RFID Asset Tags mit einer Excel-Tabelle mit allen Codierungsdetails aus. Die RFID Tags können vorsortiert in der Verpackung geliefert werden.

iDTRONIC Professional RFID ist einer der fĂĽhrenden Hersteller und Entwickler hochwertiger RFID Hardware Produkte fĂĽr den RFID Markt. Produkte von iDTRONIC garantieren eine schnelle und sichere Identifikation beweglicher und unbeweglicher GĂĽter.

Angeboten werden Geräte fĂĽr alle gängigen RFID Standards und die Frequenzen UHF:865 – 928 MHz, HF | NFC | DESFire | LEGIC:13.56MHz oder LF:125 und 134.2kHz.

Das Produktportfolio passt perfekt zu den BedĂĽrfnissen von System-Integratoren innerhalb von IoT und Industrie 4.0 Umgebungen:

– Industrie (Produktion, Supply Chain, Lagermanagement)

– Medizintechnik (Medizinische Geräte, Krankenhäuser, Labore)

– Mobile RFID Lösungen (RFID Handhelds)

– IoT Umgebungen in Unternehmen oder Handel

– Anspruchsvolle Umgebungen (Bergbau, Offshore, Baustellen)

iDTRONIC Professional RFID bietet:

– Industrielle RFID Systeme bestehend aus RFID Lese- und Schreibgeräten sowie RFID Antennen

– RFID Handheld Computer mit integrierten RFID und Barcode Scannern

– Embedded RFID OEM Module und Leser

– RFID Reader und Datensammler

– Spezielle RFID Tags

Dank eines starken, technischen Teams für Entwicklung und Unterstützung, sind wir in der Lage hochwertige RFID Hardware Produkte -Geräte zu entwickeln und anzubieten, welche unseren Kunden folgendes garantieren:

– Hohe-Leistungsfähigkeit

– Zuverlässige Qualität

– Schnelle ProdukteinfĂĽhrungszeit

– Exzellenter Wert

– Innovatives Design

– Kundenspezifische Anpassungen

Wir sind in Ludwigshafen ansässig, nahe des internationalen Frankfurter Flughafens. Damit sind wir leicht auch für unsere internationalen Kunden erreichbar.

