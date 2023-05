IDM 2023 Moderner Fünfkampf Bonn

Location: Sportpark Nord

Street: Kölnstr. 250

City: 53117 – Bonn (Germany)

Start: 18.05.2023 08:30 Uhr

End: 20.05.2023 13:00 Uhr

Entry: free



Die Internationalen Deutschen Meisterschaften (IDM) im Modernen Fünfkampf finden vom 18. Mai bis 20. Mai 2023 in Bonn im Sportpark Nord statt. 67 Athletinnen und Athleten aus 12 Nationen gehen an den Start.

Die IDM im Modernen Fünfkampf werden in diesem Jahr in vier Disziplinen ausgetragen: Fechten, Schwimmen, Laufen und Schießen (Laser-Run). Am Samstag, 20. Mai ab 9 Uhr treten die Finalisten im Bonusfechten und Schwimmen an. Der finale Laser-Run der Frauen startet ab 10:30 Uhr. Die Siegerehrung im Stadion des Sportparks Nord ist für 12:30 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei.

Der Landesverband für Modernen Fünfkampf ist der Dachverband für den Modernen Fünfkampf in Nordrhein Westfalen. Er hat seinen Sitz in Bonn.

