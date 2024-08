iDiA von MOTORcheckUP: Präzision und Einfachheit in der Motorendiagnose

Die iDiA-Software von MOTORcheckUP kombiniert fortschrittliche Bildverarbeitung mit künstlicher Intelligenz, um präzise Motorenanalysen zu bieten. Diese digitale Innovation erleichtert die Wartung und verlängert die Lebensdauer von Fahrzeugen.

Der digitale Bluttest Ihres Motors: MOTORcheckUP geht mit neuer intelligenter Software (KI) ins digitale Zeitalter

Birstein – Die MOTORcheckUP GmbH revolutioniert den Markt mit „iDiA“, einer patentierten Weiterentwicklung ihrer Produktfamilie. Dieser Gesundheitstest für Motor, Bremse, Servolenkung und Getriebe wird durch die Einführung der künstlichen Intelligenz nun digital.

Einfacher und schneller: Der Gesundheitscheck für Ihren Motor

MOTORcheckUP lässt sich leicht erklären. Ähnlich wie bei einem Arzt, der zur Diagnose nur einen Tropfen Blut benötigt, kann ein Tropfen Motoröl den Gesundheitszustand des Motors bestimmen. In jedem Tropfen sind alle notwendigen Informationen enthalten. MOTORcheckUP analysiert, ob zu viel Ruß, Wasser oder Treibstoff im Öl enthalten sind und ob das Öl noch in Ordnung ist. Dies zeigt, ob und wo der Motor eventuell „krank“ ist. MOTORcheckUP ist geprüft und zertifiziert und in vielen Ländern als Patent eingetragen.

Traditionelle Methode vs. digitale Innovation

Bisher mussten die Anwender die Tests anhand von Farbtabellen auswerten. Dies war zwar einfach und zuverlässig, stellte aber manchmal eine Hemmschwelle dar.

Mit der Entwicklung von „iDiA“ ist MOTORcheckUP jetzt digital: Der Anwender verbindet „iDiA“ einfach mit dem Internet oder seinem Rechner. Nach der Registrierung des individuellen QR-Codes und der Eingabe relevanter Fahrzeugdaten wird der Test im System registriert. Dies kann bequem mit dem Mobiltelefon, Tablet oder PC erfolgen. Der Anwender scannt den QR-Code und wird automatisch auf die Homepage geleitet, wo er die wenigen Fahrzeugdaten eingibt.

Schnelle und präzise Ergebnisse dank künstlicher Intelligenz

Nach einer Reifephase von etwa 4 – 8 Stunden bei Motoröl oder 15 – 30 Minuten bei anderen Fluids, legt der Anwender den fertigen Test in das Auswertegerät und drückt auf TESTEN. Der Test wird gescannt und die Daten an den Auswerteserver geschickt. Innerhalb kurzer Zeit erhält der Anwender das Testergebnis als PDF-Datenblatt per E-Mail zurück.

iDiA: Intelligente Diagnostik auf höchstem Niveau

Die iDiA Testblätter können auch direkt beim Hersteller bestellt werden. Das Ergebnis mit Empfehlungen, was eventuell zu tun ist, kommt dann per E-Mail als PDF-Datei zum Kunden. Ein kompletter Service.

Die Auswertesoftware wurde mit Hilfe von tausenden Ölproben und Praxisfällen, die in Speziallabors analysiert wurden, „geschult“. Die intelligente Software erkennt gestützt auf diese Laborergebnisse die Farben und Strukturen der Tests und wertet diese basierend auf wissenschaftliche Untersuchungen aus. Einfach. Schnell. Zuverlässig. Preiswert.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.motorcheckup.com oder kontaktieren Sie:

MOTORcheckUP GmbH Völzberger Str. 20 D-63633 Birstein

So funktioniert iDiA: Fünf einfache Schritte

Registrieren: QR-Code und Fahrzeugdaten im iDiA System registrieren. Öl auftropfen: Motorenöl, Bremsflüssigkeit, Servolenkungsöl oder Getriebeöl auf den iDiA Test tropfen. Reifen lassen: Ca. 6 Stunden für Motoröl reifen lassen. Testen: Reifes Testblatt ins Gerät einstecken und auf TEST drücken. Report: Ergebnisse per E-Mail erhalten und Fahrzeugzustand analysieren.

Mit iDiA entfällt das Rätselraten: Der digitale Bluttest Ihres Motors liefert präzise und zuverlässige Ergebnisse, unterstützt von modernster künstlicher Intelligenz.

Der innovative Ansatz von MOTORcheckUP

MOTORcheckUP hat seit Jahren den Markt für Motoröl-Tests revolutioniert. Die Methode ist einfach: Ein Tropfen Motoröl auf das Testpapier, einige Stunden Reifezeit und dann die Auswertung mittels Farbtabellen. Dieser Prozess hat vielen Fahrzeugbesitzern geholfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und kostspielige Reparaturen zu vermeiden. Die Einführung von iDiA hebt diese Methode nun auf die nächste Stufe und nutzt die Vorteile der digitalen Technologie und künstlichen Intelligenz.

Von der manuellen Auswertung zur digitalen Revolution

Die manuelle Auswertung der Farbtabellen war zwar effektiv, aber nicht immer fehlerfrei. Unterschiede in der Lichtverhältnisse oder subjektive Wahrnehmungen konnten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Mit iDiA wird dieser Prozess standardisiert und automatisiert. Die digitale Auswertung eliminiert menschliche Fehler und bietet präzise, wiederholbare Ergebnisse. Dies ist besonders wichtig für Flottenmanager und Werkstätten, die konsistente und zuverlässige Diagnosen benötigen.

Die Technologie hinter iDiA

iDiA nutzt fortschrittliche Bildverarbeitungstechniken und Machine-Learning-Algorithmen. Tausende von Ölproben wurden in spezialisierten Laboren analysiert und die Ergebnisse in die Software integriert. Dies ermöglicht es iDiA, die Farben und Strukturen der Tests genau zu erkennen und zu analysieren. Die gesammelten Daten aus den Laboren dienen als Referenz, wodurch die künstliche Intelligenz kontinuierlich lernt und ihre Genauigkeit verbessert.

Einfache Handhabung und Benutzerfreundlichkeit

Die Benutzerfreundlichkeit von iDiA war ein zentrales Entwicklungsziel. Der gesamte Prozess, von der Registrierung bis zum Erhalt der Ergebnisse, ist einfach und intuitiv. Der Anwender benötigt keine speziellen Kenntnisse oder Geräte. Alles, was er braucht, ist ein Mobiltelefon, Tablet oder PC mit Internetzugang. Der QR-Code und die Eingabe der Fahrzeugdaten sorgen dafür, dass jeder Test eindeutig identifiziert und zugeordnet werden kann.

Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit

Die digitale Methode von iDiA bietet nicht nur Genauigkeit, sondern auch Kosteneffizienz. Werkstätten und Flottenmanager können durch frühzeitige Diagnose und präventive Wartung erhebliche Kosten sparen. Darüber hinaus trägt die genauere Überwachung der Motoren zur Reduzierung von Emissionen bei, indem Probleme wie übermäßiger Ruß oder Wasser im Öl frühzeitig erkannt und behoben werden.

Ein Blick in die Zukunft

Die Einführung von iDiA ist nur der Anfang. MOTORcheckUP plant bereits weitere Entwicklungen und Erweiterungen der Software. In Zukunft könnten zusätzliche Parameter und Fahrzeugdaten in die Analysen einbezogen werden, um noch detailliertere Diagnosen zu ermöglichen. Die Kombination von künstlicher Intelligenz und Big Data bietet unendliche Möglichkeiten zur Verbesserung der Fahrzeugdiagnostik.

Testimonials und Erfolgsgeschichten

Viele Kunden haben bereits von der Einführung von iDiA profitiert. Werkstätten berichten von schnelleren und genaueren Diagnosen, die zu einer höheren Kundenzufriedenheit führen. Flottenmanager schätzen die Möglichkeit, Probleme frühzeitig zu erkennen und somit Ausfallzeiten zu minimieren. Private Fahrzeugbesitzer freuen sich über die einfache Handhabung und die präzisen Ergebnisse, die ihnen helfen, ihre Fahrzeuge in optimalem Zustand zu halten.

Fazit: Der digitale Gesundheitscheck für Ihren Motor

Mit der Einführung von iDiA setzt MOTORcheckUP neue Maßstäbe in der Fahrzeugdiagnostik. Die Kombination aus intelligenter Software, einfacher Handhabung und präzisen Ergebnissen macht iDiA zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden, der den Zustand seines Motors überwachen möchte. Besuchen Sie www.motorcheckup.com für weitere Informationen und erleben Sie selbst die Zukunft der Fahrzeugdiagnostik.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist iDiA?

iDiA ist eine intelligente, digitale Software zur Auswertung von MOTORcheckUP-Tests. Sie nutzt künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um präzise Diagnosen des Motorzustands zu liefern.

2. Wie funktioniert der Test?

Der Test funktioniert ähnlich wie eine Blutuntersuchung. Ein Tropfen Motoröl wird auf ein Testpapier getropft, reift für eine bestimmte Zeit und wird dann digital ausgewertet.

3. Was sind die Vorteile von iDiA?

iDiA bietet präzise, wiederholbare Ergebnisse, die durch die Nutzung modernster künstlicher Intelligenz-Technologien erreicht werden. Diese fortschrittliche Software ermöglicht es, den Zustand des Motors, der Bremsen, der Servolenkung und des Getriebes schnell und zuverlässig zu diagnostizieren, indem sie die Testdaten mit umfangreichen Laborergebnissen vergleicht. So wird eine genaue Analyse des Fahrzeugzustands gewährleistet, die dem Nutzer hilft, gezielte Maßnahmen zur Wartung und Reparatur zu ergreifen, was letztlich die Lebensdauer des Fahrzeugs verlängert und teure Ausfälle verhindert.

