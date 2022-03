IdentPro GmbH ergänzt Führungsspitze: Dr. Martin Welp wird zum Co-CEO ernannt

Troisdorf, Deutschland (02. März 2022) – Dr. Martin Welp wird Co-CEO des Softwareentwickler/-hersteller IdentPro GmbH. Unternehmen und Gesellschafter wollen die große Auftragslage strategisch skalieren, um weiteres Wachstum effizient zu gestalten. Dafür schafft eine Doppelspitze gemeinsam mit IdentPro Gründer Michael Wack und die enge Zusammenarbeit mit CCO Erik van Rikxoort die organisatorische Voraussetzung.

IdentPro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. In den vergangenen drei Jahren stieg die Zahl an Geschäftskunden signifikant an, die die schlüsselfertige Systemlösung Warehouse Execution System bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik einführten. Die exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung basiert, steht für nachhaltige und erfolgreiche Prozessoptimierung.

Herr Dr. Martin Welp (52) begann 1999 seine Laufbahn als internal Consultant bei der ehemaligen Hüls AG. Hier sammelte er erste Erfahrungen in M&A und insbesondere Aufbau von Organisationen auf Corporate Level. Während dieser Phase entstand der heutige Evonik Konzern.

2004 erfolgte die Bestellung zum alleinigen Geschäftsführer der Evonik Zweigniederlassung Colortrend B.V. in den Niederlanden. Nach erfolgreicher Skalierung und Integrationsleistung wechselte er in globale operative Leitungsfunktionen innerhalb der Coating Sparte des Evonik Konzerns. Insbesondere die strategischen Allianzen und Internationalisierungen zählen zu seinen Erfolgen.

2010 wechselt er in die Geschäftsführung der Dörken MKS, ein Tochterunternehmen des familiengeführten Mittelständlers. Hier führten die bisherig erworbenen Erfahrungen zum Aufbau eines global Hidden Champion. Nicht nur der enormer Umsatzwachstum und die entsprechende Profitabilitätsvervielfachung, sondern auch die Positionierung auf den ersten Rang der Branche sind auf seine Management- und Führungsleistung zurückzuführen. Zuletzt integrierte Herr Dr. Martin Welp innerhalb der Dörken Gruppe die drei Farbenbereiche zu einer innovativen kundenorientierten Coatings-Unit miteinander. Der Aufbau einer agilen Organisationsform ist hierbei ein besonderes Highlight.

Als langjähriges Mitglied des Beirats der IdentPro kommt er nun als operativer Gesellschafter zu uns.

Mit Dr. Welp freuen wir uns einen Skalierungsexperten mit ausgezeichneten Leadership-Erfahrungen bei der Bewältigung der hohen globalen Marktnachfrage an unserer Seite zu haben.

Michael Wack:

„Die Erweiterung der Geschäftsführung mit Martin Welp ist ein wichtiger Meilenstein für IdentPro. Mit ihm konnten wir einen ausgewiesenen Experten mit einer enormen Berufserfahrung im Bereich Skalierung gewinnen, der uns bei der weiteren zielgerichteten Umsetzung der Wachstumsstrategie unterstützen wird. So stellen wir als Unternehmen unser Know-How zukünftig auf eine noch breitere und stabilere Basis.“

Erik van Rikxoort:

„I am proud to be part of a team that, with new elan, will contribute on a step forward in the supply chain optimization around the world.

We at IdentPro are dedicated to our customers, and proud of our ethical standards.

And with the management team addition of Martin Welp, we are ready for the future.“

Dr. Martin Welp:

„Ich möchte teilhaben an der Verbesserung des Status Quo. Reduktion des Carbon Footprint durch intelligente Nutzung unserer Ressourcen. Mit IdentPro haben wir die Gelegenheit eine einfachen, aber smarten Beitrag dazu zu leisten!“

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0

marketing@identpro.de

https://www.identpro.de

Pressekontakt

IdentPro GmbH

Paul Drolshagen

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-28

Paul.Drolshagen@identpro.de

http://www.identpro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.