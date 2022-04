„Ideengeber“ von Fingerhut Haus gibt Inspirationen und Informationen für den Hausbau

Fertighaushersteller schafft Anregungen für individuelles, modernes Wohnen und zeigt exklusive Home-Stories

Neunkhausen, 29. April 2022 – Welches Haus passt am besten zu meinen Wünschen? Wie baue ich möglichst kostenbewusst und nachhaltig? Vor dem Bau eines Fertighauses stellen sich zahlreiche Fragen. Um Orientierung zu bieten und zu zeigen, wie vielfältig und individuell ein Fertighaus sein kann, präsentiert Fingerhut Haus ( www.fingerhuthaus.de) den neuen „Ideengeber“. Damit erhalten Interessierte Inspirationen und einen nützlichen Leitfaden, der sie auf dem Weg zum neuen Zuhause begleitet.

„Wir entwickeln seit über 115 Jahren individuelle Fertighäuser und wissen genau, welche Fragen der Bau eines Eigenheims oder anderen Objektes mit sich bringt. Viele Interessierte haben eine Vision, aber noch keine genaue Vorstellung von den zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, die ein Fertighaus bietet. Zudem kommen heute neben der Optik auch Effizienz- und Nachhaltigkeitsaspekte hinzu. Darüber hinaus muss das Haus natürlich ins Budget passen. Mit dem Ideengeber möchten wir ergänzend zu unserer persönlichen Beratungsleistung einen Gesamtüberblick und eine Art Ratgeber geben“, erklärt Holger Linke, geschäftsführender Gesellschafter der Fingerhut Haus GmbH & Co. KG.

Fingerhut Haus gibt auf knapp 170 Seiten hilfreiche Informationen für die Realisierung des Fertighauses. So erklärt der Ideengeber zum Beispiel, wie die wichtigsten acht Schritte zum Traumhaus aussehen – von der Beratung über die Planung bis zur Endabnahme. Zudem gewährt der Spezialist für Fertighäuser einen Einblick in sein über 700 m² großes Kreativzentrum, das mögliche Gestaltungsvarianten für Innen und Außen aufzeigt. Darüber hinaus stehen Themen wie Nachhaltigkeit, natürliches Bauen und Vorteile von Holz in diesem Zusammenhang sowie viele weitere Aspekte im Fokus.

Exklusive Einblicke: zuhause bei Fingerhut Haus-Kunden

Was haben Menschen beim Hausbau erlebt und wie leben sie heute? Fingerhut Haus nimmt die Leser in der Rubrik „Home-Stories“ mit in das Zuhause von Kunden.

„Ein Haus ist ein Lebensgefühl und daher freuen wir uns, exklusive Einblicke in die Wohnbereiche verschiedener Baufamilien geben zu können. Mit unseren Home-Stories zeigen wir den individuellen Charakter unserer Häuser und machen sie erlebbar“, erklärt Holger Linke.

Der „Ideengeber“ steht zum Download bereit unter: https://www.fingerhuthaus.de/fileadmin/user_upload/Kataloge/Fingerhut-Katalog.pdf

Die Fingerhut Haus GmbH & Co. KG mit Sitz in Neunkhausen im Westerwald hat sich auf die industrielle Herstellung maßgeschneiderter Fertighäuser spezialisiert. Dies reicht vom Einfamilienhaus und Landhaus über die Stadtvilla und den Bungalow bis zum Mehrfamilienhaus und Zweckbau. Dabei zählen unter anderem das energieeffiziente sowie barrierefreie Bauen zu den Kernkompetenzen. Das familiengeführte Traditionsunternehmen ist bereits seit 1903 tätig und errichtete einst als Zimmerei und Sägewerk in Neunkhausen hochwertige Fachwerkhäuser. Im Jahr 1950 wurde das Unternehmen Fingerhut gegründet, das auf Grund der steigenden Nachfrage nach Fertighäusern den Fokus auf die Entwicklung von Kompletthäusern mit vollständiger Unterkellerung legte. Seit Herbst 2011 präsentiert Fingerhut Haus auf dem Firmengelände in Neunkhausen das neue „Kreativzentrum“, in dem auf rund 700m² vielfältige Muster und Varianten der Innenausstattung ausgestellt werden. Ein modern ausgestattetes Musterhaus steht am Standort in Neunkhausen, weitere neun Musterhäuser sind bundesweit zu besichtigen.

