Ideale Reisebegleiter

Kofferband

Das 4er Kofferband Set bietet eine farbenfrohe und praktische Lösung, um Ihr Reisegepäck sicher und erkennbar zu halten. Bestehend aus vier leuchtenden Farben – Grün, Blau, Pink und Gelb – heben sich diese strapazierfähigen Bänder auf dem Gepäckband oder in der Gepäckausgabe hervor, sodass Sie Ihr Gepäckstück schnell und einfach identifizieren können. Diese Bänder sind nicht nur ein stilvolles Reiseaccessoire, sondern auch ein unverzichtbares Sicherheitselement. Sie sind aus einem hochwertigen, strapazierfähigen Material gefertigt, das den Belastungen und Beanspruchungen des Reisens standhält, von rauen Gepäckabfertigungen bis hin zu langen Flugreisen. Mit einer verstellbaren Länge von bis zu 200 cm passen sie sich jeder Gepäckgröße an, von kleinen Handgepäckstücken bis hin zu großen Koffern, und bieten eine zusätzliche Sicherungsebene gegen das versehentliche Öffnen während des Transports.

Die Verwendung dieser Kofferbänder ist denkbar einfach: Sie lassen sich schnell um das Gepäck legen und sicher verschließen, sodass Ihr Koffer geschlossen bleibt und gleichzeitig vor Diebstahl geschützt ist. Durch die auffälligen Farben können Sie zudem Ihre Gruppe leichter zusammenhalten, indem jedes Mitglied sein Gepäckstück mit einer anderen Bandfarbe kennzeichnet. Dieses Merkmal ist besonders nützlich auf Gruppenreisen, wo das schnelle Auffinden aller Gepäckstücke essentiell ist. Darüber hinaus dienen die Bänder nicht nur der Sicherheit und Erkennbarkeit Ihres Gepäcks, sondern auch der persönlichen Expression, indem sie eine Möglichkeit bieten, Ihren Stil und Ihre Vorlieben auch auf Reisen zum Ausdruck zu bringen.

– Vier leuchtende Farben: Grün, Blau, Pink und Gelb für leichte Erkennbarkeit und individuellen Stil.

– Strapazierfähiges Material: Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die den Belastungen des Reisens standhalten.

– Verstellbare Länge: Passend für alle Gepäckgrößen mit einer maximalen Länge von 200 cm.

– Mehr Sicherheit auf Reisen: Schützt vor dem versehentlichen Öffnen des Gepäcks und vor Diebstahl.

– Einfache Handhabung: Schnell und leicht anzubringen für eine unkomplizierte Nutzung.

Travelfreund® 4er Kofferband Set bunt – Koffergurte für Koffer & Gepäck zum Reisen & Fliegen —>> JETZT KAUFEN

Die Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit dieser Kofferbänder machen sie zu einem idealen Begleiter für jede Art von Reise, sei es geschäftlich oder privat, Kurztrip oder Weltreise. Die einfache Handhabung und die robuste Konstruktion gewährleisten, dass Ihr Gepäck sicher und unversehrt bleibt, während die lebhaften Farben eine persönliche Note hinzufügen und die Wiedererkennung erleichtern. Ob Sie durch Flughäfen eilen, an Bahnhöfen umsteigen oder auf Kreuzfahrtschiffen reisen, diese Kofferbänder bieten die perfekte Kombination aus Funktionalität, Sicherheit und Stil.

Das 4er Kofferband Set in den leuchtenden Farben Grün, Blau, Pink und Gelb ist der ideale Reisebegleiter für jeden, der Wert auf Sicherheit, Erkennbarkeit und Stil legt. Diese Bänder sind nicht nur ein Mittel zur Sicherung des Gepäcks und Schutz vor Diebstahl, sondern auch eine Möglichkeit, Ihr Reisegepäck auf dem Gepäckband schnell zu identifizieren. Die strapazierfähigen, verstellbaren Bänder passen zu jeder Gepäckgröße und halten den Herausforderungen des Reisens stand. Egal, ob Sie geschäftlich oder privat unterwegs sind, diese Kofferbänder sorgen dafür, dass Ihr Gepäck sicher, erkennbar und stilvoll bleibt.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

