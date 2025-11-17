Ideal Standard i.Life E bei Skybad

Wie das neue Dusch-WC von Ideal Standard Komfort neu definiert

Vier Strahlarten, Warmluftföhn, Nachtlicht – das neue Modell i.Life E von Ideal Standard bringt Luxus und Funktionalität ins moderne Bad.

Komfort beginnt im Alltag oft bei den kleinen Dingen – zum Beispiel im Badezimmer. Mit dem neuen Dusch-WC i.LifeE (K875501) liefert IdealStandard nun eine Lösung, die Hygiene, Design und Technik auf elegante Weise vereint. Das wandhängende WC-Modul ist nicht nur optisch reduziert und stilvoll, sondern punktet vor allem mit inneren Werten.

Zentral ist das Duschsystem, das vier Strahlarten – kontinuierlich, oszillierend, pulsierend und kombiniert pulsierend-oszillierend – bietet. Temperatur, Position und Intensität lassen sich individuell einstellen. Ergänzt wird die Reinigung durch einen integrierten Warmluftföhn, der sich ebenfalls in der Temperatur regulieren lässt. So entsteht ein Gefühl von Frische und Sauberkeit – ganz ohne Toilettenpapier.

Ein weiteres Highlight ist das automatische Nachtlicht, das dezent auf Bewegungen reagiert und nachts Orientierung bietet, ohne den Schlaf-Wach-Rhythmus zu stören. Auch hygienisch ist das WC auf dem neuesten Stand: Der Verzicht auf einen Spülrand erleichtert die Reinigung, während sich die Düse nach jeder Nutzung selbst mit Frischwasser reinigt. Eine integrierte Entkalkungsfunktion sorgt zusätzlich für Langlebigkeit.

Gesteuert wird das System per Fernbedienung. Die Anschlüsse für Strom und Wasser sind elegant verdeckt und ermöglichen eine saubere Integration in moderne Badarchitekturen.

Mit dem i.LifeE positioniert sich Ideal Standard klar im gehobenen Segment – und zeigt, wie technologische Innovation heute ganz selbstverständlich ins Badezimmer einzieht.

Erhältlich ist dieses und viele weitere Artikel von Ideal Standard auf skybad.de.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jens Offergeld

Rhöndorferstraße 75

53604 Bad Honnef

–



http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.