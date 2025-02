IDC und Gartner stufen Akeneo als globalen Leader ein

Bewertung im Bereich Product Information Management

Düsseldorf – 24. Februar 2025_ Akeneo, die Product Experience Company und führender Anbieter von Product Information Management (PIM)-Lösungen, wurde sowohl im „IDC MarketScape: Worldwide Product Information Management Applications for Commerce 2024 – 2025 Vendor Assessment“ als auch im „IDC TechScape: Frictionless CX-Enabling Technologies in Retail, 2025“ als Leader ausgezeichnet. Darüber hinaus erhielt Akeneo eine positive Bewertung im aktuellen „Market Guide for Product Information Management Solutions“ von Gartner.

PIM-Lösungen entwickeln sich ständig weiter, um den Anforderungen von Marken und Verbrauchern gerecht zu werden: Deshalb ist Akeneo stolz darauf, im Gartner Market Guide for Product Information Management Solutions aufgeführt zu werden. Der Bericht umfasst insgesamt 20 Anbieter, die erweiterte PIM-Funktionen wie die Anbindung von Lieferantendaten und die KI-gestützte Optimierung von Produktinhalten ermöglichen. Auch Funktionen im Bereich Product Experience Management (PXM) – zum Beispiel die Integration von Vertriebskanälen und Feed Management – werden berücksichtigt. Gartner liefert damit wichtige Empfehlungen für Daten- und Analytics-Verantwortliche, die wissen wollen, wie eine PIM-Lösung die Produktinformationsprozesse optimieren kann – und die eine effiziente PIM-Lösung suchen, die sie an zukünftige Anforderungen anpassen können.

Der Bericht lobt Akeneo insbesondere für:

-die Unterstützung des gesamten Produktlebenszyklus,

-Produktaktivierungsfunktionen,

-Mehr als 160 Integrationen mit Anwendungen wie digitalen Handelsplattformen und Content-Übersetzungstools,

-die fortschrittlichen KI- und Gen-KI-Fähigkeiten des Unternehmens zur Verbesserung von PIM- und PXM-Strategien.

Die IDC MarketScape-Bewertung, an der 19 Anbieter teilnahmen, basiert auf einer Reihe spezifischer Kriterien, welche die Auswahl eines typischen PIM-Käufers für E-Commerce-Anwendungsfälle bestmöglich widerzuspiegeln sollen.

Zu den Beurteilungskriterien zählen:

-mindestens 20 aktive Kunden,

-die Fähigkeit zur Syndizierung von Produktdaten in mindestens fünf wichtige Commerce-Kanäle,

-die Erfüllung der IDC-Definition einer PIM-Anwendung für den Handel in Bezug auf Funktionalität,

-die Qualifizierung als SaaS- oder Cloud-fähige Anwendung und die Markteinführung als PIM-Anwendung für den digitalen Handel.

In der Bewertung wurde Akeneo ausgezeichnet für seine Open-Source-Anwendung, die es Kunden ermöglicht, sie kostenlos zu testen sowie für seine umfassende native Produktaktivierung und -syndizierung durch „Akeneo Product Cloud: Activation for Retail“ sowie für die Benutzerfreundlichkeit und den starken Kundensupport.

„Akeneo wird in beiden Berichten als führend eingestuft: Das unterstreicht unser kontinuierliches Engagement, den Kunden die innovativsten und zukunftssichersten Lösungen auf dem Markt anzubieten“, sagt Romain Fouache, CEO von Akeneo. „Wir sind sehr stolz auf das starke Engagement unseres Teams. Das Vertrauen unserer Kunden in unsere Produkte und Dienstleistungen wissen wir zu schätzen und arbeiten beständig daran auch weiterhin neue Maßstäbe setzen, wenn es darum geht, das Produkterlebnis auf die nächste Stufe zu heben“.

Zusätzlich zur Erwähnung in der IDC MarketScape Analyse wurde Akeneo auch im „DC TechScape: Frictionless CX-Enabling Technologies in Retail, 2025“ aufgeführt. Der IDC TechSpace bietet einen detaillierten Überblick über die Technologien, die für ein nahtloses Einkaufserlebnis im Einzelhandel unerlässlich sind. Die Technologien werden basierend auf ihrem jeweiligen Reifegrad und den Auswirkungen auf die Anwenderunternehmen in drei Hauptkategorien eingeteilt. Akeneo erhält hier eine besondere Auszeichnung für die Nutzung und Integration von KI und GenAI zur Organisation digitaler Inhalte (d.h. Produktbeschreibungen, digitales Marketing, Werbeanforderungen usw.) sowie für die effiziente Verwaltung visueller Inhalte, um die bestmögliche Kundenansprache zu gewährleisten. Gleichzeitig genießt Akeneo das Vertrauen von mehr als 900 PIM-Enterprise-Kunden und bietet über 450 Marktplatz-Anbindungen, darunter Amazon Marketplace, eBay, Walmart Marketplace und Shopify.

Den vollständigen IDC Marketscape-Bericht finden Sie hier, mehr zum Gartner Market Guide lesen Sie hier. Weitere Informationen über Akeneos Technologie, das umfangreiche Partnernetzwerk und die auf spezifische Geschäfts- und Kundenanforderungen zugeschnittenen Lösungen finden Sie auf der Website von Akeneo.

Über Akeneo

Akeneo ist die Product Experience (PX) Company und weltweit führend im Bereich Product Information Management (PIM). Das Unternehmen ermöglicht es, jede Interaktion durch eine konsistente und überzeugende Product Experience in ein Kundenerlebnis zu verwandeln, das Verbraucher und Fachleute jederzeit und überall zum bestmöglichen Kauf führt. Akeneo unterstützt Führungskräfte mit Software, Schulungen und einer engagierten Community, die sich alle auf die Praxis des Product Experience Management konzentrieren.

Führende globale Marken, Hersteller, Distributoren und Einzelhändler wie Fossil, Intersport, KaDeWe, Liqui Moly, Snipes, Wüsthof vertrauen auf Akeneo, um ihre Omnichannel-Commerce-Initiativen zu skalieren und anzupassen. Mit der intelligenten Produkt-Cloud von Akeneo können Unternehmen ein optimales Produkterlebnis schaffen. Durch benutzerfreundliche und KI-gestützte Produktdatenanreicherung, Verwaltung, Syndizierung und Onboarding von Lieferantendaten sowie einen umfassenden App-Marktplatz und ein Partnernetzwerk, das die Anforderungen von Unternehmen und Käufern erfüllt. Für weitere Informationen: https://www.akeneo.com/de/

